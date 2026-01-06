Para la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), a nivel mundial la industria aérea muestra signos de estabilización, a pesar del retraso en entrega de equipos y revisiones a motores, entre otros problemas.

Se hizo público que durante 2025 las aerolíneas obtuvieron un beneficio de 39,500 millones de dólares; si bien fue un gran logro -sobre todo post pandemia-, se prevé que para este 2026 las ganancias sean de alrededor de los 41 mil millones de dólares. En promedio, por cada pasajero transportado en 2025, las aerolíneas ganaron cerca de 7 dólares con 90 centavos, con un margen del 3.9%.

Esto, por supuesto, en las mejores condiciones; sin embargo, no podemos dejar de mencionar los serios problemas que enfrenta la actual industria aeronáutica, por ejemplo el alza de los costos de producción, derivada de los cuellos de botella en la cadena de suministro, y hay que sumar los conflictos bélicos, los incrementos en los diversos impuestos a materiales utilizados en la fabricación de aeronaves, más la ralentización propia del comercio mundial, que hoy -más que nunca- se encuentra a pendiendo de un hilo.

Eso sí, las aerolíneas en general han demostrado resiliencia y una enorme capacidad para irse reinventando sobre la marcha, y esto les ha permitido una cierta estabilidad.

Dicho por el propio director general de la IATA, Willie Walsh:

“Los márgenes a nivel de la industria siguen siendo insignificantes considerando el valor que las aerolíneas crean al conectar personas y economías. Se encuentran en el centro de una cadena de valor que sustenta casi el 4%de la economía global y sustenta 87 millones de empleos.

Sin embargo, Apple ganará más vendiendo una funda para iPhone que los $7.90 que las aerolíneas ganarán transportando al pasajero promedio.

E incluso dentro de la cadena de valor del transporte aéreo, los márgenes de las aerolíneas están totalmente desequilibrados, particularmente cuando se comparan con los márgenes de los fabricantes de motores y aviónica y muchos de nuestros proveedores de servicios.

Imaginen el poder adicional que las aerolíneas podrían aportar a las economías si pudiéramos reequilibrar la rentabilidad de la cadena de valor, reducir las cargas regulatorias y fiscales, y aliviar las ineficiencias de la infraestructura"

Mucha gente no termina de creerme que gestionar una aerolínea -más allá de las ganancias monetarias- es verdadero amor al arte; aunque parezca increíble, la gente que de verdad ama la aviación sabe que no es una industria para volverte millonario.

Porque es vulnerable al clima, la geopolítica, el precio del barril de petróleo, tanto sí sube como sí baja, por eso al ser una industria estratégica, de diversas formas, los países subsidian su aviación.

¿Cuál es la opinión de los pasajeros ? El transporte aéreo sigue siendo una de las mejores opciones para viajar. En cuanto al costo de las tarifas durante el 2025, estas fueron en promedio 34.7% más baratas que en 2015, y se prevé que para 2026 las tarifas aéreas -en promedio, en viajes ida y vuelta- estén un 36.8% por debajo del nivel del 2015.

Al respecto la IATA realizó una encuesta entre los meses de octubre y noviembre en más de 14 países, y entrevistó a más de 6,500 pasajeros. Los resultados que arrojó dicha encuesta fue que el 97% de los pasajeros están satisfechos con el servicio recibido en su último viaje en avión.

Un 88% de los pasajeros coincidieron que volar por avión ayudó a elevar su nivel de vida, esto es, optimizaron recursos y eso es sumamente positivo; el 78% afirma que la relación calidad-precio en los boletos de avión y el servicio son acordes; y finalmente, el 87% de los pasajeros encuestados dijeron que les interesaba volar en un futuro.

Otro dato fundamental es que, para los usuarios de transporte aéreo, la industria se observa como eficiente, sostenible, segura y rentable. Lo cual es sumamente positivo, porque manifiestan que viajar por avión, en lugar de otro medio de transporte, sería su primera opción.

Ahora, ¿qué es lo importante para los pasajeros? el 90% de ellos coinciden que para ellos la conectividad aérea es más que fundamental, y el 88% cree que los viajes impactan de forma positiva en la sociedad. El 82% concuerda que la aviación es clave para los “Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas”.

Al 83% de los viajeros les interesa que la industria aérea tenga éxito. El 79% confía que la industria aérea está comprometida con el medio ambiente, y el 77% asegura que la aviación sí se toma en serio el “cambio climático”.

Todos estos son datos relacionados exclusivamente con el transporte de pasajeros, porque para la carga es otra historia y al respecto, Willie Walsh, director general de la IATA, expresa:

“La resiliencia del transporte aéreo de carga ha sido particularmente impresionante. A medida que los flujos comerciales se adaptan al régimen arancelario proteccionista estadounidense, el transporte aéreo de carga ha sido el protagonista del comercio global, impulsado en parte por el sólido comercio electrónico y los envíos de semiconductores que respaldaron el auge de las inversiones en inteligencia artificial.

Cabe destacar que el transporte aéreo de carga permitió la carga anticipada para entregar productos antes de las fechas límite de los aranceles y se adaptó con flexibilidad a los aumentos repentinos de la demanda a medida que las mercancías sujetas a aranceles, normalmente destinadas a EE. UU., encontraban nuevos mercados. El papel crucial del transporte aéreo de carga es fundamental a medida que la economía global se adapta a las nuevas realidades”.

El siguiente dato fue aportado por la IATA antes de la invasión a Venezuela, pero se preveía que el dólar norteamericano siguiera débil, con la finalidad de beneficiar tanto la rentabilidad como los márgenes de las aerolíneas, respecto al precio del combustible, el costo de los arrendamientos de aeronaves, seguros y el mantenimiento de los equipos.

Ahora vamos a ver si esto se modifica o sigue igual, pero la IATA contempla que entre el 55% y el 60% del costo de las aerolíneas, a nivel global, están en dólares estadounidenses, en comparación con los ingresos que son de entre el 50% al 55%. Por ello, la depreciación que venía presentando el dólar norteamericano frente a otras monedas del globo, iban a mejorar los márgenes de ganancias de las líneas aéreas.