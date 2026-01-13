La contra poesía de Renee Nicole Good es característica de una literatura rupturista, de crítica social, ácida, antisistema, que va contra las rígidas y conservadoras normas literarias, y claramente antiacadémica, en el sentido de cuestionar a la llamada ciencia “normal”. En 2020, Good recibió, a los 32 años, un premio otorgado por la Academia de Poetas Estadounidenses por su poema “On Learning to Dissect Fetal Pigs”. A continuación, se comparte una traducción al español del poema.

“On Learning to Dissect Fetal Pigs”

(Sobre el aprendizaje para diseccionar fetos de cerdo)

Quiero de vuelta mis mecedoras,

atardeceres solipsistas,

y los sonidos de la jungla costera que son tercetos de cigarras y pentámetros de las piernas peludas de

las cucarachas.

He donado biblias a tiendas de segunda mano

(con una lámpara de sal himalaya —

las biblias postbautismo, las plácidas,

las fáciles de leer, las parasitarias —

apiladas en bolsas de plástico).

Recuerdo más el olor a goma

de las páginas brillantes de los libros de biología;

quemaban los pelos dentro de mis fosas nasales,

y sal, y tinta que se borraba de mis palmas.

Bajo recortes de luna a las dos cuarenta y cinco de la mañana estudio y repito

ribosoma

retículo endoplásmico —

ácido láctico

estambre

en el IHOP en la esquina de Powers y Stetson Hills —

repito y garabateo hasta que algo se enreda

y se estanca en algún lugar al que ya no puedo señalar, quizá

en mi estómago — quizá allí entre mi páncreas e intestino grueso está el arroyo diminuto de mi alma.

Es la regla por la cual ahora reduzco todas las cosas;

afilada y astillada por el conocimiento que solía sentarse, un paño contra la frente febril. ¿Puedo dejar que ambos existan? — esta fe voluble

y esta ciencia universitaria que provoca desde el fondo del aula

ahora no puedo creer —que la Biblia y el Corán y el Bhagavad Gita se deslizan largos cabellos detrás de mi oreja como mamá lo hacía,

y exhalan desde sus bocas “haz espacio para la maravilla”—

todo mi entendimiento se escurre por la barbilla hacia el pecho y se resume así:

la vida es simplemente

óvulo y esperma

y donde esos dos se encuentran

y cuán seguido y cuán bien

y qué muere allí.

Hasta aquí el poema galardonado hace cinco años por una organización de escritoras y escritores. También, aquí se comparte la versión en inglés.

On Learning to Dissect Fetal Pigs

by Renee Nicole Good (Macklin)

I want back my rocking chairs,

solipsist sunsets,

& coastal jungle sounds that are tercets from cicadas and pentameter from the hairy legs of cockroaches.

I’ve donated bibles to thrift stores

(mashed them in plastic trash bags with an acidic himalayan salt lamp—

the post-baptism bibles, the ones plucked from street corners from the meaty hands of zealots, the dumbed-down, easy-to-read, parasitic kind):

Remember more the slick rubber smell of high gloss biology textbook pictures;

they burned the hairs inside my nostrils,

& salt & ink that rubbed off on my palms.

under clippings of the moon at two forty five AM I study & repeat

ribosome

endoplasmic—

lactic acid

stamen

at the IHOP on the corner of powers and stetson hills—

I repeated & scribbled until it picked its way & stagnated somewhere I can’t point to anymore, maybe my gut—

maybe there in-between my pancreas & large intestine is the piddly brook of my soul.

It’s the ruler by which I reduce all things now; hard-edged & splintering from knowledge that used to sit, a cloth against fevered forehead.

Can I let them both be? This fickle faith and this college science that heckles from the back of the classroom

now I can’t believe

—that the bible and qur’an and bhagavad gita are sliding long hairs behind my ear like mom used to & exhaling from their mouths “make room for wonder”—

all my understanding dribbles down the chin onto the chest & is summarized as:

life is merely

to ovum and sperm

and where those two meet

and how often and how well

and what dies there.

La escritora Renée Nicole Good fue asesinada, dentro de su auto, por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE , por sus siglas en inglés) en Minneápolis, Minnesota, Estados Unidos, el pasado 7 de enero, 2026, como parte de las acciones desmedidas de represión y contra los derechos humanos que realiza esa agencia en el territorio estadounidense desde 2025, tiempo en el que inició el segundo gobierno federal encabezado por Donald Trump.

Después del violento homicidio de Good a manos de la policía, ciudadanas y ciudadanos de su comunidad, y de otras grandes ciudades norteamericanas, han realizado protestas callejeras en las que exigen el retiro de los agentes del ICE en Minnesota, el inicio y conclusión de las investigaciones sobre el asesinato, y la aplicación de la ley y la justicia a los responsables de esos hechos. Ella murió cuando tenía 37 años y era madre de tres hijos.

