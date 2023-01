“Jimmy y yo no podíamos iniciarnos por ser irlandeses. No importaba que mi madre fuera siciliana. Para ser miembro, había que ser 100% italiano y tener parientes en la madrepatria. Era el honor más alto que ofrecían. Quería decir que pertenecías a una familia. Quería decir que nadie podía meterse contigo. Y, además, que podías meterte con todos, a menos que fuese un miembro.” RAY LIOTTA

“Pero, antes, déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos sólo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar, de nuevo, nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas.” JOSÉ JOSÉ

Desde una prisión gringa, aunque a través de su abogado en México entrevistado en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, Joaquín Guzmán Loera le acaba de meter “un cuatro” a Andrés Manuel López Obrador.

Algo así como los famosos mensajes de la mafia siciliana a la “cosa nostra”, pero llevados al mundo globalizado en el que vivimos.

El Chapo aprovecha la relevancia del mencionado programa (no en balde es el más escuchado de la radio… y en Palacio Nacional también) para solicitar a López Obrador que interceda por él y lo traigan de vuelta a una cárcel en México para purgar su condena.

Bien sabe el señor Guzmán que el presidente poco o nada puede hacer jurídicamente o dentro de los cauces de la relación bilateral con EU para cumplir su deseo.

Como sea, El Chapo calibró su mensaje y lo envió. Sabe de antemano que López Obrador estará siendo observado con lupa por unos y otros en función de su respuesta.

Si Andrés Manuel intenta interceder por él, más lo asociarán sus críticos y la oposición con el Cártel de Sinaloa (evidencias de un pacto del narco Estado). Además de que la petición molestaría de sobremanera a sus nuevos “amigos” en el vecino país del norte.

En el caso de que no interceda, ni siquiera por la vía diplomática (a sabiendas de que no servirá de nada) o no se muestra receptivo del mensaje, se echará irremediablemente un alacrán encima.

Por lo pronto, López Obrador ha optado por mostrarse receptivo al mensaje, así sea de dientes para afuera. El día de ayer en la mañanera, Andrés Manuel sentenció: “hay que dejar la puerta abierta” ante la solicitud.

Pero intentemos no quedarnos en la superficialidad de las cosas y entendamos que la petición del preso no lo tiene a él como propósito, menos aún que lo traigan a México.

Es un mensaje claro y fuerte para interceder por su hijo. Para que López Obrador haga lo imposible, lo inhumano por mantener al recién capturado Ovidio Guzmán en nuestro país (esto es, para que no lo extraditen a los Estados Unidos).

Como presidente de México sus acciones, reacciones y decisiones no son personales; impactan a toda la nación y los silencios se prestan a cábalas y dudas. Y una de estas brotó con la captura de Ovidio. El remanso de paz esbozado por López Obrador en sus visitas a Badiraguato, tierra de El Chapo, se rompió (la violencia que se desató es prueba de ello; más de 20 militares asesinados, más de 12 horas ininterrumpidas de fuego cruzado; un avión con pasajeros baleado; más de 460 vehículos siniestrados, pérdidas millonarias; y una población que aún tiene el miedo a flor de piel, son algunos de los “resultados” de la captura).

El armamento en poder del Cártel de Sinaloa es equiparable al de un ejército, lo cual lleva a preguntarse: ¿cómo es que —sin más— han permitido antes el paso de López Obrador por las zonas por ellos capturadas?

Lo anterior lleva a pensar que un posible pacto con los Guzmán —ya sea que este fuera explícito o no intencional— también quedó sepultado con la captura de Ovidio. Todo lo ocurrido después este operativo se presta a la duda, comenzando por el desaire realizado por el presidente de la nación a los militares caídos (no tuvo a bien presentarse a su funeral).

‘Entre que si son peras o manzanas’, por lo pronto ya se le otorgó una nueva suspensión a Ovidio contra su extradición. ¿Coincidencia administrativa o guiño a El Chapo?

No sabemos aún qué hará López Obrador ante la petición del narcotraficante (un cuatro bien puesto), pero se puede barruntar. AMLO tendrá que cuidar más de cerca la precaria paz en Sinaloa, a Ovidio y a su propia familia (sí a la López Beltrán y a López Gutiérrez). Y es que el Cártel de Sinaloa siempre tratará de interceder por Ovidio.

Ante el nulo margen de maniobra con los Estados Unidos, su mejor carta era un mensaje cifrado a AMLO. Pero no es la única.

¿Qué pretende el Chapo? Blindar a Ovidio contra la extradición. Y en ese sentido, la respuesta del Ejecutivo federal tendrá en vilo la tranquilidad de todo un país.