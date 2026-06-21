Después de los primeros partidos del Mundial de la FIFA 2026, el diario británico The Guardian dio a conocer su Equipo Ideal . Muy interesante la selección que hizo de los mejores jugadores, entre los que hay un mexicano.

Recientemente, por cierto, este periódico publicó un reportaje sobre el liderazgo global de Claudia Sheinbaum. Después de leer los comentarios de The Guardian sobre la presidenta de México me pregunté cuál sería su 11 Ideal de líderes mundiales .

No puedo responder porque no tengo conocimientos suficientes de geopolítica. Así las cosas, recurrí a la inteligencia artificial para que me diera el que podría ser el equipo de estrellas de ese medio de comunicación relacionado con jefes de Estado y otros dirigentes de la economía y la política globales.

Preciso que, ya entrado en este juego, pedí a Gemini y ChatGPT también las Selecciones Ideales de líderes que harían otros diarios extranjeros.

Esta es la selección ideal de futbolistas de The Guardian :

Portero. Josimar Vozinha Dias, Cabo Verde Lateral derecho. Vladimir Coufal, República Checa Central. Chancel Mbemba, República Democrática del Congo Central. Wilfried Singo, Costa de Marfil Lateral izquierdo. Richie Laryea, Canadá Centrocampista. Ayyoub Bouaddi, Marruecos Centrocampista. Johan Manzambi, Suiza Centrocampista. Yasin Ayari, Suecia Extremo derecho. Elijah Just, Nueva Zelanda Delantero centro. Folarin Balogun, Estados Unidos Extremo izquierdo. Julián Quiñones, México

Estos son los 11 ideales de líderes mundiales que la IA considera publicarían distintos periódicos:

El Once de The New York Times . Este diario es el Olimpo del Progresismo Institucional. Valora la diversidad, la ciencia climática, los derechos civiles y la defensa de la democracia global frente a los populismos nacionalistas.

Portero: Andy Burnham (Reino Unido). Ideología: Socialdemocracia laborista con enfoque descentralizado. El portero del ideario institucional. El diario resalta que es el gran favorito para tomar el relevo de Keir Starmer como primer ministro y reorientar el gobierno británico hacia la decencia y los servicios públicos. Lateral derecho: Bernardo Arévalo (Guatemala). Ideología: Centro-izquierda socialdemócrata. Un académico que recorre la banda derecha encarnando la lucha de la democracia liberal frente a las autocracias que intentan capturar al Estado. Central: Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil). Ideología: Centro-izquierda obrera e institucional. El gran pilar de la zaga. El diario celebra su resiliencia por salvar las instituciones democráticas de su país y poner la protección de la Amazonia en el centro de la agenda ambiental de la ONU. Central: Kaja Kallas (UE/Estonia). Ideología: Liberalismo pro-occidental e institucional. Firme defensora de los derechos humanos y del orden internacional en el corazón de la defense frente a las agresiones autocráticas rusas. Lateral izquierdo: Mette Frederiksen (Dinamarca). Ideología: Socialdemocracia nórdica (Estado de bienestar). El rostro de la socialdemocracia moderna que recorre la banda izquierda combinando derechos civiles, protección social y orden migratorio institucional. Centrocampista: Ursula von der Leyen (UE). Ideología: Centroderecha europeísta y globalista. La pieza clave en la regulación. Equilibra la media cancha bajo estándares de derechos civiles y el Pacto Verde Europeo. Centrocampista: Claudia Sheinbaum (México) . Ideología: Izquierda progresista, científica enfocada al medio ambiente. La estratega del ideario en el círculo central. Una doctora en ingeniería energética que toma decisiones basadas en datos y mantiene la cabeza fría para neutralizar las amenazas arancelarias externas sin descuidar el bienestar social. Centrocampista: Mia Mottley (Barbados). Ideología: Socialdemocracia climática y del sur global. La voz moral imprescindible in la media cancha. Distribuye juego exigiendo que el sistema financiero global deje de castigar a las naciones pequeñas frente al cambio climático. Extremo derecho: Gavin Newsom (EEUU). Ideología: Progresismo liberal, pro-clima y globalista. El desborde del nuevo liderazgo demócrata en la banda derecha. Representan el contrapeso institucional de la costa oeste, la defensa de la economía verde y el modelo de vanguardia que el diario perfila con gran optimismo. Delantero centro: Volodymyr Zelenskyy (Ucrania). Ideología: Nacionalismo democrático pro-occidental. El delantero centro definitivo de las democracias liberales. Encarna la resistencia física y moral del orden internacional contra las agresiones en el área chica. Extremo izquierdo: Alexandria Ocasio-Cortez (EEUU). Ideología: Socialsocialismo democrático progresista. El desborde ideológico por la banda izquierda, empujando con velocidad la agenda de las minorías, los derechos civiles y el Green New Deal.

El Once de The Guardian . Línea editorial orientada a la socialdemocracia clásica y al pluralismo de izquierda. Defiende los derechos laborales, el Estado de bienestar fuerte, el antifascismo y es profundamente crítico de las élites corporativas y de Wall Street.

Portero: Jeremy Corbyn (Reino Unido). Ideología: Socialsocialismo democrático clásico. El guardameta de la vieja escuela. Ataja con los principios intocables del laborismo tradicional y la soberanía popular. Lateral derecho: Gabriel Boric (Chile). Ideología: Izquierda progresista y generacional. Un lateral joven que sube por la derecha combinando la agenda feminista, ecológica y de derechos humanos. Ha terminado su mandato en Chile pero tiene futuro global. Central: Gustavo Petro (Colombia). Ideología: Izquierda ambientalista y antiimperialista. Un central disruptivo que defiende la trinchera proponiendo un cambio total del modelo energético y económico global. Central: Yolanda Díaz (España). Ideología: Socialsocialismo democrático y laborista. La central que ordena la defensa desde el diálogo social y la protección laboral institucional frente a la precariedad. Lateral izquierdo: Sanna Marin (Finlandia). Ideología: Socialdemocracia moderna. Recorridos largos y dinámicos por la banda izquierda; representa el éxito de la educación pública y la igualdad de género nórdica. Mediocentro defensivo: Jean-Luc Mélenchon (Francia). Ideología: Izquierda ecosocialista y republicana. Recupera y muerde en la media cancha. Su juego es de confrontación directa contra el libre mercado y las políticas de austeridad. Volante derecho: Bernie Sanders (EEUU). Ideología: Socialsocialismo democrático / New Deal. El motor del mediocampo que distribuye juego atacando la desigualdad salarial y exigiendo sanidad universal. Volante por la izquierda: Claudia Sheinbaum (México). Ideología: Izquierda progresista, científica y nacionalista. Aporta el equilibrio cerebral al rombo. El diario británico celebra su perfil de científica enfocada en la transición energética justa y el gasto social, dándole la responsabilidad de articular la jugada con datos duros y rigor técnico. Mediapunta: Yanis Varoufakis (Grecia). Ideología: Marxismo libertario. El creativo rebelde de la oncena. Juega libre por toda la cancha ideando alternativas al capitalismo financiero y la burocracia de Bruselas. Delantero centro: Thomas Piketty (Francia). Ideología: Socialdemocracia ecológica / Eco-socialismo redistributivo. El ariete de la teoría económica contemporánea. No busca reformar el juego, sino reestructurar la propiedad del campo mediante un impuesto global a los milmillonarios. Su presencia en el área rival desmantela la acumulación de capital y propone una economía de la suficiencia en las portadas del diario. Delantero centro: Pedro Sánchez (España). Ideología: Socialdemocracia pragmática. El delantero del manual de resistencia. Un estratega que sabe meter el gol en el último minuto haciendo las alianzas políticas más complejas.

La Oncena de The Wall Street Journal . Ortodoxia de mercado y conservadurismo fiscal. Es el bastión del libre comercio, la desregulación, los impuestos bajos y la defensa de la propiedad privada y el liderazgo corporativo global.

Portero: Kevin Warsh (EEUU). Ideología: Ortodoxia de mercado, disciplina inflacionaria y perfil pro-empresarial. El flamante nuevo presidente de la Reserva Federal. Custodia el arco con una visión rigurosa, enfocado en contener los repuntes inflacionarios y simplificar el lenguaje financiero del Estado. Lateral derecho: Christopher Luxon (Nueva Zelanda). Ideología: Conservadurismo fiscal y corporativo. Un lateral derecho de corte empresarial que sube recortando el gasto público y eliminando regulaciones estatales. Central: Pierre Poilievre (Canadá). Ideología: Conservadurismo libertario de mercado. El pilar derecho de la central. Defiende la zaga con discursos duros contra la inflación, los impuestos al carbono y el intervencionismo estatal. Central: Kemi Badenoch (Reino Unido). Ideología: Conservadurismo de libre mercado. Central contundente. Combina la defensa de la soberanía nacional económica con una fuerte desregulación post-Brexit. Lateral izquierdo: Javier Milei (Argentina). Ideología: Libertarismo / Anarcocapitalismo. Un lateral izquierdo ultradireccionado y sumamente agresivo. Sube desmantelando ministerios con la motosierra y abriendo mercados a la fuerza. Mediocentro defensivo: Elon Musk (EEUU). Capitalismo tecnológico y libertario. El pivote que destruye el viejo orden burocrático y distribuye balones hacia la innovación espacial y la inteligencia artificial sin trabas del gobierno. Mediocentro defensivo: Jamie Dimon (EEUU). Capitalismo financiero (Wall Street). El equilibrio y la experiencia en el centro de la cancha. Maneja los hilos del capital global, dictando el ritmo de las tasas y los créditos. Extremo derecho: Luis Montenegro (Portugal). Centroderecha liberal-conservadora. Desborda por la banda derecha con propuestas de alivio fiscal para las empresas y privatizaciones estratégicas. Mediapunta: Emmanuel Macron (Francia). Centrismo socioliberal y pro-negocios. El creador de juego que busca flexibilizar el mercado laboral europeo y tecnocratizar la economía global para mantenerla competitiva. Volante / Equilibradora izquierda: Claudia Sheinbaum (México). Ideología: Izquierda institucional y tecnocrática en lo macroeconómico. La pieza del equilibrio en la banda izquierda. El diario financiero celebra su gestión no por la retórica, sino por los hechos: mantener con mano firme la disciplina fiscal, el control del déficit y dar certidumbre jurídica al fenómeno del nearshoring, actuando como el dique de contención contra las ocurrencias presupuestarias. Delantero centro: Larry Fink (EEUU). Ideología: Capitalismo de partes interesadas, eficiencia de mercado y gobernanza global de activos. El ariete definitivo de Wall Street. Al frente de BlackRock, Fink define en el área chica decidiendo dónde se invierten los flujos de capital más grandes del planeta. Representa la quintaesencia del WSJ: el éxito empresarial institucionalizado, la maximización del valor para los accionistas y el pragmatismo financiero que huye de la estridencia política para concentrarse en los rendimientos a largo plazo.

La Oncena de Financial Times . Este diario es el Imperio del Pragmatismo Tecnocrático y Globalista. Valora la estabilidad fiscal, el libre comercio regulado, la integración europea y la certidumbre jurídica frente al proteccionismo arancelario y los populismos.

Portera: Christine Lagarde (Banco Central Europeo). Ideología: Globalismo financiero e institucional. La guardameta perfecta para el diario londinense. Ataja con la templanza del euro, defendiendo la estabilidad monetaria y la resistencia institucional frente a los impactos de la inflación global. Lateral derecho: Andy Burnham (Reino Unido). Ideología: Socialdemocracia pragmática, institucional y de gestión pública. El nuevo primer ministro británico ocupa la banda derecha aportando certidumbre. El diario resalta su capacidad para pacificar el escenario político post-Starmer, ofreciendo un gobierno predecible, enfocado en la infraestructura y en mantener canales abiertos y estables con la economía global. Central: Olaf Scholz (Alemania). Ideología: Socialdemocracia pragmática e industrial. El pilar del orden en la zaga. Representa la prudencia fiscal del norte de Europa y la resiliencia industrial que evita las decisiones viscerales. Central: Kaja Kallas (UE). Ideología: Liberalismo institucional pro-occidental. La central que coordina la defensa europea en Bruselas. Defiende la seguridad continental vinculada indisolublemente a la estabilidad del comercio y las cadenas de suministro globales. Lateral izquierdo: Mario Draghi (Italia). Ideología: Tecnocracia liberal de mercado. Un lateral clásico que domina toda la banda. En la actualidad, Draghi no ocupa ningún cargo público oficial. Tras dejar el puesto de primer ministro de Italia en 2022, se ha mantenido retirado de la primera línea gubernamental, pero sigue siendo una de las figuras más influenciones del planeta debido a su rol como autor del histórico Informe Draghi sobre la competitividad europea. Mediocentral defensiva: Ursula von der Leyen (UE). Ideología: Centroderecha globalista y europeísta. La contención central. Recupera balones distribuyendo el juego bajo las estrictas reglas de la libre competencia y el Pacto Verde Europeo. Centrocampista: Claudia Sheinbaum (México). Ideología: Izquierda progresista, científica y tecnocrática. La estratega de la media cancha en América Latina. El FT aplaude su perfil de ingeniera energética que toma decisiones basadas en datos. Domina el centro del campo garantizando la transición hacia energías limpias sin romper la disciplina macroeconómica. Centrocampista: Ngozi Okonjo-Iweala (Organización Mundial del Comercio). Ideología: Multilateralismo económico. La auténtica aduana de la media cancha. Distribuye juego defendiendo con uñas y dientes el libre comercio, el desbloqueo de las cadenas de suministro y los acuerdos multilaterales frente a las guerras de aranceles. Extremo derecho: Emmanuel Macron (Francia). Ideología: Socioliberalismo europeo y europeísmo integrador. El desborde por la banda derecha. Conecta la visión corporativa con la necesidad de reformas estructurales para que los mercados europeos sigan siendo competitivos globalmente. Delantero centro: Lawrence Summers (EEUU). Ideología: Neoliberalismo académico / Economía neokeynesiana. El ariete cerebral en el área chica. No falla un remate: dispara con advertencias macroeconómicas exactas sobre tasas de interés, déficit y productividad global. Es el gran oráculo macroeconómico del ‘establishment’ estadounidense. Extremo izquierdo: Gavin Newsom (EEUU). Ideología: Progresismo liberal y capitalismo verde. Velocidad pura por la banda izquierda. Representa el contrapeso comercial de la costa oeste estadounidense, enfocado en las industrias tecnológicas, la IA y los mercados abiertos de vanguardia.

Posdata : No se ha incluido al presidente ruso Vladimir Putin y al chino Xi Jinping porque no compiten en las canchas de la política y la economía occidentales. Estos dos líderes de la mayor relevancia no comparten las reglas del juego que defienden los diarios citados. Dado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tampoco respeta del todo las reglas —viola sistemáticamente las comerciales y aun las de la pacífica coexistencia de las naciones—, la IA lo dejó fuera de las oncenas ideales.