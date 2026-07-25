La Air/Sea Heritage Foundation ha informado haber encontrado los restos del avión de Pan Am desaparecido desde el 11 de abril de 1952, logró que se da 74 años después de unos de los accidente que marcó la historia de la aviación moderna.

“Setenta y cuatro años después de estrellarse en aguas profundas frente a la costa norte de Puerto Rico, los restos perdidos del avión de pasajeros de Pan American Airways Clipper Endeavor han sido localizados después de una investigación de años. Este descubrimiento histórico arroja nueva luz sobre el destino de la aeronave cuyo trágico legado transformó para siempre los viajes aéreos modernos”. Air/Sea Heritage Foundation

Dicha investigación de la Air/Sea Heritage Foundation fue en asociación con con Deep Sea Vision (DSV), Eco Minerals y la serie ganadora del premio Emmy de Discovery Channel, Expedition Unknown, quienes participaron en la búsqueda que permitió ubicar la aeronave.

En detalles se precisó que los restos del avión de Pan Am fueron localizados el pasado 2 de junio, usando un sonar de alta resolución a casi 2 mil pies bajo el Océano Atlántico, tras un estudio fotográfico de seguimiento del lugar del naufragio.

Lo que ayudó a identificar con imágenes que se trataba de los restos del avión de Pan Am, pues se pudo detectar con claridad “el icónico logotipo panamericano alado y el nombre de la aeronave que todavía es legible en el fuselaje”.

Encuentran restos del avión de Pan Am desaparecido desde el 11 de abril de 1952 ( Air/Sea Heritage Foundation)

Así fue como el accidente el avión de Pan Am desaparecido desde el 11 de abril de 1952

El accidente del avión de Pan Am desaparecido desde el 11 de abril de 1952 fue uno de los hechos históricos que marcó, debido a cómo es que sucedió la tragedia.

Pues la aeronave que se trataba de un Douglas DC-4, aproximadamente del tamaño de un Boeing 737 moderno, que se estrelló en 1952 en aguas al norte de Puerto Rico, y por lo que desde entonces, nadie supo dónde se habían hundido sus restos.

La tragedia del avión de Pan Am cobró la vida de 52 personas de 64 pasajeros, incluidos seis niños y cinco tripulantes, el 11 de abril de 1952, que también fue una fecha que aún más marcos, pues fue en un Viernes Santo.

El avión de Pan Am partió del aeropuerto de Isla Grande, en San Juan, rumbo a Nueva York, a lo que hoy es el aeropuerto John F. Kennedy, según detalles, la aeronave despegó a las 12:11 de la tarde, pero apenas unos minutos después el motor número 3 presentó fallas y luego le siguió el número 4.

Lo que obligó al piloto a tomar decisiones, por lo que primero evitó un posible aterrizaje de emergencia en una zona poblada o sobre un arrecife de coral, su opción fue realizar un amerizaje.

Se dice que todos los tripulantes sobrevivieron, sin embargo, ante el impacto y fractura de la aeronave después del impacto, el avión se hundió rápidamente, arrastrando consigo todo, y donde solo 39 cuerpos fueron recuperados y 17 sobrevivientes.

Tras los hechos algunos sobrevivientes, revelaron que la tripulación no informó sobre dónde estaban los chalecos salvavidas ni cómo debían usarse, lo que pudo ser un factor que agravó más los hechos.