Una empresa mexicana que fabrica autopartes y está por ampliar su planta necesita saber cuánto costará vender en Estados Unidos, con qué reglas podrá hacerlo y por cuánto tiempo. De esas respuestas depende si compra maquinaria, contrata personal o deja la ampliación para otro año. Para esa empresa, y para quienes esperan trabajar en ella, la reunión de diciembre entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump tendrá un resultado que se puede medir. ¿Qué condiciones comerciales podrá poner por escrito México y durante cuánto tiempo podrá contar con ellas?

Sheinbaum dijo el viernes que espera alcanzar en diciembre un acuerdo con Trump para reducir los aranceles a los automóviles, el acero y el aluminio. El encuentro está previsto en el marco del G20 y da continuidad al diálogo que ambos sostuvieron en Shenzhen, China. La presidenta condicionó el resultado a las propuestas que se presenten y aclaró que habrá más oportunidades de negociar. Conviene tomarle la palabra en ambas cosas. Hay una ocasión para conseguir alivio arancelario y hay margen para seguir negociando si el precio que pide Washington resulta excesivo.

El primer cuidado es distinguir lo que puede salir de esa reunión de lo que está pendiente en el T-MEC. México y Estados Unidos pueden llegar a entendimientos sobre los aranceles que afectan a sectores concretos. La extensión del tratado requiere el acuerdo de los tres socios, incluido Canadá. En julio, Washington declinó confirmar la extensión por otros dieciséis años. Según la Secretaría de Economía, el tratado sigue vigente hasta 2036 y entra en un ciclo de revisiones anuales en las que los tres países todavía pueden acordar su extensión. Diciembre importa por lo que puede ocurrir con los aranceles. La certidumbre de largo plazo sigue en la mesa trilateral.

Esa diferencia se entiende mejor desde una fábrica. Un pedido de exportación se puede cotizar con las condiciones de hoy. Una ampliación de planta se paga con los ingresos de varios años. Si el beneficio arancelario tiene una vigencia breve o depende de una decisión posterior de Washington, tal vez alcance para salvar un contrato. Difícilmente dará por sí solo la tranquilidad necesaria para comprometer capital, formar personal y abrir una nueva línea de producción. Y para un proveedor mexicano que depende de dos o tres clientes grandes, perder un contrato mientras se aclaran las reglas puede pesar tanto como el propio arancel.

Por eso, si hay un acuerdo, la primera obligación del gobierno será dar a conocer sus términos. ¿Cuánto bajarán los aranceles? ¿Qué productos y empresas podrán acogerse al beneficio? ¿Habrá cupos o requisitos adicionales? ¿Desde cuándo se aplicará y qué ocurrirá cuando venza? Una reducción amplia y duradera tiene un valor. Un alivio temporal, sujeto a condiciones que todavía deben definirse, tiene otro. Los empresarios, los trabajadores y los gobiernos estatales necesitan saber cuál de los dos obtuvieron antes de empezar a hacer cuentas.

También hace falta conocer la contraparte. ¿Qué está dispuesto a conceder México a cambio de la rebaja? Es razonable que durante la negociación se guarden las posiciones que todavía están en discusión. Una vez anunciado un acuerdo, el gobierno debe explicar qué compromisos asumió, a quiénes afectarán y cómo se verificará que ambas partes los cumplan. Si una concesión beneficia a una cadena exportadora y traslada costos a proveedores más pequeños, hay que decirlo. Si obliga a reorganizar compras o a cambiar la forma en que se acredita el origen de un producto, hay que saber quién podrá adaptarse, cuánto costará y quién tendrá tiempo para hacerlo.

También es momento de hablar con Canadá. Los tres países tienen industrias que compran insumos y venden componentes a lo largo de la región. Un entendimiento con Washington puede aliviar la presión inmediata sobre México. Sostener reglas previsibles para toda la cadena exige que Ottawa participe donde le corresponde. México tendría poco que ganar si consigue mejores condiciones en diciembre y llega a la siguiente revisión sin interlocución suficiente con el tercer socio. Una agenda propia supone hablar con ambos gobiernos y tener claro dónde coinciden los intereses y dónde habrá que defenderlos.

México también tiene con qué negociar. Una armadora estadounidense que depende de componentes fabricados en México tiene que hacer sus propias cuentas cuando sube un arancel. Puede absorber el costo, trasladarlo al comprador o buscar otro proveedor. Cualquiera de esas decisiones tiene un precio. Cambiar de proveedor implica verificar que el nuevo cumpla las especificaciones, pueda entregar el volumen requerido y responda a tiempo. A fabricantes y trabajadores de Estados Unidos también les conviene que las plantas de ambos lados de la frontera puedan operar con costos y reglas previsibles. Ese interés compartido le da a Sheinbaum un argumento para exigir condiciones duraderas.

Hay, además, un asunto que México debe resolver en casa. Si quiere que el comercio con Estados Unidos sostenga más empleos y genere más inversión, necesita que más empresas mexicanas puedan venderle a la industria exportadora. Para un proveedor pequeño, entrar a esa cadena supone financiar maquinaria, certificar procesos, cumplir plazos y encontrar personal calificado. De poco sirve celebrar la llegada de una inversión si las empresas de la zona apenas pueden participar en ella. El gobierno federal y los estados tienen trabajo que hacer en crédito, energía, infraestructura y formación técnica. Ese trabajo puede y debe avanzar mientras se negocian los aranceles.

En la columna anterior pregunté qué significa defender la soberanía cuando se coopera con Estados Unidos en seguridad. En el comercio, esa defensa se ejerce con una agenda mexicana, con capacidad para calcular el costo de cada concesión y con la disposición de sostener una posición cuando las condiciones sean desfavorables. La dignidad se demuestra al negociar con firmeza y al explicar en casa lo que se comprometió. También exige reconocer que el costo de una mala negociación lo pagan empresas y trabajadores que jamás se sentaron a la mesa.

Sheinbaum tiene una oportunidad en diciembre. Si consigue una rebaja que se pueda aplicar, medir y sostener, habrá una razón concreta para reconocer el resultado. Si las condiciones obligan a México a pagar demasiado por un alivio breve, tiene sentido seguir negociando. La presidenta misma dijo que el diálogo continuará. Esa posibilidad le da margen para defender lo que México necesita, incluso si eso significa salir de la reunión sin un anuncio.

El valor del acuerdo se verá cuando una empresa vuelva a poner sobre la mesa la inversión que había aplazado y se anime a contratar a la gente que necesita para hacerla realidad. La certidumbre comercial se firma con reglas que ambos gobiernos estén obligados a cumplir. Si México concede compromisos duraderos a cambio de una rebaja que Washington puede retirar, Trump conservará el arancel como instrumento de presión y México habrá gastado parte de lo que podía ofrecer para quitarlo. En la siguiente ronda, Washington podrá volver a cobrar por el mismo alivio. Y México pagará también en plantas que se instalen en otra parte y empleos que ya no podrá recuperar.

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