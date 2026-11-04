Tras admitir públicamente que intervino en las elecciones de 2006 para asegurar que la Presidencia quedara en manos de Felipe Calderón, Vicente Fox cambia su versión.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Vicente Fox explica, particulamente a los militantes y simpatizantes de Morena, que sus declaraciones hacen alusión al buen resultado de su administración.

Desempeño que motivó a la ciudadania a seguir apoyando al Partido Acción Nacional.

“Haciendo un buen gobierno y dando buenos resultados, logramos que Felipe Calderón llegara a la Presidencia. Con los mismos buenos resultados y un buen gobierno, ganamos una buena cantidad de gubernaturas” Vicente Fox

Vicente Fox cambia su versión sobre elecciones de 2006 (@VicenteFoxQue/X)

Fox admite que intervino en las elecciones de 2006 para que ganara Calderón

Las nuevas declaraciones de Vicente Fox llegan luego de que aceptara, en una entrevista con el periodista Juan Luis Cebrián para el medio The Objective, que metió las manos para que Felipe Calderón ganara en las elecciones del 2006.

“¿Lo puedo decir aquí? Hice que ganara Calderón, aunque no sea muy democrático decir eso” Vicente Fox

Su propósito era que Andrés Manuel López Obrador, quien acusó fraude en un su momento, no se convirtiera en Presidente.

“Si le hubiera tocado a Andrés Manuel López Obrador, no le habría entregado la banda presidencial por el coraje que me habría dado, aun siendo demócrata” Vicente Fox

Vicente Fox, de 84 años, justificó su actuar afirmando que al ser empresario siempre ha creído que gobernar a México es como dirigir una empresa por lo que debía elegir correctamente a la persona que tendría las riendas de la gerencia.

“(Pensé) ¿A quién le voy a dejar las riendas, el manejo, la gerencia del negocio? Y yo me dije a mí mismo, Vicente, tú le vas a dejar el poder a alguien del PAN. Así que empieza a trabajar, tienes que ganar para que quede el PAN y le puedas entregar las riendas del país” Vicente Fox

Sus palabras fueron retomadas por Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia matutino llamó a Fox, “el articulador del fraude de las elecciones del 2006”.