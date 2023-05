Estamos en épocas electorales y mucha gente no le entiende bien al número de las encuestas . Le inventan, le suman, le restan y sin querer entienden todo menos de lo que se trata la encuesta realizada.

Veamos varios ejemplos de numeraria que está mal entendida y de ahí empezamos.

El tiempo de posesión de balón en el futbol

Los tiempos de posesión de balón son la carta de venta de muchos entrenadores de nuestros tiempos. El Barcelona de Guardiola o los Tigres del Tuca eran los dueños de la posesión del balón. Cuando le explique como la calculan, tal vez se le caiga la venda de los ojos.

Según lo que nos comenta Éric Salinas, se calcula con el número de pases completos de cada equipo. El ejemplo es demoledor, en un partido Barcelona-Real Madrid, el Barcelona hizo 618 pases completos y el Madrid hizo 317. Sumamos la cantidad de pases y nos da un total de 1002 dos pases. El tiempo de posesión según el cálculo de las grandes empresas de estadística deportiva se conseguiría de la siguiente manera; el tiempo de posesión del Barça es de 685/1002 = 68.3%. El del Madrid es de 317/1002 = 31.6%.

Como dice Éric en su video explicativo (dejo el tweet) el tiempo de posesión no se calcula con una persona con dos cronómetros tomando el tiempo de cada equipo. Inflar el número es fácil, solo es cuestión de dar pases sin sentido y sin riesgo para que este aumente.

Este es el tweet donde Salinas explica todo:

El top 5 de asistencia en los estadios de futbol

Vi una estadística en el periódico deportivo Récord donde calculan que equipos tienen más asistencia a los estadios y el cálculo está bastante ambiguo.

Tienen una lista donde separan a los equipos en los dos torneos con asistencias de local y de visitante y hacen una suma simple de la gente que fue a verlos sin tomar en cuenta varias cosas. En cada uno de los torneos un equipo tiene un juego más (o menos) de local y viceversa. Otro, creo que todavía más importante, la capacidad de los estadios. No pueden competir en asistencia por persona estadios que son más pequeños que otros. El gran ejemplo es el Estadio Azteca donde juegan Cruz Azul y América.

En el Azteca, la capacidad del estadio es de 83,264. En el de Chivas es de 46,355. En el de Rayados es de 53,500 y en el de Tigres es de 42,000 personas.

El América jugo 9 juegos en el Azteca este año. Si multiplicamos son 749,376 asientos disponibles de los cuales solo se ocuparon 339,926 quiere decir que al final de la temporada solo se utilizaron el 45% de los lugares disponibles.

Rayados también jugo 9 juegos de local en 2023 con una asistencia de 392,295. La capacidad de esos nueve juegos es de 481,500 asientos. Al final de la temporada regular se utilizó el 81% de la capacidad instalada.

Con los juegos de visitante es más complicado pues ahí juegan muchas cosas; las reglas de la LigaMX que prohíben a barras visitantes entrar al estadio, cómo va el equipo local y también que tan violenta es la afición del equipo local. Por ejemplo, yo no iría nunca a ver a los Rayados a León sabiendo como se ponen los moquetazos.

Se puede decir que los números están acomodados para que el América parezca un equipo que lo va a ver mucha gente cuando en sus juegos de local no van tantos como en otros estadios que son más pequeños.

Las estadísticas que te mandan por teléfono

Los números arrasadores que nos envían por WhatsApp son, en muchas ocasiones, equivocados. He visto números de influencers que los meten a la política, que tienen números de popularidad ridículos y que cuando los mide una encuestadora más seria no tienen las mismas diferencias, o quizá hasta salgan abajo del número que tienen.

Por eso cuando vea una encuesta con números muy diferentes a los que tienen otros hay que revisar la fuente y analizar de donde proviene.

A mí me gusta ver las encuestas que tienen un sustento científico, que tienen un método probado y sobre todo que son consistentes. Los números de las encuestas, según el método, pueden diferir por decimas o centésimas pues al final se está entrevistando a las mismas personas. El método de vivienda, a mi parecer, es efectivo en poblaciones pequeñas, seguras y con una orografía no tan complicada. En poblaciones más grandes con personas habitando en terrenos irregulares y que tienen un índice criminal complicado no hay como la encuesta telefónica que ayuda a entrar en la casa de todos sin tener que ir en realidad.

Por eso elija la encuesta que más le guste y que más le entienda. A mí me gusta mucho la que se publica aquí en SDPNoticias de MetricsMX pues es consistente y ha tenido el mayor número de aciertos desde las elecciones pasadas. Si no tiene una favorita, yo la recomiendo ampliamente.

¿Cuál encuesta le gusta a usted?