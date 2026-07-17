Durante buena parte de la historia democrática moderna, los partidos políticos fueron el principal puente entre la sociedad y el Estado. Organizaron demandas, articularon intereses, formaron cuadros, construyeron programas de gobierno y ofrecieron a los ciudadanos una vía institucional para participar en la vida pública. Con todos sus defectos, hicieron posible que las ideas dejaran de ser simples expresiones individuales para convertirse en proyectos capaces de disputar el poder dentro de reglas democráticas.

Esa función sigue siendo indispensable. La democracia representativa necesita organizaciones permanentes que articulen la pluralidad social, formen liderazgos, elaboren propuestas, seleccionen candidaturas, construyan mayorías y rindan cuentas por el ejercicio del gobierno. Sin embargo, algo profundo se ha fracturado entre los partidos y amplios sectores de la ciudadanía. La sociedad no ha dejado de interesarse en la política; lo que ha perdido es la confianza en quienes afirman representarla.

En numerosos países, los partidos dejaron de ser percibidos como instrumentos al servicio de la sociedad para convertirse, a los ojos de millones de ciudadanos, en estructuras preocupadas principalmente por preservar posiciones de poder, administrar prerrogativas, distribuir candidaturas y proteger intereses internos. Sus dirigencias hablan con frecuencia en nombre de la población, pero demasiadas veces deciden de espaldas a ella.

La crisis no consiste únicamente en una disminución de popularidad o en malos resultados electorales. Se trata de una auténtica crisis de representación. Millones de personas ya no encuentran en los partidos una expresión reconocible de sus preocupaciones, de sus aspiraciones ni de sus valores. Mientras la sociedad evoluciona con rapidez, muchas organizaciones políticas continúan operando bajo esquemas concebidos para otra época.

Los ciudadanos trabajan, producen, emprenden, enseñan, investigan, generan empleo, participan en organizaciones civiles, impulsan causas comunitarias y sostienen buena parte de la vida económica y social. Sin embargo, con demasiada frecuencia observan una política profesional encerrada en su propio lenguaje, en sus disputas internas y en dinámicas alejadas de los problemas cotidianos de la población.

Las nuevas generaciones participan de manera distinta. Se organizan mediante redes de colaboración, impulsan causas específicas, cuestionan las estructuras excesivamente jerarquizadas y demandan respuestas rápidas, transparentes y eficaces. Paralelamente, universidades, organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, sectores productivos, agrupaciones profesionales, líderes comunitarios y múltiples expresiones de la sociedad civil han adquirido una capacidad de influencia que ya no depende exclusivamente de los partidos políticos.

No todos esos liderazgos representan necesariamente mejores alternativas. También pueden surgir proyectos improvisados, personalistas o carentes de visión institucional. Pero su crecimiento demuestra que la sociedad está buscando nuevos espacios para expresarse, porque siente que los tradicionales ya no bastan.

La permanencia de los partidos políticos nunca ha dependido exclusivamente de su antigüedad, de su fuerza electoral o de los recursos de que disponen. Ha dependido, sobre todo, de su capacidad para interpretar los cambios de la sociedad y evolucionar junto con ella. La historia demuestra que ninguna organización política puede sobrevivir indefinidamente de espaldas a los ciudadanos. Los partidos que no comprendan que la representación ya no se construye mediante estructuras cerradas, dirigencias distantes, decisiones cupulares o viejos esquemas corporativos terminarán perdiendo aquello que ninguna legislación puede garantizarles: la confianza ciudadana. Podrán conservar registros, patrimonio, prerrogativas e incluso posiciones de poder durante algún tiempo, pero cuando dejan de representar auténticamente a la sociedad comienzan, inexorablemente, a recorrer el camino de su decadencia.

Paradójicamente, algunos de los partidos que irrumpieron ofreciendo una nueva forma de hacer política terminaron reproduciendo muchas de las prácticas que durante décadas criticaron. El corporativismo, el clientelismo, el paternalismo estatal, la utilización político-electoral de los programas sociales, la concentración de decisiones en pequeños círculos de poder y el culto al liderazgo personal no desaparecen porque cambien el nombre, el emblema o el discurso de una organización. Un partido puede presentarse como nuevo y, sin embargo, gobernar con los métodos más antiguos. Cambiar la piel nunca ha sido suficiente cuando la cultura política permanece intacta.

En contraste, las organizaciones que han logrado resistir los grandes cambios políticos y sociales son, por lo general, aquellas que comprendieron que la representación ya no podía construirse únicamente desde las dirigencias. Han abierto espacios —con distintos grados de éxito— para incorporar liderazgos ciudadanos, sociales, académicos, empresariales y comunitarios; han favorecido una mayor deliberación interna y han entendido que la fortaleza de un partido no consiste en controlar a la sociedad, sino en convertirse en un verdadero cauce para su participación. No son organizaciones perfectas, pero han demostrado mayor capacidad de adaptación, resiliencia y renovación frente a una ciudadanía cada vez más informada, más crítica y más exigente.

Ahí aparece una de las grandes paradojas de la democracia contemporánea. Los partidos han perdido buena parte de su credibilidad, pero conservan casi intacto el control sobre el acceso efectivo a las candidaturas, al financiamiento público, a la representación electoral y a las estructuras territoriales necesarias para competir. Muchos ciudadanos con trayectoria social, académica, empresarial, científica, cultural o comunitaria poseen reconocimiento, experiencia y capacidad para servir al interés público, pero difícilmente encuentran un espacio para participar sin incorporarse a organizaciones en las que, con frecuencia, tampoco se sienten plenamente representados.

La relación suele resultar incómoda para ambas partes. Los partidos buscan incorporar figuras ciudadanas que aporten prestigio, legitimidad o respaldo social, pero en ocasiones esperan que se adapten a estructuras y decisiones previamente definidas. Los ciudadanos aceptan participar porque no encuentran otra vía institucional para competir, aunque corren el riesgo de verse absorbidos por las mismas prácticas que originalmente pretendían transformar. De esa manera, el sistema renueva algunos rostros sin modificar necesariamente sus formas de funcionamiento.

Las candidaturas independientes surgieron como una respuesta a esa contradicción. En teoría, permitirían que cualquier ciudadano con respaldo social pudiera competir sin depender de un partido político. En la práctica, la experiencia ha demostrado que enfrentan enormes obstáculos: requisitos complejos para obtener el registro, financiamiento limitado, escasa estructura territorial, acceso desigual a los medios de comunicación y enormes dificultades para defender el voto y construir gobernabilidad una vez alcanzado el cargo.

Su desarrollo ha sido importante, pero insuficiente. No porque falten ciudadanos valiosos, sino porque las condiciones de competencia siguen siendo profundamente asimétricas. La legislación abrió una puerta, pero no terminó de construir un piso realmente parejo. En muchos casos, la posibilidad de competir continúa dependiendo más de la disponibilidad de recursos económicos, de la notoriedad pública previa o de estructuras ya consolidadas que de la calidad de las propuestas o de la trayectoria de quienes aspiran a servir.

Tampoco bastaría con sustituir partidos por movimientos. Los movimientos ciudadanos cumplen una función indispensable al expresar causas, inconformidades y nuevas sensibilidades sociales. Sin embargo, cuando carecen de reglas claras, mecanismos internos de deliberación, procesos de renovación de liderazgos y sistemas efectivos de rendición de cuentas, también pueden derivar en estructuras personalistas o depender excesivamente del carisma de una sola figura. La democracia necesita instituciones sólidas, no únicamente liderazgos carismáticos.

Por ello, la respuesta no consiste en debilitar a los partidos, sino en transformarlos. Necesitan abrirse mucho más a la sociedad, transparentar sus procesos internos, democratizar la selección de candidaturas, fortalecer la formación de cuadros y comprender que la representación política ya no puede construirse únicamente desde las dirigencias nacionales o estatales.

Las candidaturas no deberían convertirse en premios a la disciplina interna, compensaciones por acuerdos de grupo o resultado de negociaciones de coyuntura. Tampoco deberían responder exclusivamente a la capacidad de ganar una elección. Postular a una persona implica decidir quién habrá de ejercer responsabilidades públicas que afectan la vida de millones de ciudadanos. Esa decisión exige valorar capacidad, trayectoria, integridad, preparación, liderazgo y compromiso con el interés general.

La equidad constituye otro elemento inseparable de la representación democrática. Difícilmente puede hablarse de igualdad de oportunidades cuando algunos aspirantes llegan a una elección después de años de exposición pública financiada con recursos del Estado, mediante ventajas estructurales derivadas del ejercicio del poder o aprovechando posiciones institucionales que les permiten construir una candidatura mucho antes del inicio formal de las campañas.

La competencia democrática exige reglas claras, financiamiento transparente, fiscalización efectiva y condiciones razonablemente equilibradas para que el respaldo ciudadano responda a las propuestas, la trayectoria, la capacidad y los méritos de quienes participan, y no simplemente al dinero, a la propaganda permanente, al uso indebido de recursos públicos o a la enorme ventaja que proporciona el poder previamente acumulado.

La representación tampoco debe confundirse con la popularidad. Una persona puede ser ampliamente conocida, generar simpatía o reunir millones de seguidores en plataformas digitales sin que ello implique capacidad para representar políticamente a una sociedad plural o para ejercer con eficacia responsabilidades públicas. La notoriedad puede abrir las puertas de una candidatura; pero nunca debería sustituir la preparación, la experiencia ni el compromiso con el servicio público.

La democracia necesita mantener abiertas las puertas para que cualquier ciudadano pueda participar. Pero también necesita construir mecanismos que permitan identificar y promover a quienes, además de contar con respaldo social, acrediten la preparación, la responsabilidad y el perfil necesarios para desempeñar las funciones que aspiran a ejercer.

La representación auténtica no consiste en que el gobernante piense exactamente igual que todos los ciudadanos ni en que pertenezca al mismo sector social que ellos. Consiste en que escuche, dialogue, rinda cuentas, respete la pluralidad y gobierne con una visión orientada al bien común. Representar significa comprender la diversidad de la sociedad y actuar con responsabilidad frente a ella.

La pérdida de representación genera, además, un vacío especialmente peligroso. Cuando los ciudadanos dejan de sentirse escuchados por los partidos, aumenta la tentación de depositar toda su confianza en figuras que prometen sustituir a las instituciones mediante una relación directa con “el pueblo”. El personalismo aparece entonces como una solución aparentemente sencilla: un liderazgo que afirma representar por sí solo la voluntad popular, descalifica a los partidos, desacredita a los congresos, cuestiona a los organismos autónomos y convierte toda crítica en un supuesto ataque contra la ciudadanía.

Ese camino puede resultar atractivo frente al desgaste de las organizaciones tradicionales, pero rara vez fortalece la democracia. El vacío que dejan los partidos no siempre es ocupado por mejores formas de representación; con frecuencia termina siendo llenado por el populismo, la polarización o proyectos políticos que concentran el poder bajo la promesa de ejercerlo en nombre de todos.

Por ello, la respuesta no consiste en desaparecer a los partidos ni en idealizar cualquier expresión ciudadana. La verdadera tarea consiste en reconstruir los vínculos entre sociedad y política. Los partidos deben abrir de manera auténtica sus procesos internos, permitir una participación real de militantes y ciudadanos, transparentar la selección de candidaturas, fortalecer la formación de liderazgos y aceptar que ya no poseen el monopolio de la representación política.

La sociedad, por su parte, también tiene responsabilidades. No basta con manifestar inconformidad durante las campañas electorales o participar únicamente el día de la votación. Una democracia sólida requiere ciudadanos organizados, críticos, informados y dispuestos a involucrarse de manera permanente en los asuntos públicos. La representación no depende exclusivamente de quienes ocupan cargos; también depende de la calidad de la participación ciudadana.

Quizá haya llegado el momento de imaginar mecanismos más abiertos que permitan a organizaciones sociales, académicas, empresariales, profesionales y comunitarias participar de manera más activa en la construcción de candidaturas y proyectos públicos, sin obligarlas necesariamente a reproducir los viejos esquemas partidistas. La democracia necesita abrir nuevos cauces de participación sin renunciar a la estabilidad institucional que sólo organizaciones políticas sólidas pueden ofrecer.

Ningún modelo será perfecto. Toda organización humana es susceptible de cometer errores, burocratizarse o alejarse de sus principios fundacionales. Sin embargo, las instituciones sobreviven cuando son capaces de corregirse. Las que se resisten al cambio terminan siendo rebasadas por la realidad.

La pregunta, entonces, no es si los partidos políticos seguirán siendo necesarios. Lo seguirán siendo. La verdadera pregunta es si serán capaces de transformarse al ritmo de una sociedad que ya cambió.

Los partidos que permanezcan cerrados, aferrados al corporativismo tradicional, a las decisiones cupulares y a formas de control político propias del siglo pasado, difícilmente podrán sostener durante mucho tiempo una representación auténtica. Del mismo modo, aquellos que se presentan como novedosos, pero reproducen el clientelismo, el paternalismo estatal, la concentración del poder o las prácticas que antes denunciaban, terminarán enfrentando el mismo desgaste que criticaron en sus antecesores. Cambiar de nombre, de colores o de discurso nunca ha bastado para construir una nueva cultura democrática.

En contraste, los partidos que han mostrado mayor capacidad de permanencia son aquellos que, aun enfrentando profundas crisis, comprendieron que la única forma de recuperar legitimidad consiste en abrirse realmente a la sociedad. No mediante ejercicios de simulación ni incorporaciones meramente decorativas, sino permitiendo una participación efectiva de ciudadanos, organizaciones sociales, sectores productivos, universidades, jóvenes y liderazgos comunitarios en la deliberación, en la definición de agendas y en la selección de candidaturas. La resiliencia política no nace del control; nace de la confianza.

El futuro no pertenecerá necesariamente a los partidos más antiguos ni a los más recientes. Pertenecerá a aquellos que entiendan que la representación ya no puede construirse desde arriba, sino junto con la sociedad. La legitimidad democrática dejó de ser un patrimonio exclusivo de las dirigencias; hoy depende de la capacidad permanente para escuchar, dialogar, corregir y rendir cuentas.

Porque la representación no se decreta. No se hereda. No se impone. Se conquista todos los días mediante la confianza ciudadana.

Cuando un partido deja de representar auténticamente a la sociedad, la sociedad no deja de buscar representación; simplemente comienza a buscarla en otro lugar. Ahí reside el mayor desafío de las democracias contemporáneas.

Los partidos políticos no desaparecerán porque existan ciudadanos más críticos. Desaparecerán cuando dejen de ser útiles para representar auténticamente a esos ciudadanos.

En democracia, la permanencia de una organización política nunca depende solamente de su historia ni de sus triunfos electorales. Depende de su capacidad para renovarse, evolucionar y mantener viva la confianza de la sociedad a la que pretende servir.

Porque una democracia en la que los ciudadanos votan, pero no se sienten representados, conserva las formas institucionales, pero comienza a vaciarse de contenido.

Y cuando ese vacío se prolonga, siempre aparece alguien dispuesto a llenarlo. No necesariamente para devolverle el poder a la sociedad, sino para apropiárselo en su nombre.

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