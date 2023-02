El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a los videoescándalos de colaboradores de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, difundidos este lunes 6 de febrero donde se les ve recibiendo fajos de billetes.

En conferencia mañanera de hoy 7 de febrero de 2023, AMLO señaló que todavía no ve los videos en donde se aprecia a dos funcionarios que actualmente forman parte del gabinete de Layda Sansores y a una senadora de Morena.

Se trata de Raúl Pozos Lanz, secretario de Educación, Armando Toledo Jamit, jefe de la oficina de Layda Sansores y la senadora Rocío Abreu Artiñano, quienes fueron captados recibiendo el dinero en efectivo previo a las elecciones a la gubernatura 2021.

Sin embargo, pese a que se transmitió a nivel nacional y plataformas digitales, AMLO dijo no haber visto los videos de los funcionarios vinculados a la gobernadora morenista.

“No conozco el video, pero habría que verlo”, señaló el presidente López Obrador en conferencia de prensa.

AMLO aseguró que los videos difundidos de funcionarios vinculados a Layda Sansores es por parte de sus adversarios que les “quieren echar porquería”.

Dijo que el objetivo es intentar decir que los funcionarios públicos de Morena son “iguales” a otros políticos.

Respecto a los videos difundidos recientemente, apuntó que en el pasado, ha padecido de situaciones similares, pero sostuvo que ha resistido.

“No conozco el video, pero habría que verlo. Hay mucho interés de querer igualarnos, es echar porquería al ventilador, es decir... ‘todos son iguales’. Ya lo hemos padecido. Y más cuando hay escándalos de corrupción en el bloque conservador tratan de ‘a ver búsquenle’. A mí me pueden llamar ‘peje’, pero no soy lagarto. Por eso he resistido. Si no, ya me hubiesen hecho minilla de peje”

AMLO