“La verdad es incontrovertible. La malicia puede atacarla, la ignorancia puede burlarse de ella, pero al final, ahí está”. Winston Churchill

“Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante”. George Orwell

“El colapso no ocurre por un solo error, sino por la acumulación de decisiones que nadie quiso corregir”. Macario Schettino

En México, cuando algo se hunde, no se admite. Se investiga, se matiza, se redacta un comunicado que transforme evidencia en percepción. Así, cuando Claudia Sheinbaum declaró que habría que “investigar si se está hundiendo” el tramo 5 sur del Tren Maya, no improvisaba: ejecutaba con precisión quirúrgica el manual de supervivencia heredado de Andrés Manuel López Obrador. Primero se duda, luego se relativiza, finalmente se administra el daño… y nunca se admite que algo va mal.

El problema es que la realidad ya no se ajusta al guion. La tierra cede, los tramos se deforman, y mientras tanto, en Palacio se debate si conviene abrir un peritaje o un comunicado “didáctico” para explicar por qué todo sigue igual. Mientras tanto, los ciudadanos ven los huecos y los hundimientos como un espectáculo de destrucción en tiempo real, sin guion ni efectos especiales.

El Tren Maya, ese proyecto que prometía orgullo nacional, terminó convertido en metáfora de un modelo que se derrumba: un ejemplo de cómo la incompetencia, la propaganda y la negación sistemática se combinan para crear caos con estilo. Cuando el suelo cede, la obra se deforma; cuando la narrativa cede, lo que se deforma es el poder. Hannah Arendt lo advirtió: el poder depende de una realidad compartida; cuando esta se fragmenta, lo que queda no es autoridad, sino insistencia. En México, insistir sin corregir se ha vuelto deporte nacional.

El Corredor Interoceánico, Dos Bocas, el Tren del Istmo… todos son capítulos del mismo manual de desastre creativo. Cada error ha sido “gestionado” hasta el punto de que hoy requiere investigación para confirmar lo evidente. Negar lo obvio no fortalece al poder; lo convierte en caricatura.

El aparato comunicativo de Claudia Sheinbaum funciona con precisión absurda: niega, relativiza, aísla y oculta. No informa, no articula; encierra. Segundo trascendido: dentro del gabinete, los técnicos presionan por ajustes mientras los operadores políticos defienden la narrativa a cualquier precio. La fractura es latente, pero nadie quiere ser el primero en asumirla.

Morena no es solo un partido; es una cultura de poder donde la lealtad significa sostener narrativa, incompetencia protegida y errores disfrazados de aciertos. Permanecer plenamente dentro implica defender lo indefendible. Romper no es traicionar: es gobernar.

Decir la verdad ya no es moral, es estrategia. Y la estrategia requiere desmontar un aparato que aísla a la presidenta de la realidad, convirtiéndola en la cara visible de un sistema agotado, cargando desgaste que no le pertenece, pero que ahora es suyo políticamente. Lo vimos en el AIFA, en polémicas absurdas y en un tren que, según la versión oficial, sigue en proceso de verificación ontológica.

El “golpe de timón” no puede ser cosmético: requiere núcleo real de decisión, leal a la presidenta, capaz de interlocución con todo el aparato estatal, incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Estas estructuras no solo ejecutan órdenes, sino que administran recursos estratégicos y proyectos propios. Pensar que un cambio de titular ordena automáticamente esa maquinaria es fe… y la fe, en política pública, suele ser una mala estrategia.

Aquí aparece el tercer trascendido: los generales y almirantes saben que la lealtad se mide por oportunidades, no por narrativa. Adán Augusto López, Rafael Ojeda y Luis Cresencio Sandoval no están esperando instrucciones: ya operan con su propia agenda, y mientras ellos mueven piezas, la Presidencia observa con ansiedad la aparente normalidad.

El desgaste del poder visible no se mide en likes ni en columnas de opinión, sino en la acumulación de hechos imposibles de negar. Cuando cada proyecto emblemático se convierte en símbolo de colapso, la narrativa se desintegra. Aquí se nota un detalle perversamente irónico: mientras los asesores repiten como loros “la narrativa sigue intacta”, los tramos se agrietan y los funcionarios se reparten protagonismos, cada quien con su versión de la verdad.

No hay “transición suave” posible. La presidenta no recibe únicamente una administración; hereda un sistema de justificación permanente donde admitir errores debilita el proyecto, corregir implica reconocer fisuras y decir la verdad es considerado un acto de imprudencia política. Y lo irónico es que esa prudencia, ese miedo a asumir lo evidente, es la misma que acelera el hundimiento.

El Tren Maya, Dos Bocas, el Tren del Istmo, la violencia y los brotes de enfermedades —todo aquello que el régimen minimizó— se acumula como evidencia irrefutable de un colapso estructural. Mientras Palacio debate si investigar o matizar, la realidad sigue cediendo. Y aquí el sarcasmo se hace inevitable: en México, incluso cuando todo se hunde, hay quien se concentra en averiguar si llueve.

La lógica de Morena, que hasta hace poco funcionaba con disciplina impecable, ya no alcanza para sostener la ficción. Insistir en el método de negar y minimizar no protege, expone. Quien persiste en ese juego no solo queda aislado: queda ridiculizado frente a una sociedad que ya no consume narrativa, sino evidencia.

Por eso, el golpe de timón debe ser quirúrgico, no cosmético. La presidenta debe seleccionar un círculo íntimo, que funcione como interlocutor real con gabinete, partido y Fuerzas Armadas. No se trata de aislarse, sino de separarse de la narrativa mentirosa, incompetente y cínica que la atrapa. Aquí la definición es brutal: o son ellos o es ella. La lealtad al partido implica hundirse con él; la lealtad a la presidencia exige romper con él.

El tiempo se agota. Cada día que pasa bajo la lógica de negar la evidencia, cada minuto que los comunicadores oficiales fabrican enemigos imaginarios, la credibilidad se erosiona. Y no hay hashtags ni videos institucionales que puedan sustituir la eficacia de la verdad.

El último párrafo lo dice todo: Claudia Sheinbaum ya no gobierna una transición; administra un final. Frente al hundimiento estructural, la pregunta no es si el tren se hunde, sino si ella tiene la capacidad de evitar hundirse junto con el régimen.

Mientras el país observa cómo se derrumba lo que debía ser obra de orgullo nacional, en Palacio se discute si conviene “investigar” o “matizar” el hundimiento.

En México, incluso cuando todo se hunde, hay quien se concentra en averiguar si llueve. Y mientras llueve, el país se ahoga.