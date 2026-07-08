Este miércoles 8 de julio de 2026, Claudia Sheinbaum recibió al Presidente de Suiza, Guy Parmelin, en Palacio Nacional.

El Presidente de la Confederación Suiza llegó a México, junto a su esposa Caroline Merotto, el pasado 6 de julio, día en que fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

En su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum adelantó que en su encuentro con Guy Parmelin, de 66 años de edad, se tocarían temas económicos binacionales. Así como se reunirá con empresarios suizos que desarrollan su empresa en México.

Presidente de Suiza, Guy Parmelin llega a Palacio Nacional

A su llegada, el Presidente suizo, Guy Parmelin, fue conducido al Patio de Honor de Palacio Nacional, donde se llevó a cabo una ceremonia de bienvenida.

Como parte del protocolo diplomático, se interpretaron los himnos nacionales de México y de la Confederación Suiza.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la ceremonia de bienvenida a Guy Parmelin, presidente de la Confederación Suiza, evento realizado en Palacio Nacional. (Mario Jasso/Cuartoscuro / Mario Jasso)

En el marco de los 80 años de relaciones diplomáticas entre Suiza y México, Guy Parmelin acudió acompañado de su esposa y de una comitiva integrada por 16 empresarios.

El también consejero federal y ministro del Departamento Federal de Economía, Formación e Investigación, en su visita, buscará impulsar la cooperación económica así como ampliar las oportunidades de inversión y comercio entre México y Suiza.

La reunión entre la Presidenta de México, de 64 años de edad, con el Presidente Suizo y los empresarios se realizará a puerta cerrada y tendrá una duración aproximada de dos horas.

Los principales objetivos de esta reunión son:

Fortalecer los lazos comerciales

Atraer nuevas inversiones

Analizar y actualizar el acuerdo comercial vigente con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).

Una vez que concluya la reunión, los involucrados ofrecerían una conferencia de prensa conjunta para compartir los acuerdos alcanzados.