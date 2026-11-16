El camino, lleno de baches y obstáculos, puede ser sinuoso para una alianza que, en lugar de sumar, resta, por la sencilla razón de que han mentido a lo largo de muchos años. ¿Cómo pueden avanzar los personajes más visibles del PRIAN cuando arrastran un pasado que los persigue por corrupciones e ignominias?

El PRI y el PAN juntos, desde cualquier ángulo que los miremos, no son una expresión competitiva ahora que andan dialogando para unirse de nuevo a una sola causa. Para uno y otro, evidentemente, Morena sigue siendo un calvario que los atormenta, mayormente porque ha ido exhibiendo el entramado de corrupción que se fraguó a lo largo de décadas.

Fueron ellos, incluso, quienes siempre mancharon la imagen de la democracia al perpetrar fraudes y actos que vulneraron la ley electoral. Sin ningún recato, por ejemplo, Vicente Fox dio rienda suelta a los comentarios y, en el calor de una charla, escupió la verdad que siempre se denunció sobre un presidente ilegítimo que tomó protesta como Felipe Calderón. Los únicos que no validaron ese fraude electoral, recuerdo, fueron en aquel momento los partidos de izquierda, como el PRD y el PT. Aunado a ello, con una voz unísona, millones de mexicanos pedimos transparencia.

En cuanto a esto, con total descaro, el INE se hizo de la vista gorda. Solo exhibió su poca honradez y la falta de profesionalismo. Ellos decretaron el triunfo y, desde otras trincheras, la inmensa mayoría jamás se rindió para solicitar legalidad. De hecho, lo único que nos consoló en aquel momento fue la llama de la esperanza de que algún día llegara la justicia social. El propio López Obrador, que bautizó esta ruta como el proyecto de transformación, fue quien dio el primer paso para cambiar las cosas desde adentro.

Habiendo alcanzado la cima, hablando de la Presidencia, comenzó el cambio, pero también brotó la descomposición de la oposición. Desde ese momento, incluso, se incrustó en el tablero electoral una relación que, años atrás, mantuvo una correlación por conveniencia; hoy, con total descaro, PRI y PAN son un matrimonio consumado.

Actuando de esa manera, sin sobreponerse a los duros golpes que los aquejan, uno y otro están negociando las condiciones de alianza para el proceso electoral que se avecina. Al buscar cómo repartirse el pastel y asignarse los distritos, evidentemente, el futuro que les espera es, además de sombrío, desalentador porque, de milagro, el PRI se ha mantenido. Queda muy poco tiempo para observar si el Revolucionario Institucional vivirá el mismo destino que el PRD. Eso está en manos del electorado, lo mismo que volver a darles la espalda una vez más. Debemos estar conscientes de que esta unión, sin ninguna opinión favorable, entrará a una cancha que, desde ahora, domina la coalición Seguimos Haciendo Historia.

Pero el PRIAN, estando muy lejos del nivel que se requiere, ya anda nombrando coordinadores en algunos estados y municipios. Hace poco, por ejemplo, Jorge Romero visitó San Luis Potosí para reunirse con el alcalde de ese municipio. Todos sabemos que Enrique Galindo Ceballos será el abanderado de la derecha.

Con la lógica de las circunstancias y guiándonos por las encuestas de mayor credibilidad, el PRIAN no tiene ninguna oportunidad de ser competitivo. Si a esas vamos, Morena tampoco figura en ese plano, mayormente con un perfil desconocido y sin liderazgo. A ambas fuerzas, de hecho, les costará mucho trabajo reponerse del tsunami que se les avecina, pues el Partido Verde Ecologista de México, con paso firme, va viento en popa para revalidar el triunfo en las urnas. Estando a punto de ungir a su candidata, en el mes de enero, solo queda esperar los tiempos oficiales para que comience la jornada democrática.

A lo que vamos es que el PRIAN, con esa profunda crisis, perderá el mayor número de espacios de elección popular. Jorge Romero, en lugar de andar convenciendo a los priistas, debería darse a la tarea de democratizar las decisiones. Esos nombramientos que está haciendo el PRIAN, con la connotación de coordinadores, son puras imposiciones o pagos de cuotas entre PAN y PRI. De hecho, los mismos especialistas, los críticos de verdad, han tratado de decirles por todos los canales que su sociedad es dañina. No hay un antídoto que cure esa tóxica convivencia. Al cabo de estos años, uno y otro han perdido simpatizantes. Eso limita la capacidad de maniobra y reduce la operación territorial que, por cierto, es nula. Alito y Romero, que no soportan la idea de que Morena les gane la partida, se enfocan únicamente en lo mediático. Y alguien que se ocupa de una cosa y descuida la otra, evidentemente, pierde credibilidad y adeptos a la causa.

¿Cómo puede sacudirse el PRIAN de esta profunda incapacidad? Ellos dicen que reuniendo al mayor número de fuerzas. En cambio, la lógica nos dice que esos dos polos chocan y apresuran el descenso.

Notas finales

El tema de Michoacán, por su magnitud, ya se trasladó a las mesas de negociación de las dirigencias nacionales del PT y Morena. Dado que es un asunto de suma relevancia, por el momento álgido que vive el territorio, se han acordado algunos puntos que moverán el tablero electoral. Hace unos días, como respuesta inmediata, salió ante los medios de comunicación el coordinador de la fracción parlamentaria del PT, Reginaldo Sandoval. De frente, hablando de lo que se avecina, aseguró que la segunda medición en Michoacán es una realidad porque, desde ahora, se revisan los aspectos metodológicos que habrán de recolectar el sentir social.

Sé que a muchos les costará trabajo aceptarlo, especialmente en las contrapartes, donde hay caras largas y preocupación. Lo cierto es que, de pronto, la vida le sonrió nuevamente al senador con licencia, Raúl Morón. A él, cargando el sentimiento político de la Cuarta Transformación, se le ha presentado una oportunidad inmejorable que, dicen los que saben, le hará justicia social por lo que sucedió en 2021.