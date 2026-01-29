Dice un refrán popular: “cuando se cierra una puerta, una ventana se abre”, y es que Aeroméxico ha sido afectada por las erráticas políticas de Donald Trump ; por ello busca “reinventarse” y anuncia que el 19 de marzo regresa una ruta muy interesante, a una ciudad capital a 1,800 kilómetros de distancia: Tegucigalpa, Honduras.

Es una reapertura motivada por la justa deportiva (Copa Mundial de Fútbol) que se disputará en nuestro país, pero sin duda también con miras de ampliar los destinos con los que actualmente cuenta la aerolínea del caballero águila.

Así es que pronto tendrá -de nuevo- operaciones en el Aeropuerto Internacional Palmerola, de Honduras, la puerta de entrada a Centroamérica, sumándose al otro destino catracho: San Pedro Sula, su “capital industrial”.

Por lo tanto, entre ambos destinos sumarán 8 vuelos a Honduras a la semana, pensando tanto en el viajero de placer como en el de negocios. Gracias a este nuevo lanzamiento, Aeroméxico refuerza su presencia en Centroamérica, pues tendrá presencia en distintos destinos, como Guatemala, Managua, San Salvador, San José Costa Rica, Ciudad de Panamá, San Pedro Sula y ahora Tegucigalpa.

Cinco países: Guatemala, Panamá, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Lo que representa para la compañía aérea una oferta de 53 vuelos semanales, que se traducen en más de 7 mil asientos cada semana, en estos destinos.

A su vez, se beneficia la gente que utilice Aeroméxico para viajar a nuestro país, pues al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, podrán acceder a toda la red tanto doméstica e internacional que ofrece. Recordemos que Aeroméxico es la aerolínea bandera del país y además de los Estados Unidos y Canadá, tienes varias rutas en Europa y en Asia.

La ruta a Honduras que se tiene prevista iniciar el próximo 19 marzo, será de la siguiente manera:

Saliendo del AICM a las 11:30 horas y llegando a las 14:05 horas, los días lunes, jueves, viernes y domingo, y regresando del Aeropuerto Internacional Palmerola a las 15:05 horas, para aterrizar en el AICM a las 17:40 horas los mismos días.

Este horario le permite al viajero que venga de Tegucigalpa hacer conexiones a vuelos internacionales de Aeroméxico, así como acceder a un gran catálogo de viajes dentro de México que salen por la tarde noche.

Ahora, para el pasaje mexicano es una gran oportunidad de conocer un destino como Tegucigalpa, la capital de Honduras, una joya de la arquitectura colonial con un casco antiguo que te quita el aliento, con su bellísima Catedral de San Miguel Arcángel, el Parque Central y su Casa Presidencial.

También es un destino ideal para aquellos amantes de las aventuras, pues cuentan con parques nacionales de una belleza excepcional, como el Parque de Naciones Unidas “El Picacho”, el Parque Nacional “La Tigra”, o el Parque Cerro Juana A. Laínez.

Si son más afectos al turismo cultural, este destino ofrece para ustedes -por ejemplo- una visita al Museo de la Identidad Nacional, que incluye una visita virtual a las ruinas de Copán, importantísimo centro arqueológico de los siglos V al IX después de Cristo, que fuera la capital de la civilización maya en el periodo clásico.

También está el Parque de la Concordia, que cuenta con réplicas de las estelas mayas, pues debemos recordar que los mayas se asentaron en el sureste de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador.

Y si les gusta más el rollo de las escapadas a pueblos pintorescos, muy cerca de Tegucigalpa hay dos pueblitos coloniales preciosos: Valle de Ángeles y Santa Lucía, donde además de comprar artesanías, se puede comer delicioso en sus pequeñas cafeterías; un espacio ideal para desconectar del bullicio de las grandes ciudades y respirar aire fresco.

Tenemos también al turismo gastronómico, este que se destaca por buscar destinos nuevos que les sirva para ampliar su paladar, y Tegucigalpa no se queda atrás con una cocina basada en tres elementos, como el plátano macho, el maíz y el frijol, hacen platos insuperables.

Con una salsa de origen prehispánico llamada “chismol” que es una especie de pico de gallo, no igual pero sí similar. Su plato típico es una combinación de carnes asadas con plátano frito, frijoles negros, queso y tortillas. Además de usar otros ingredientes que generalmente nosotros no utilizamos en las cocinas, como la yuca y la leche de coco.

Así que ¡enhorabuena por Aeroméxico!, que nos demuestra día con día su capacidad de reinventarse y retomar rutas como este caso, donde esperamos que el éxito esté asegurado, y una gran opción tanto para los viajeros mexicanos como para los hondureños.