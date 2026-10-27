Hay realidades que vemos todos los días y que, de tanto acostumbrarnos a ellas, corremos el riesgo de dejar de sentirlas. Un perro buscando comida entre la basura, un gato abandonado en alguna colonia o un animal que espera durante días a una familia que nunca regresará por él. Son escenas que nos recuerdan que todavía tenemos una deuda pendiente con quienes no pueden levantar la voz para defenderse. Quiero comenzar agradeciendo a Federico Arreola por brindarme, una semana más, este espacio que nos permite compartir reflexiones, propuestas y, sobre todo, el trabajo que estamos realizando desde la Cámara de Diputados para construir un México más justo, más consciente y más humano.

El bienestar animal es un tema que durante mucho tiempo fue considerado secundario frente a otros desafíos de nuestra sociedad. Sin embargo, hoy sabemos que hablar de la protección de los animales también significa hablar de salud pública, medio ambiente, responsabilidad ciudadana y, especialmente, de los valores que queremos transmitir a las próximas generaciones.

En México enfrentamos una realidad preocupante. Se estima que una proporción muy importante de los perros y gatos vive en condición de calle. Detrás de esta situación existen historias de abandono, reproducción sin control y, en muchos casos, una falta de conciencia sobre lo que verdaderamente significa asumir la responsabilidad de tener un animal de compañía.

Porque adoptar o llevar una mascota a casa no debería ser una decisión pasajera. Es asumir un compromiso de cuidado, respeto y protección durante toda su vida. Un animal no es un objeto que podamos desechar cuando cambian nuestras circunstancias. Es un ser vivo que siente, que necesita atención y que depende de nosotros.

Precisamente por ello, esta semana presentamos una iniciativa que busca fortalecer la tenencia responsable de animales de compañía y combatir el abandono desde sus causas, no solamente desde sus consecuencias.

La propuesta plantea modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para establecer una política pública nacional que impulse el registro de animales de compañía, promueva campañas de esterilización, fomente la adopción responsable y fortalezca la educación y sensibilización sobre el trato digno hacia los animales.

La idea es sencilla, pero profundamente necesaria: que el bienestar animal deje de depender únicamente de la buena voluntad de las personas y se convierta en una responsabilidad compartida, respaldada por políticas públicas.

Durante años, una parte importante de esta tarea ha recaído en asociaciones civiles, rescatistas independientes y ciudadanos que, con sus propios recursos, dedican tiempo y esfuerzo a alimentar, rescatar y encontrar hogares para miles de animales abandonados. Su trabajo merece todo nuestro reconocimiento, pero también necesita el acompañamiento de las instituciones.

No podemos seguir esperando que la solidaridad de unos cuantos resuelva un problema que nos corresponde atender como sociedad.

Con esta iniciativa buscamos sentar las bases para una mayor coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, impulsar campañas nacionales de concientización y promover mecanismos que permitan avanzar hacia un registro nacional de animales de compañía, así como fomentar la esterilización y la adopción ética y responsable.

Además, la propuesta reconoce que el abandono animal no solamente representa un problema de bienestar. También tiene consecuencias para la salud pública y el equilibrio ecológico, debido a la transmisión de enfermedades y al impacto que puede generar sobre otras especies y nuestros ecosistemas.

Por eso, proteger a los animales también es proteger a nuestras comunidades.

Y si hay un estado donde debemos impulsar esta transformación con especial compromiso, es Querétaro.

En nuestros municipios, tanto en las zonas urbanas como en las comunidades rurales, encontramos personas que todos los días hacen esfuerzos extraordinarios por rescatar animales, brindarles atención y ofrecerles una segunda oportunidad. También conocemos los retos que enfrentan las autoridades locales para atender el abandono y promover una cultura de responsabilidad.

Queremos que esta iniciativa contribuya a fortalecer las herramientas con las que cuentan los municipios queretanos para desarrollar campañas de esterilización, fomentar la adopción responsable y construir una mayor coordinación con organizaciones de protección animal, especialistas y ciudadanos.

Porque una política pública verdaderamente efectiva no puede quedarse solamente en el papel. Tiene que reflejarse en nuestras colonias, en nuestras calles y en nuestras comunidades, donde las familias puedan encontrar orientación, las autoridades cuenten con mejores instrumentos y los animales reciban el trato digno que merecen.

Desde la Cámara de Diputados seguiremos trabajando para que Querétaro avance hacia un modelo de bienestar animal más responsable, preventivo y humano. Estoy convencido de que este esfuerzo también debe comenzar desde la educación, enseñando a nuestras niñas, niños y jóvenes que respetar la vida, en cualquiera de sus formas, es parte fundamental de construir una mejor sociedad.

No se trata de enfrentar las necesidades de las personas con las de los animales. Se trata de entender que una sociedad verdaderamente desarrollada es aquella que tiene la capacidad de cuidar a ambos.

La grandeza de una comunidad no se refleja únicamente en sus edificios, sus inversiones o su crecimiento económico. También se encuentra en la manera en que trata a quienes son más vulnerables y dependen de la responsabilidad de los demás.

Porque el respeto hacia los animales no nos hace menos humanos; nos recuerda lo mejor de nuestra humanidad.

Ese es el espíritu de esta iniciativa y el compromiso que seguiremos impulsando desde el Congreso de la Unión: construir un Querétaro donde el desarrollo también se mida por nuestra capacidad de proteger la vida, promover la responsabilidad y fomentar la empatía.

Un Querétaro donde abandonar a un animal nunca sea visto como algo normal, donde adoptar signifique asumir un compromiso para toda la vida y donde el bienestar animal forme parte de nuestra cultura y de nuestras políticas públicas.

Porque el Querétaro que queremos dejarles a las próximas generaciones no solamente debe ser más próspero y más fuerte. También debe ser más consciente, más solidario y, sobre todo, más humano.

Ricardo Astudillo Suárez, Diputado Federal por Querétaro | Partido Verde Ecologista de México.