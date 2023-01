Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán”, se queja de la cárcel en Estados Unidos: asegura que no lo sacan al sol y la comida es “de pésima calidad”.

El Chapo Guzmán, a través de su abogado en México, José Refugio Rodríguez, solicitó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que repare la violación que se cometió hace 6 años en su extradición y lo regresen al territorio mexicano.

Ello debido a que el narcotráficante, líder del Cártel de Sinaloa, señala la serie de violaciones a los derechos humanos que han cometido en su contra desde que fue extraditado a Estados Unidos.

Chapo Guzmán describe su estadia en la cárcel de Estados Unidos; vive tortura

Acorde al abogado del Chapo Guzmán, el hombre actualmente preso en el penal de máxima seguridad de Denver, en Colorado, enlistó la serie de violaciones a sus derechos humanos en Estados Unidos.

Según las palabras expuestas, las violaciones a los derechos humanos iniciaron desde 2017, en la extradición del narcotráficante, la cual acusan se trato de “una moneda de cambio” y constituyó a una violación a la garantía de audiencia en México.

Desde ese momento, el Chapo Guzmán expone que ha sufrido de tortura psicológica y fisíca que vulnera su dignidad humana, pues relató que:

En los 6 años que lleva en prisión no ha visto el sol

De marzo de 2022 hasta este enero de 2023, unicamente ha recibido 6 o 7 llamadas de sus hijas, madre, hermana y abogada

Ha recibido tres cartas y sólo lo han dejado enviar una

Sólo se ha permitido la visita de familiares y abogado en 5 o 6 veces durante los 6 años que lleva recluído, cuando a los demás presos les permiten ese número de manera mensual

Unicamente sale a un corral de 2 metros de ancho por 2.5 de largo, dos horas, de una a tres veces por semana, pero no le da la luz del sol

La comida del penal es de pésima calidad

No existe salud para los mexicanos, pues cuando solicitó la intervención de un dentista, debido a malestares en sus muelas, se ordenó que se las quitarán para que “no estuviera molestando”

Al solicitar la visita del Consúl mexicano de Atlanta para que revisara su precaria situación, su petición se aprobó 6 meses después y actualmente no le han permitido conocer la respuesta del servidor público

Igualmente, se señaló que no le permiten tener comunicación con los demás presos del penal, y que los custodios tienen prohibido hablarle en español, lo que es calificado como tortura psicológica, pues el Chapo Guzmán practicamente no tiene contacto con nadie.

De ese modo, se señaló que el Chapo se encuentra segregado en su celda, con un televisor que sólo tiene 2 canales de habla hispana, a sabiendas de que él no habla inglés.

El Chapo Guzmán

¿Es posible regresar al Chapo Guzmán a México?

Por todo ello, el abogado del Chapo Guzmán solicitó a AMLO que revise la situación de su cliente, y expresó que sí existe oportunidad de que el narcotráficante regrese al territorio mexicano.

Pues, conforme a sus palabras, el tratado de extradición subraya que las autoridades mexicanas tienen la obligación de vigilar la condición de los ciudadanos extraditados cada 6 meses, cosa que se ha omitido con el Chapo.

Además, el abogado acusa que el trato que recibe, en donde ni siquiera recibe la luz del sol, puede señalado como tormento psicológico y fisíco e incurre en una violación al acuerdo.

Pues dijo que dicho tratado establece que “nadie será sometido a tratos inhumanos o degradantes” y que inclusive en prisión deben estar presente el respeto a los derechos humanos y la dignidad.

Por último, expuso que al tener acusaciones y procesos jurídicos pendientes en México, sí es posible que el Chapo Guzmán sea devuelto al territorio mexicano para cumplirlos.