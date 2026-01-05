Al mando del Dr. Andrés Conesa, la aerolínea del caballero águila consigue un hito histórico en la aviación a nivel mundial: por segundo año consecutivo es la línea aérea más puntual del mundo. Así lo estipula el informe “2025 On-Time Performance Review” de la consultora Cirium, dedicada entre otras cosas a analizar los datos de las líneas aéreas y aeropuertos.

Y aunque se dice fácil, les aseguro que no es cualquier cosa conseguir tal ranqueo. Durante el 2025 Aeroméxico logró ser la aerolínea más puntual en llegadas, con un porcentaje del 90.02% en un total de 188,859 vuelos. Y más sorprendente es el nivel de puntualidad que obtiene Aeroméxico con las salidas: un 91.88%, esto le permite coronarse y ser el bicampeón de la puntualidad a nivel global.

Sin duda es un logro que tienen que festejar por todo lo alto, porque lo consigue a pesar de que en el mes de mayo hubo bloqueos -de más de siete horas- en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y que, recordemos, afectó a 3,200 pasajeros, por todos los vuelos desviados, demorados y cancelados.

A pesar del escollo, pudieron levantarse y seguir con racha ganadora, y esto fue posible gracias a todos y cada uno de los trabajadores que conforman Grupo Aeroméxico; sin ellos este hito de enormes dimensiones no se hubiera podido lograr.

¿Quieren conocer el Top 10 de líneas aéreas más puntuales a nivel global?

Aeroméxico – México 90.02% Saudia – Arabia Saudita 86.53% SAS – Suecia 86.09% Azul – Brasil 85.18% Qatar Airways – Qatar 84.42% Iberia – España 83.52% LATAM Airlines – Chile, Brasil, Colombia y Perú 82.40% Avianca – Colombia 81.73% Turkish Airlines – Turquía 81.41% Delta Airlines – Estados Unidos de América 80.90%

Aeroméxico muestra una consistencia que se refleja en una organización operativa altamente eficiente, pero también hace gala de una fortaleza increíble y una resiliencia extraordinaria. Durante el año 2025 experimentó varios altibajos, pero supo mantenerse, demostrando de qué están hechos sus trabajadores, de excelencia que hoy llevan a la cima del mundo a la aerolínea del caballero águila.

Recordemos que en 2024 obtuvo la cima cuando alcanzó un 86.70%, pero de haberse conformado con ese registro, en el 2025 Saudia lo hubiera desbancado. Aeroméxico no se quedó ahí, y abrió el 2025 liderando la puntualidad y sorteando los escollos, manteniéndose siempre en las primeras posiciones. Esto demuestra que la infraestructura y los procedimientos que utilizan son los correctos y de seguir así, pueden estar seguros de que lograrán ser la línea aérea más puntual también en 2026.

No sólo fue la puntualidad, el reporte de Cirium destaca, y cito textual:

“La excelencia operativa fue solo una parte del desempeño de Aeroméxico en 2025. La aerolínea reportó su segundo mejor tercer trimestre en su historia, generando $1,400 millones en ingresos con un margen EBITDA ajustado del 31%. Estos resultados financieros se obtuvieron a pesar de importantes presiones externas.”

Y sabemos que con “presiones externas” se refieren a las cancelaciones de rutas que estaban destinadas a ser todo un éxito, en medio del cierre del gobierno norteamericano. Ojalá y alguien haga entrar en razón al vecino del norte y permitan que se operen los vuelos que ya estaban programados, pues la derrama económica no iba a ser únicamente para nuestro país, sino también para ellos.

Además del tema pendiente del Joint Venture entre Aeroméxico y Delta que se encuentra dirimiéndose en tribunales. Mike Malik, jefe de Marketing de Cirium expresó:

“Cirium felicita a todo el equipo de Aeroméxico por obtener dos títulos consecutivos de Global OnTime Performance. Este logro destaca el compromiso con la excelencia operativa que beneficia a los pasajeros, fortalece la competitividad y establece un estándar para la industria aérea global.”

Por supuesto, esto no hubiera sido posible sin el apoyo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quien se colocó en la tercera posición dentro del Top 10 de aeropuertos más puntuales del mundo.

Aeropuerto Internacional Santiago Arturo Merino Benítez (SCL) 87.04% Aeropuerto Internacional Riyadh King Khalid (RUH) 86.81% Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX) 86.55% Aeropuerto Internacional Honolulu (HNL) 86.51% Aeropuerto Oslo Gardermoen (OSL) 86.00% Aeropuerto Internacional Lima Jorge Chávez (LIM) 85.54% Aeropuerto Internacional Salt Lake City (SLC) 7 85.04% Aeropuerto de Copenhague (CPH) 84.72% Aeropuerto Internacional Doha Hamad (DOH) 84.70% Aeropuerto Stockholm Arlanda (ARN) 83.59%

Espero que con esto quede suficientemente claro que México tiene un potencial extraordinario, y que estamos a la altura de cualquier país del “primer mundo”, con la aerolínea bandera encabezando la lista de puntualidad, y con el tercer aeropuerto más puntual del mundo, porque lo que se hace en nuestro país es de calidad y tenemos a los mejores trabajadores de la industria.