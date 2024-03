“Devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos, Mas que el vigor lo guardé para ti Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desesperan mis ganas por ti.”

“La verdad es que mientras más enojado estoy con este país y más lejos viajo, más mexicano me siento.” JORGE IBARGÜENGOITIA

El pretexto fue el 86º aniversario de la expropiación petrolera. Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y nieto del “Tata” Cárdenas Del Río, invitó a Claudia Sheinbaum a la guardia de honor del acto realizado por su nonagenario padre. A pesar de que la 4t ha pisoteado a la familia Cárdenas, esos ahí siguen… Viviendo del erario todo este tiempo…

Cárdenas Batel fue asesor de López Obrador y ahora lo hace para la presidencia de la CELAC. ¿Será que coquetea con regresar al equipo, pero ahora de Claudia? ¿O con ser el nuevo secretario de Energía? Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas dio el ya típico mensaje de genuflexión; si bien no dijo que la apoyaría en la campaña, sí que él respalda la propuesta de la candidata oficial en materia energética.

Pero como Cárdenas y su familia, muchos se han ido plegando al déspota, al tirano, al “comandante en jefe” de las Fuerzas Armadas. Como fichas de dominó han caído uno a uno y hoy ya no hay quien detenga al verdugo. Porque no nos equivoquemos, uno y otro Cárdenas, como otros —demasiados— de su tipo, se han doblado ante López Obrador (no frente a su candidata).

Y si digo que no es el primero en hacerlo es porque ha habido muchos, muchos más. De bote pronto: Tatiana Clouthier, quien después de haber sido pisoteada y tratada como desechable, regresó a los brazos del régimen a acompañar a Claudia. Gente como Hernán Gómez, que todavía a estas alturas, luego de compartir en redes sociales cómo besa una foto de Clara Brugada, dice llamarse una voz objetiva…

Para mí que la peor abominación ha sido el silencio de las mujeres del obradorismo ante la súplica de una madre buscadora. La respuesta a que Ceci Flores entrara a Palacio Nacional para entregarle a López Obrador una “pala de mando” y solicitarle medidas de búsqueda ha sido el silencio… Algo incluso peor que la reacción del inquilino de Palacio, quien musitó un “que me deje la pala”. ¿Recibir a la mujer? ¿Atender sus reclamos y las causas de estos? Naaaaah. Puertas cerradas.

Todos quienes protestaron por la tragedia de los 43, todos y todas quienes siendo oposición mostraban las basuras del sistema político, ahora las producen y reproducen. Han salido peores; nula empatía hacia una población necesitada (echen un vistazo a las distintas reacciones y gestos de Sheinbaum durante su campaña) y mutis ante el desprecio y soberbia mostrado por López Obrador al pueblo.

¿Por qué doblarse así?, ¿por qué permitir la militarización y fingir que esta no existe? Nadie pone un freno al ánimo dictatorial del mandatario. ¿Alguien que lo detenga?

Esta última semana diversos analistas (Jesús Silva-Herzog y Denise Dresser, entre otros) escriben finalmente sin tapujos sobre la intención de López Obrador de perpetuarse. Presentan este hecho, eso sí, como si fuese una novedad.

¡Pero se alertó mucho antes!; yo en lo personal desde el 2019.

¿Hoy ya para qué? Es demasiado tarde. Los analistas más influyentes de México tardaron en alzar la voz; no quisieron hacerlo antes. Mientras que figuras como Cárdenas se fueron plegando una a una a lo largo de los años. Una muy extensa procesión que terminó en arrodillarse.

No hay excusa; tampoco justificación. Tantos que hoy se las dan de muy patriotas tardaron demasiado en reaccionar. O peor aún: quisieron ser ellos los primeros los únicos en señalar el surgimiento de un tirano. Lo que es más, a sabiendas dejaron pasar el efecto de otras voces menos notorias para, ellos —ahora—, ganar “primacía”. Ilusos, mezquinos. Nos fallaron a todos los mexicanos. A todos.

Giros de la Perinola

1.- Los integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana marcharon en Villahermosa en protesta por las múltiples deficiencias de Pemex, particularmente con lo que tiene que ver con las obligaciones hacia sus trabajadores. El líder de la sección 44ª, José Zamudio Aguilera, lo resume así: “la administración de Oropeza resultó de oropel”.

2.- Sheinbaum calificó de desastrosa la política energética del periodo neoliberal, diciendo que en el sexenio anterior aumentó la deuda de Pemex en un 52%. Mentirosa. Hoy en día, por cada peso de deuda financiera de corto plazo (vencimiento menor a un año), Pemex tiene solo 90 centavos de activos de corto plazo (líquidos); no alcanza. Hace una década la relación era de 2.90 pesos de activos líquidos por cada peso de deuda financiera; al inicio de este sexenio era de dos a uno. Ahora se está mucho peor.

3. Este pasado enero, la producción de crudo de Pemex fue la más baja en los últimos ¡45 años!

4. La extracción ha caído en un 18.8% contra el cierre del sexenio pasado.

5. Pemex es la empresa petrolera más ineficiente, corrupta y más endeudada del mundo. Un verdadero lastre para las finanzas del país.

6. Será el sereno, pero la propuesta de Sheinbaum de que Pemex maneje el litio sonó tan parecida a la propuesta de Xóchitl de hacer de Pemex algo más amplio… ¿Quién copia a quién?