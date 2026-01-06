Donald Trump confirma que Venezuela no tendrá elecciones este mes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Venezuela no tendrá elecciones durante enero de 2026.

Además, en entrevista para la cadena NBC News, Trump reiteró que la captura de Nicolás Maduro no se debe a “una guerra con Venezuela”, pero sí contra el narcotráfico .

Al ser cuestionado por la captura de Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero, Donald Trump habló acerca del futuro político de Venezuela.

En entrevista para NBC News, el presidente de Estados Unidos aseguró que Venezuela no realizará elecciones durante los próximos 30 días, pues es un proceso que “llevará tiempo”.

Trump aseguró que primero esperará a que Venezuela se recupere en salud, para posteriormente analizar la posibilidad de una transición de gobierno y que la gente analice las posibilidades de su voto.

En tanto, solicitó a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, su colaboración con Estados Unidos para brinde acceso a los recursos de dicho país.

Según Donald Trump, la intención es evitar que estos recursos sean utilizados para financiar a grupos del narcotráfico, al tiempo que amenazó con una nueva invasión en caso de que “no se porte bien” con su administración.

Asimismo, para NBC News, Donald Trump reiteró que su gobierno no está en guerra con Venezuela, pero sí tiene una guerra para combatir el narcotráfico.

Por ello consumó la captura del ahora expresidente Maduro, señalado de liderar un grupo dedicado al tráfico de drogas desde Venezuela a Estados Unidos.