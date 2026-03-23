En política hay momentos en los que ya no alcanza con decir que se está del lado correcto. Hay que demostrarlo.

Y este es uno de esos momentos.

Hoy México no está discutiendo una reforma más. Está dejando en evidencia quién está dispuesto a sostener la transformación… y quién, cuando el poder se mueve de verdad, empieza a dudar.

Porque cuando se tocan privilegios, no todos resisten.

Algunos se incomodan. Otros se esconden. Y algunos más… negocian.

La presidenta Claudia Sheinbaum no llegó para administrar inercias ni para pedir permiso. Llegó para transformar.

Y transformar implica tomar decisiones que incomodan. Pero que son necesarias.

Por eso propuso. Por eso empujó.

Por eso sostuvo una visión clara: instituciones que sirvan al pueblo, no estructuras que vivan de él.

Eso es gobernar. Lo demás… es cálculo.

Y aquí hay que decirlo con toda claridad: A la presidenta la atacaron por el resultado de la reforma electoral.

La quisieron responsabilizar. La señalaron.

Pero la realidad es otra.

La reforma no se frenó por falta de liderazgo. Se frenó porque ganaron los intereses personales.

Porque cuando llegó el momento de definirse, hubo quienes prefirieron cuidarse a sí mismos antes que respaldar el proyecto.

Y eso también hay que decirlo.

Porque es muy cómodo señalar desde fuera…, pero es mucho más grave fallar desde dentro.

Hoy ese cálculo quedó al descubierto.

Porque cuando llega el momento de respaldar, no bastan los discursos ni las declaraciones ambiguas para quedar bien con todos.

En política, hay silencios que pesan más que las palabras. Y hay ausencias que dicen todo.

Hay quienes hablan de unidad… pero operan en sentido contrario.

Quienes se dicen parte del proyecto… pero solo mientras no afecte sus intereses.

Quienes levantan la mano en público… y la esconden cuando toca sostener. Y eso se nota.

Se nota cuando el respaldo no llega. Se nota cuando las convicciones se vuelven negociables. Se nota cuando el proyecto deja de ser prioridad… y se convierte en herramienta personal.

Pero la transformación no es un discurso que se usa cuando conviene. Es una postura que se sostiene, incluso cuando incomoda.

Y hoy, más que nunca, eso es lo que está en juego.

Porque no es una reforma. Es el rumbo del país.

Es decidir si seguimos avanzando… o si algunos prefieren jalar hacia atrás sin decirlo abiertamente.

Desde el territorio se ve con claridad.

La gente ya no se deja engañar. La gente distingue entre quien actúa… y quien calcula.

Entre quien sostiene… y quien se acomoda.

Y en ese contraste, el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum es claro. Firme. Directo. Sin doble discurso.

Un liderazgo que no negocia el rumbo. Que no se esconde. Y que no se dobla frente a intereses que no sean los del pueblo.

Por eso mi respaldo es total.

Sin matices. Sin reservas... Y sin titubeos.

Porque en momentos como este no hay espacio para la ambigüedad.

Aquí no se trata de quedar bien. Se trata de definirse.

Y quien hoy no es capaz de sostener el proyecto… en realidad nunca estuvo del todo.

La transformación no se detiene. No se diluye. Y no se negocia.

Y quien intente frenarla —desde afuera o desde dentro— solo va a exhibir de qué lado está.

México ya cambió.

Y quien hoy no es capaz de sostener la transformación no está dudando… está estorbando.

María Teresa Ealy Díaz. Diputada Federal. LXVI Legislatura.

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