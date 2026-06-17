Uno de los momentos más angustiantes para cualquier persona es darse cuenta de que no le alcanza para pagar el pago mínimo de su tarjeta de crédito . Los intereses crecen, las llamadas comienzan y aparece una pregunta que miles de mexicanos buscan todos los días: ¿qué pasa si no pago mi tarjeta de crédito?

En la Organización Nacional de la Defensa del Deudor sabemos que detrás de cada deuda hay una historia: pérdida de empleo, enfermedad, reducción de ingresos, emergencias familiares o simplemente un crédito que poco a poco se salió de control.

Lo primero que debes saber es que dejar de pagar una tarjeta de crédito tiene consecuencias, pero también existen muchos mitos que generan miedo innecesario.

¿Puedo ir a la cárcel por no pagar una tarjeta de crédito?

No. En México nadie puede ser encarcelado simplemente por deber dinero de una tarjeta de crédito.

Las deudas de tarjetas bancarias son asuntos de carácter civil o mercantil, no delitos. No pagar genera consecuencias financieras y legales, pero una deuda no convierte automáticamente a una persona en delincuente.

¿Me pueden embargar si no pago mi tarjeta?

Esta es una de las mayores preocupaciones de los deudores.

La respuesta es: sí puede existir un embargo, pero no ocurre como muchas personas imaginan.

Un banco o acreedor no puede simplemente mandar cobradores a tu casa y llevarse tus cosas. Para que exista un embargo legal debe haber primero un proceso judicial, una demanda y la intervención de la autoridad correspondiente.

Los cobradores no son autoridad y no tienen facultades para embargar.

¿Qué pasa con los intereses?

Cuando una tarjeta deja de pagarse, normalmente comienzan a generarse intereses ordinarios, moratorios y gastos de cobranza.

Esto puede provocar que una deuda aumente rápidamente.

Por eso, cuando una persona ya sabe que no podrá continuar pagando, es importante analizar su situación y evitar decisiones desesperadas, como pedir nuevos préstamos para cubrir deudas anteriores.

¿Me van a mandar al Buró de Crédito?

Sí. Un atraso en tus pagos normalmente será reportado ante las sociedades de información crediticia.

Sin embargo, existe otro mito: estar en el Buró de Crédito no significa estar en una “lista negra”.

El historial simplemente refleja el comportamiento de pago de una persona. Incluso quienes pagan puntualmente aparecen registrados.

Lo importante es entender cómo resolver la situación y comenzar una recuperación financiera.

¿Pueden vender mi deuda a otra empresa?

Sí, y es más común de lo que muchas personas creen.

Cuando una deuda lleva tiempo sin pagarse, el banco o acreedor original puede venderla a una empresa compradora de cartera vencida. Esto es completamente legal en México y no requiere tu autorización.

Las consecuencias de que tu deuda sea vendida pueden ser serias. El nuevo acreedor adquiere todos los derechos de cobro y puede reportar nuevamente la deuda ante el Buró de Crédito, lo que reinicia los plazos de permanencia en tu historial. Es decir, una deuda que ya estaba desapareciendo de tu registro puede volver a aparecer como si fuera nueva. Además, las empresas compradoras de cartera suelen ser más agresivas en sus estrategias de cobranza y tienen plenas facultades para demandar judicialmente.

Conocer esta posibilidad con anticipación es clave para actuar a tiempo y con una estrategia adecuada.

Entonces, ¿qué puedo hacer si ya no puedo pagar mi tarjeta de crédito?

El peor error es ignorar el problema.

Una estrategia adecuada debe considerar cuánto debes realmente, cuántos acreedores tienes, tu capacidad actual de pago, el riesgo real de una acción legal y posibles alternativas de negociación.

En algunos casos es posible llegar a acuerdos con los acreedores mediante convenios formales, descuentos o planes de liquidación.

Pero siempre debes verificar cualquier acuerdo antes de entregar dinero.

El problema tiene solución

Aunque la situación parezca sin salida, una deuda impagable no es el fin.

Con una estrategia bien diseñada es posible negociar la deuda en condiciones favorables para el deudor: quitas importantes, plazos accesibles y acuerdos que realmente se puedan cumplir. Esto aplica tanto con el acreedor original como con las empresas que compran cartera vencida, que en muchos casos tienen mayor margen para ofrecer descuentos significativos.

La diferencia entre salir adelante o seguir acumulando problemas está, en gran medida, en contar con la asesoría correcta. Una buena estrategia permite saber cuándo negociar, con quién hacerlo, qué ofrecer y cómo protegerse durante el proceso.

Tener una deuda no significa perder tus derechos

Aunque exista un atraso, ninguna persona debe aceptar amenazas, insultos, intimidación, falsas órdenes de embargo ni exposición pública de su deuda.

La cobranza tiene límites.

En la Organización Nacional de la Defensa del Deudor ayudamos a las personas a entender su situación, conocer sus derechos y encontrar una estrategia adecuada para enfrentar sus deudas.

Porque la solución no comienza pagando desesperadamente.

Comienza estando bien informado.