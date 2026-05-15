Organizaciones y activistas alertan sobre un posible aumento de trata infantil durante el Mundial 2026, ya que el “turismo sexual” se incrementa por el ambiente de fiesta, consumo de alcohol y el anonimato.

En entrevista con López-Dóriga, Fernando Landeros, presidente de Teletón, detalló que las redes de trata infantil se desplazarán a las ciudades del Mundial 2026, por lo que es necesario estar atentos a los peligros.

Trata infantil en México aumentaría durante el Mundial 2026, alertan

A pocas semanas de que se inaugure el Mundial 2026, organización alerta que la trata y abuso infantil en México aumentarán debido al anonimato que ofrece este gran evento deportivo.

Alertan por posible aumento de trata infantil durante el Mundial 2026 (CHAD HIPOLITO / AP)

Fernando Landeros detalló que, actualmente, México y Tailandia se encuentran en el primer lugar a nivel mundial en turismo sexual infantil, por lo que el Mundial 2026 agravaría esta problemática.

De acuerdo con la información, la trata infantil genera cerca de 150 billones de dólares. Esta capacidad económica permite a las redes criminales aprovecharse de la pobreza, la ignorancia y la impunidad.

Ante el posible incremento de trata infantil durante el Mundial 2026, Fernando Landeros insiste a la población estar atentos a los focos rojos como:

Adultos que controlan excesivamente lo que dice un niño

Menores que parecen responder de forma ensayada

Signos visibles de maltrato

Presencia de niños en lugares y horarios inadecuados

Asimismo, se hace un llamado a los organizadores del Mundial 2026 y a la sociedad para abandonar la pasividad y romper el silencio, ya que este es considerado el peor cómplice de estos delitos.