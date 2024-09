Hoy el presidente Andrés Manuel agradeció en la habitual conferencia mañanera el diálogo circular, de auténtica comunicación que se dio a lo largo del sexenio y reconoció a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo por continuar con este legado, que todos sabemos, sirvió para combatir a los que tenían acaparada la comunicación masiva para sus intereses mezquinos, agradezco que así haya sido desde el principio de esta administración que hoy termina.

“La última mañanera”. Con lágrimas en mis ojos escuché con atención todo lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos compartió en esta histórica mañanera, segura estoy que a una gran parte de la población nos dejó con un nudo en la garganta por haber llegado a su fin y, por supuesto por la satisfacción de saber que quedamos en buenas manos, porque la continuidad del segundo piso de la cuarta transformación es un hecho con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien tiene en sus manos la gran responsabilidad de consolidar los cimientos de años de lucha de todo un pueblo encabezados por el presidente AMLO, que nunca perdió el rumbo y logró el objetivo de llevar bienestar a las familias más necesitadas del país.

“Por el bien de todos primero los pobres”. No es solo una frase o lema de campaña, es todo un compromiso que este gobierno que hoy termina se dio a la tarea de hacerlo prioridad, los números son fríos y están visibles para donde volteemos a ver, la disminución de la pobreza es una realidad que se forjó pese a las trabas de quienes se sentían merecedores de mantener sus privilegios a costa del dinero de los más necesitados.

Las ganas que tiene el pueblo bueno de salir adelante, de tener lo justo y de poder llevar bienestar a sus familias es infinita, por esa razón, 36 millones de personas en edad de votar, salieron el día 2 de junio a darle el voto de confianza al presidente AMLO y por supuesto a la presidenta electa Claudia Sheinbaum para que de continuidad a las políticas de ver primero por las familias más necesitadas y confío plenamente en que así será porque ha demostrado por todos los espacios en los que ha estado, que es una persona humanista con principios y con muchas ganas de seguir construyendo bienestar.

“Las benditas redes sociales”. Todo el sexenio tuvimos que luchar contra los intereses mezquinos de quienes perdieron sus privilegios desde las benditas redes sociales que se convirtieron en nuestras aliadas para el combate de las fake news , de esos que percibían sus ingresos a costa de la corrupción, esos que se enorgullecen de no ser pendejos y de sentirse favorecidos porque tienen acceso para cerrar tratos que sumen en la pobreza a millones de familias mexicanas, que no tienen la manera de luchar por lo que les pertenece, vergüenza deberían de sentir cuando voltean a su alrededor y ven el hambre y marginación en que dejan a la población por acumular riqueza que jamás podrán disfrutar y que se tienen que esconder al momento de gastarla porque no hay manera de ocultar que son de procedencia ilícita, ahí está el caso emblemático del que presume yates, viajes de lujo, vida de excentricidades, pero llora pobreza en la Corte de Estados Unidos, por demandas multimillonarias de sus inversores, o por las demandas de la hacienda pública para que pague los impuestos que debe, hay muchos de esos por todo el país, ponle el nombre y apellido que gustes.

“Abrazos no balazos”. El legado de nuestro presidente sin duda alguna es el perdón, el trabajo honesto, la verdad, la prioridad que le dio al pueblo y a las familias mexicanas, al implementar leyes que dignifican la seguridad de millones de personas a lo largo y ancho del país, los números ahí están y quienes dicen lo contrario es porque traen la consigna de esos vividores que están desesperados por recuperar la presidencia de México y los congresos para seguir haciendo de las suyas, gente perversa que no concibe que AMLO haya sido un presidente honesto, que siempre antepuso la paz y no la violencia, me quedo con su legado pacifista.

“Ya sabes quién”. Logró en materia de seguridad bajar los índices delictivos en todas sus variantes a como los recibió en el 2018; robos a casa habitación, robo de vehículos, secuestros, incluso en el de homicidios, los datos ahí están, muy a pesar de la retórica de la prensa vendida a los intereses de la oligarquía y de la derecha rancia. En materia política logró consolidar la democracia y hoy gozamos de total libertad de expresión y manifestación sin temor a represalias del Estado como era común en los gobiernos del viejo régimen, que les inventaban delitos y hasta los mataban a sangre fría. Logró conciliar las políticas macroeconómicas y los derechos del pueblo a tener mejores condiciones de vida, su mejor aportación sin lugar a dudas es haber sacado de la miseria o pobreza extrema a 10 millones de mexicanos sin afectar los indicadores económicos que hoy, en este momento mantienen a México como la doceava economía mundial, muy a pesar de los retorcidos deseos de los cochinos conservadores.

“Revolución de las conciencias”. Gracias presidente AMLO, gracias infinitas por heredarnos las ganas de involucrarnos en la vida pública, por hacernos ver que el pueblo pone y el pueblo quita, por enseñarnos a luchar por nuestros derechos desde nuestras trincheras, por darnos seguridad para que la niñez no caiga tan fácilmente en las garras de la delincuencia al darles la oportunidad de que tengan los recursos para continuar con sus estudios, por darles a las personas adultas mayores la seguridad de traer el alimento a sus casas, para no sentirse una carga pesada, por darles la oportunidad a quienes necesitan un ingreso extra para sus gastos personales, por darles un momento de alegría y dejar cimentada la esperanza de que las cosas pueden y deben seguir transformándose en una mejor calidad de vida; sin duda, mucho que agradecer al mejor presidente del mundo por abrirnos los ojos y hacernos participes de la vida pública de México.

“Los cimientos de la cuarta transformación”. Con gran orgullo puedo decir abiertamente que es un gran honor estar con Obrador, que gracias a su llegada a la presidencia nos sembró la esperanza, las ganas de seguir luchando, me siento triste porque este momento llegó, me duele el corazón porque no veremos más en las mañaneras a nuestro presidente, quisiera que se quedara más tiempo, más años, toda la vida de ser necesario, pero él sabe cumplir y dijo desde un principio que se iría a “La Chingada” para retirarse de los reflectores y dedicarse a escribir sus memorias, sabiendo que cumplió, que si bien es cierto queda mucho por hacer, su legado es el principio de la transformación, que continuará en las manos de la primer mujer presidenta de México, activista, científica y humanista, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Presidente AMLO le deseamos lo mejor por siempre.

“AMLO en Sonora”. El gobernador Alfonso Durazo , en la última visita de López Obrador a Sonora, le dijo lo que millones sabemos, se va, pero su legado se queda para siempre, motivo de orgullo para las y los sonorenses que el presidente haya venido 31 veces a nuestro estado, las tres últimas acompañado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien garantizó la continuidad de los trabajos del gobierno federal con el gobierno de Sonora. Larga vida para nuestro presidente, ¡gracias, gracias, gracias! Hasta siempre presidente AMLO.

Abrazo fraterno y humanista hasta cada rincón del país y gracias a ti que llegaste hasta aquí, te pido compartir este sentir y que me compartas el tuyo, con una crítica constructiva que nos ayude a ser cada día mejor y dejar tu opinión sobre la construcción del segundo piso de la cuarta transformación, sigamos creando e impulsando el humanismo mexicano con la presidenta electa, mañana presidenta constitucional Claudia Sheinbaum Pardo.

X: @cpjannybarrera