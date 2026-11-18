La presidenta Claudia Sheinbaum conformó que sostendrá una nueva reunión con Donald Trump en el marco del G20 que se realizará en diciembre de 2026.

A través de un enlace desde Shenzhen, China, la presidenta resaltó que sostuvo una reunión previo al inicio del APEC 2026 con su homólogo estadounidense, donde tocaron principalmente temas comerciales.

Asimismo, destacó que se tiene una buena relación con Donald Trump, a quien encontró de “muy buen ánimo” durante su conversación, señaló Sheinbaum.

Sheinbaum confirma reunión con Trump en Mar-a-Lago

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que acordó con Donald Trump una reunión en el marco del G20 que se llevará a cabo el 14 y 15 de diciembre de 2026 .

De acuerdo con la presidenta de México, esta reunión bilateral se realizará en Mar-a-Lago previo a las reuniones con líderes mundiales.

“Acordamos nuevamente reunirnos en la reunión que va a haber en Mar-a-Lago para el G20” Claudia Sheinbaum

Cabe señalar que el G20 se llevará a cabo en el complejo Trump National Doral Miami en Florida.

Sheinbaum se reúne con Trump en China; tratan cooperación económica

Por otra parte, Claudia Sheinbaum resaltó que su reunión con Donald Trump tuvo una duración de alrededor de 20 minutos, donde trataron temas relacionados con la cooperación económica.

Asimismo, se informó a Trump los avances que se tienen a través de las reuniones de Marcelo Ebrard con el equipo económico estadounidense

“Podemos decir que estamos muy avanzados, fue una reunión muy agradable, estaba en muy buen ánimo el presidente Trump” Claudia Sheinbaum

En la reunión participaron:

Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores

Howard Lutnick, secretario de Economía de Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Stephen Miller, jefe de oficina de Estados Unidos

Jamieson Greer, Representante de Comercio de los Estados Unidos

Por su parte, Marcelo Ebrard aseguró que “el terreno está avanzado” en materia de comercio con Estados Unidos, en el marco de las conversaciones de negociación por el T-MEC.

Asimismo, señaló que “hay por parte del presidente Trump una relación afectuosa, muy respetuosa con nuestra presidenta”.