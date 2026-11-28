“La soberanía no se negocia”, dijo Claudia Sheinbaum en abril, cuando la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua puso en entredicho los límites de la cooperación con Estados Unidos. En su Segundo Informe volvió a comprometerse a defender la soberanía, la dignidad y la independencia de México. Ahora que Washington ha reconocido su contribución de inteligencia a la captura del Chapo Isidro, toca cobrarle al gobierno la palabra. Si la soberanía es un principio imperativo, obliga también cuando la cooperación produce un resultado que el propio gobierno quiere presumir.

En menos de una semana se anunciaron dos detenciones importantes. El 20 de noviembre, fuerzas mexicanas capturaron en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro. El embajador estadounidense, Ronald Johnson, destacó el papel de la cooperación de inteligencia, y la presidenta afirmó que el apoyo se limitó al intercambio de información y que la operación estuvo a cargo de fuerzas mexicanas. El 26 de noviembre, el Gabinete de Seguridad anunció la detención en Tamazula, Durango, de Fernando Félix Corrales, el Chapo Félix, señalado como operador de una célula vinculada con Los Mayos. El parte atribuyó el operativo a la Marina y a la Secretaría de Seguridad federal. Hasta ahora, la intervención estadounidense en esa segunda captura carece de confirmación pública.

La distinción entre compartir inteligencia y ejercer funciones policiales en México tiene consecuencias jurídicas. La Ley de Seguridad Nacional regula la acreditación de agentes extranjeros para el intercambio de información y les prohíbe realizar o inducir detenciones. Si en Guasave sucedió lo que dice la presidenta, el apoyo descrito y la conducta investigada en Chihuahua son jurídicamente distintos. Precisamente por eso conviene pedir que el gobierno explique qué autoridad recibió la información, quién decidió actuar y bajo qué reglas se mantuvo el mando mexicano. Puede hacerlo sin revelar fuentes ni detalles que comprometan una investigación.

La mordedura de lengua está en la facilidad con que desde el poder se reclama confianza en la versión propia y se adelanta el juicio sobre un funcionario opositor. Sobre Guasave, la presidenta pide que se atienda a la diferencia entre aportar inteligencia y ejecutar el operativo. Hace bien en señalarla. Sobre Chihuahua, defendió públicamente la imputación de traición a la patria contra César Jáuregui y lo calificó de irresponsable mientras la causa seguía abierta. El mismo rigor que exige para distinguir lo que hizo Washington en Sinaloa debería obligarla a distinguir en Chihuahua lo que está probado, lo que sostiene la Fiscalía y lo que tendrá que resolver el juez.

César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, fue vinculado a proceso por presunta traición a la patria a raíz de su supuesta intervención en la autorización de la participación de dos agentes de la CIA en un operativo en la Sierra Tarahumara. Al 25 de noviembre seguía en prisión preventiva en el Altiplano, con recursos pendientes. Su responsabilidad penal tendrá que acreditarse en el proceso. La pregunta política ya se puede hacer: ¿están esclareciendo toda la cadena de decisiones o encontraron en Jáuregui al chivo expiatorio que permite a los demás dar por explicado el caso? Para responder hay que saber quién supo del operativo, quién autorizó qué y qué hicieron las autoridades con la información que tenían. La jerarquía de los involucrados hace más necesario aclararlo.

La gobernadora Maru Campos también tiene una cuenta que rendir. Tras la detención de su exfiscal, afirmó que nadie está por encima de la ley y ofreció atender los requerimientos de la Fiscalía General de la República. Jáuregui le respondió desde prisión que él había salido a defenderla cuando el mismo asunto la puso bajo presión política. En los hechos, la gobernadora se desmarcó de quien había sido uno de sus colaboradores más cercanos. Su obligación ahora es explicar qué supo su gobierno, cuándo lo supo y qué instrucciones impartió. Cumplir los requerimientos de la Fiscalía es parte de esa responsabilidad. Dar la cara ante los chihuahuenses también.

Hubo panistas que sí salieron a respaldar a Jáuregui y a pedir que enfrentara el proceso en libertad. Su defensa, sin embargo, reprochó a la dirigencia nacional la falta de un respaldo institucional a la altura del caso. Ahí se ve otro rasero. Cuando defender a la gobernadora era la prioridad, el partido se movilizó, según recordó el propio Jáuregui. Cuando su exfiscal ingresó al Altiplano, el respaldo más visible vino de voces locales. Una oposición que denuncia el uso político de la justicia tiene ocasión de demostrar que habla en serio. Puede exigir debido proceso, cuestionar la prisión preventiva y pedir que se investigue a todos los que intervinieron, aunque hacerlo incomode a una gobernadora de su propio partido.

También conviene preguntarnos cuánto dependen estas capturas de la voluntad de Washington. La inteligencia compartida puede ayudar a detener a personas buscadas a ambos lados de la frontera. El problema empieza si las prioridades de México terminan definidas por la información que Estados Unidos decide entregar y por los objetivos que le interesa perseguir. Para Washington, un detenido puede ser pieza importante de un expediente propio. Para un comerciante de Sinaloa, la prueba de que el operativo sirvió llega cuando deja de pagar la extorsión. México tiene que poder perseguir también al grupo que aterroriza a ese comerciante, aunque su nombre jamás aparezca en una lista estadounidense.

A las capturas hay que juzgarlas por lo que viene después. ¿Se siguió el dinero? ¿Se investigó a quienes daban protección a la organización? ¿Se redujo su capacidad de cobrar, reclutar y amenazar? Si el gobierno quiere que dos detenciones se lean como un avance de su estrategia, debe explicar cómo va a impedir que los detenidos sean sustituidos y cómo piensa proteger a la gente que vive donde operaban. La dignidad nacional también se juega ahí, en la capacidad del Estado mexicano de defender a sus ciudadanos cuando se retiran las cámaras.

La soberanía obliga con el mismo rigor en Guasave, en Tamazula y en Chihuahua. Y la ley obliga por igual a quien gobierna, a quien coopera y a quien se opone. Si el gobierno federal exige que se esclarezca hasta el último eslabón de un operativo bajo un gobierno opositor, tendrá que aceptar esa misma exigencia cuando el operativo sea suyo. Si acepta un rasero para los adversarios y otro para sus propios éxitos, cada captura que presuma le devolverá la pregunta que quiso evitar. ¿Quién manda en México cuando Washington coopera, y quién se atreve a pedir cuentas cuando la respuesta incomoda al poder?

@salvadorcosio1

opinionsalcosga23@gmail.com