Por primera vez en su historia, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) ha nombrado como directora general a una mujer, en esta ocasión una originaria de Pakistán, que cuenta además con la nacionalidad Suiza .

Su trayectoria es amplia, ya en 2003, en el Foro Económico Mundial en Suiza se desempeñaba como economista enfocada en temas sobre la brecha de género existente a nivel global, y el futuro de los empleos. Además, en 2018 escribió un libro sobre las mujeres trabajadoras musulmanas “Fifty Million Rising: The New Generation of Working Women Transforming the Muslim World” (Cincuenta millones en ascenso: La nueva generación de mujeres trabajadoras que transforman el mundo musulmán).

También destaca que fue seleccionada por British Broadcasting Corporation (BBC) entre las 100 mujeres más influyentes y empoderadas, y que formó parte del panel para el “Empoderamiento Económico de las Mujeres” de la Organización de las Naciones Unidas, así como del Grupo Asesor de Alto Nivel de la Agencia Espacial Europea.

Es economista de profesión y desde el 2005 hasta la fecha trabaja en el Foro Económico Mundial. Este es un resumen de su vida laboral, pero ahora viene lo más importante: más allá de sus estudios y los cargos que dentro del Foro Económico Mundial ha desempeñado, es importante poner especial atención en lo siguiente.

Me quiero detener justo en este tema. Sabemos que el mundo de la aviación es predominantemente masculino, y que poco a poco se ha trabajado en abrir la brecha para la inclusión de las mujeres en cargos de poder, no solamente como tripulantes de cabina, personal de tráfico o administrativo, sino también en los cargos directivos.

Aunque a cuenta gotas, se han establecido políticas para que las mujeres puedan romper el famoso “techo de cristal”. El rezago es todavía palpable y más allá que solamente se den cargos por “equidad de género”, también es importante hablar de sus capacidades, pues no se trata solamente de cumplir con cuotas y números, sino de que las mujeres -con base en sus capacidades y talento- puedan acceder a los cargos con toma de decisiones.

Sobre todo en estos momentos, en los que sin pudor se mueve una narrativa que busca quitarle a las mujeres su derecho al voto, y con ello su voz, regresándolas a una vida de sumisión edulcorada como “esposa tradicional”, y cuyo papel dentro de la sociedad sea únicamente “el cuidado del hogar”, en toda la extensión de la palabra.

Un discurso arcaico de la extrema derecha mundial que busca, de forma incansable, vender la idea que las mujeres deben desempeñar un rol “tradicional” en la vida, en lugar de andar pidiendo cargos dentro del poder. Por eso, este nombramiento no solo es importante, sino que es fundamental.

Estamos hablando de una mujer joven, de origen paquistaní y que además es musulmana; ya saben que la ultra derecha contempla que el empoderamiento de la mujer, y los musulmanes migrantes, son la raíz de todo lo malo que pasa en el mundo.

Ese el cuento que venden diariamente, en videos cortos de TikTok, con mujeres y hombres jóvenes, heteronormativos que exudan su “blanquitud” y “cristiandad”. Un nombramiento de este calado, hecho en favor de una mujer racializada, musulmana, migrante, para dirigir un organismo supranacional como lo es la IATA, deja claro una cosa: la pelea por los derechos de las mujeres va en serio.

Es una manera formidable de contrarrestar el discurso retrógrado de la ultra derecha que busca que las mujeres no voten y que lo hagan “por familia”, degradándonos a ser ciudadanas de segunda categoría. La IATA apuesta por la visión fresca de una mujer, dejándola al frente, con retos como llegar al 2050 con cero emisiones de Co2 a la atmósfera, y seguir impulsando a las mujeres dentro de la industria aérea, sobre todo en cargos que históricamente han sido dominados por los hombres.

Cito, como ejemplo, el caso de las mujeres pilotos, que a nivel mundial son apenas el 6%. Sí, en pleno siglo XXI y a pesar de a ver sido pioneras dentro de la aviación, tanto a nivel global como nacional.

En un mundo que “gira y gira a la derecha”, tenemos que vencer el cuento de que las mujeres deben de quedarse en casa, a cuidar a sus hijos, como si esa fuera la única opción. La libertad de elección radica en que tú, mujer, puedas decidir si quieres ser “ama de casa tradicional” o profesionista, y como muchas mujeres, desempañando ambos roles, aunque uno de ellos no sea reconocido, y mucho menos remunerado.

Estamos ante una coyuntura importantísima que no debemos dejar pasar. Necesitamos dejar claro que las mujeres tienen las habilidades necesarias para desempeñarse en cualquier ámbito, y que nadie va a limitar nuestra voz, y mucho menos nuestros derechos por los cuales hemos luchado.

A partir de noviembre una mujer ocupará el cargo más alto e importante dentro de la IATA. Aprovecho para “recordarle” al Poder Legislativo que existe una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en su Capítulo a Tripulaciones. Es necesario sacarla de la congeladora legislativa y se hagan los cambios conducentes, uno de ellos el reconocimiento a las mujeres como pilotos aviadoras.

Y es que hoy la ley solamente reconoce a los hombres dentro de dicha profesión. No es una cuestión de redacción, de verdad es urgente actualizar el texto legal. La última vez que se reformó dicho capítulo fue en 1970, con Gustavo Díaz Ordaz como presidente de la República, ¡hace 56 años! Les juro que el trabajo aeronáutico ha cambiado muchísimo desde entonces, y debe revisarse a profundidad.

Asumamos la responsabilidad con seriedad. Sindicatos, autoridades y compañías aeronáuticas deberían estar viendo cuál es el futuro de la aviación, y cuál es (y será) el papel de las mujeres dentro de la industria. Se requiere actualizar las leyes, pasando por los protocolos y todos los ordenamientos relacionados, así como impulsar el verdadero empoderamiento de la mujer.

Desde esta columna felicitamos ampliamente a Saadia Zahidi por su notable nombramiento al frente de la IATA. Espero que sea una bocanada de aire fresco para la aviación, y celebro que desde ya, es una figura a seguir para el empoderamiento femenino.