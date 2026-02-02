Hace más de 20 años que fui adjunta de Marcela Nieto del Collado, quien fungía como secretaria de actas de la Asociación Sindical de Sobrecargos de México (ASSA). En aquellos días, buscamos al licenciado Jesús González Schmal, entonces diputado federal por el partido Convergencia, para que nos diera su punto de vista legal. Fue así como él nos dirigió con el licenciado Pablo Casas Lías, o sea que lo conozco desde hace casi dos décadas.

Corría el 2006, año en que el dueño de Compañía Mexicana de Aviación (CMA) era Gastón Azcárraga, y nos había demandado a los sobrecargos por un “Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica”; fue Pablo Casas el abogado que, bajo la figura de “coaliciones”, a principios de 2007 nos amparó a varios sobrecargos, ante la inacción del secretario general de ASSA. Esa fue la estrategia que nos sugirió Pablo Casas, desde entonces director de la sociedad civil denominada Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (INIJA).

Para no dejar un cabo suelto, solo diré que un par de meses más tarde, y por la presión que ejercimos los sobrecargos, mi sindicato tramitó un juicio de amparo, cuya demanda fue elaborada por el abogado del Sindicato de Telefonistas, el licenciado Héctor Barba García, por lo que los amparos vía “coalición” fueron desechados por la autoridad correspondiente.

Las oficinas del INIJA, S.C. estaban -ignoro si siguen ahí- en un pequeñísimo despacho del WTC de la colonia Nápoles, y por lo que pude ver, era un trabajo unipersonal. Ahora bajo su membrete se hizo público un “informe” sobre el supuesto fracaso del AIFA, con cifras alegres que en ningún momento son respaldas, esto es, el informe no explica de dónde salieron, ni cuáles son las fuentes que lo sustentan.

Por eso, aprovecho para citar las cifras reales sobre el AIFA, y no la narrativa que con cuatro hojas y tres imágenes busca dejar en la memoria colectiva el “fracaso” del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Para esto me retrotraigo al mes de diciembre del año pasado, cuando participé en el “ACI Airport Day AIFA”, donde participó -además de importantes actores dentro de la industria aeroportuaria- el director general del ACI-LAC, el doctor Rafael Echevarne.

¿Qué es la ACI-LAC? “ACI es la voz oficial de la industria aeroportuaria ante la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI). En América Latina y el Caribe, ACI es conocida como ACI-LAC”. Tal y como describen en su página electrónica, representan 330 aeropuertos en 44 países de América Latina y cuentan con 88 miembros, entre ellos el AIFA, gestionando el 95% del tráfico aéreo.

No creo que la ACI no sepa de aeropuertos, y menos aún que su director general, el doctor Echevarne, sea un lego en la materia. Dudo mucho que se pueda calificar de “ingenua” la sorpresa que manifestó por el rápido crecimiento del AIFA.

Pero más allá de mis creencias o conjeturas, reviso con atención el informe firmado por Casas Lías, el cual abre con una imagen o infografía sobre el Top 10 de las principales rutas de pasajeros en servicio regular nacional, entre los meses de enero y diciembre del 2025, pero sin decir la fuente de la que obtuvo las cifras. Refleja -y lo remarca- que en el número 10 la ruta del AIFA a Cancún “decreció”, sin tomar en cuenta la operación de vuelos a Tulum, que evidentemente van a “bajar” la afluencia de pasajeros.

El informe reporta otras cosas, por ejemplo, en el noveno lugar se observa que decreció en un -3.4% la ruta de Puerto Vallarta al AICM, o que la séptima posición también decayó en un -3.2% en la ruta Monterrey a Cancún, y hace énfasis en la caída de la ruta AICM a Mérida en un -6.2%, por mencionar algunas.

Dicha publicación deja de lado -como si no hubieran existido- los más de 40 días de cierre que enfrentó el gobierno norteamericano, donde los aeropuertos estadounidenses redujeron sus operaciones a un 40%, provocando una importante e inevitable disminución en el flujo de pasajeros en nuestro país, y la consecuente caída de varias rutas.

Y esto queda clarísimo con su segunda infografía titulada “Top 10 de las principales rutas de transporte de pasajeros en servicio regular internacional”, donde nueve rutas tuvieron un importante decrecimiento durante 2025. Pero desde mi punto de vista, esto nada nos dice sobre si la operación del AIFA es un fracaso o no lo es.

Posteriormente, el INIJA, S.C. de Pablo Casas hace una diatriba (discurso acre) sobre Andrés Manuel López Obrador, donde admite que el AIFA es el primer lugar en manejo de transporte de carga dentro del país, sin señalar -de nueva cuenta- dónde está el fracaso del AIFA.

De hecho, con cifras proporcionadas por la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Dirección de Registro Aeronáutico Mexicano (DREE) y los distintos Grupos Aeroportuarios, yo sí les puedo decir que el AIFA creció un 10.8% durante 2025 en la carga total, esto es, nacional e internacional. Pasó de transportar 34.1 mil toneladas a 37.8 mil toneladas durante 2025.

Párrafos más abajo Pablo Casas habla del “veto” que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) puso a México, pero omite señalar que a los quejosos (las aerolíneas), les hizo devolución de los slots reclamados.

Tan es así que, como lo expliqué en una columna pasada, las aerolíneas terminaron parafraseando a Shakira con su éxito “te lo agradezco, pero no”, dan las gracias al gobierno de los Estados Unidos por recuperar los slots, pero que con la pena no los piensan utilizar, porque en realidad no los requieren dentro de su operación.

El INIJA, S.C., sigue con su investigación, y expone -sin aportar de dónde salen sus datos- que en el AIFA trabajan 790 empleados y que el general Isidoro Pastor, quien no solamente es el director del AIFA, pues además tiene otros cargos relacionados con la terminal aérea, y gana más que la “Presidenta”.

Una vez más, el INIJA, S.C. no explica cómo esos datos reflejan un “fracaso” del AIFA. Debe entenderse como una mera opinión personalísima de Pablo Casas, pero el análisis que pretende realizar se queda cojo. Luego se enreda hablando de la cancelación de NAIM, y asegura que ningún funcionario que participó en el proyecto del fallido aeropuerto de Texcoco tiene una carpeta de investigación abierta.

Suponiendo sin conceder que tiene esa información, que en principio de cuentas solo puede tener la Fiscalía General de la República, debo resaltar que al igual que la anterior, esa información no es relevante para saber si el AIFA es o no un fracaso; vuelve a ser una mera opinión de Pablo Casas.

Posteriormente comparte una infografía del AIFA del 2024, que anuncia que el aeropuerto ha conseguido tener el punto de equilibrio, esto significa, ya genera ganancias.

Y Pablo Casas dice que eso no es cierto, y su argumento parte de la suma de las cifras que costó el AIFA, sin informar de dónde sacó esos números, ni qué fuente utilizó, y cierra diciendo:

“El populismo basado en la simulación, el discurso falaz y pseudológico, destruye todo. Los actuales tiempos demandan un cambio real y veraz. El poder para transformar. Con mayor razón, el poder total”.

Esa es toda su investigación, que por supuesto está teniendo una enorme exposición en medios tradicionales y redes sociales. Pero dejo a criterio de mis lectores si consideran que esta investigación y posterior informe aguantan una revisión seria.

Pregunto y respondo: en cuanto a pasajeros totales, ¿cómo cerró el AIFA? Con 7,079.0 millones de pasajeros y un crecimiento de enero a diciembre del 2025 del 11.5% según cifras de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Dirección de Registro Aeronáutico Mexicano (DREE) y los distintos grupos aeroportuarios que pueden ser consultadas en la página de la AFAC.

En el Top 10 de pasajeros totales, esto es nacional e internacional, cierra en la octava posición, y en el Top 10 de pasajeros nacionales el AIFA se colocó en la sexta posición, transportando 6,674.3 millones de pasajeros de enero a diciembre del 2025, un crecimiento del 12.7 por ciento.

De manera rápida para que vean cómo cerraron en 2025 nuestros aeropuertos, primero el Top 10 de pasajeros totales, luego nacionales y por último internacionales:

1.- AICM, 2.- Cancún, 3.- Guadalajara, 4.- Monterrey, 5.- Tijuana, 6.- Puerto Vallarta, 7.- San José del Cabo, 8.- AIFA, 9.- Mérida, 10.- Del Bajío.

1.- AICM, 2.- Guadalajara, 3.- Monterrey, 4.- Tijuana, 5.- Cancún, 6.- AIFA, 7.- Mérida, 8.- Puerto Vallarta, 9.- San José del Cabo, 10.- Del Bajío.

1.- Cancún, 2.- AICM , 3.- Guadalajara, 4.- San José del Cabo, 5.- Puerto Vallarta, 6.- Monterrey, 7.- Del Bajío, 8.- Morelia, 9.- Querétaro, 10.- Tulum.

Ustedes tienen la mejor opinión. Desde mi punto de vista, las cifras oficiales desmienten el fracaso anunciado por el “estudio/investigación” realizada por Pablo Casas Lías. Vemos el comportamiento del AIFA, que a casi cuatro años de su entrada en operación, se coloca en las primeras posiciones de aeropuertos más transitados dentro del país. Y no es cosa menor, pues debemos recordar que tenemos 78 terminales aeroportuarias en todo el país.

Por supuesto que Pablo Casas tiene el derecho de opinar, y consagrada está su garantía de decir que no está de acuerdo con los resultados del AIFA, pero es eso: su opinión personal. Los medios de comunicación le están dando otro cariz, que encuentra sintonía con la incansable campaña de denostación contra la cada vez más sólida terminal aérea de Santa Lucía, el AIFA.