La coronación del Rey Carlos III fue una de las cosas más esperadas por cierto sector de la sociedad. Para muchos por morbo, y para otros para ver una coronación que a muchos les paso la vida sin poder ver una, al menos de Inglaterra, Reino Unido o como se denomine el lugar donde reinan estos reyes.

Chisme

Para el chisme ver que a Camila Parker Bowles le toco lo que no le hubiera tocado a la famosa Lady Di, ser Reina sin ser consorte. Desconozco los términos reales un poco por ignorancia y un mucho por indiferencia. Lo de las coronaciones queda para el Hola! y para los países que necesitan tener la figura real a pesar de tener tantos años de ser una figura un poco caduca.

Morbo

Para el morbo, ver algo chistoso, algún tropezón o alguna mala cara. Ver como se cansó el Rey con una corona de dos kilos en su cabeza o como una señora estuvo cargando una espada por más de dos horas. En el país de las libertades, hay muchísimos protocolos que cumplir y créame que, si Carlos fuera más joven, la ceremonia hubiera durado mucho más tiempo.

Whitexicans

Para los ingleses fue una fiesta, para los que no somos fue como ver una tradición de otro país. Recuerdo que alguien, mexicana por su puesto, puso en Twitter que había que respetar las costumbres de otros países, cuando recuerdo que ella no respeta las de nuestro país, aunque no las comparta.

Escocia

Lo que representa a muchos que les da igual lo de la coronación fue lo que hicieron en el partido del Celtic en Escocia. El partido fue a la misma hora que la coronación y los escoces cantaban que se podían meter la coronación por “salva sea la parte”. Le dejo el enlace del tuit donde viene el video:

Cabe decir que en ese partido los Celts quedaron campeones de Escocia.

El “comes y te vas”

Muchos siguieron el consejo que le dio Vicente Fox a Fidel Castro en aquella famosa cumbre donde “amablemente” le dijo “comes y te vas”. El príncipe Harry fue a la celebración de su papá se tomó la foto y sabiendo que no era bienvenido por la realeza inglesa tomo un avión y se regresó a celebrar el cumpleaños número cuarto de su hijo Archie. Lo sentaron en la tercera fila donde se sientan los “minor royals”, es decir, los que tienen algo que ver con la corona pero ya no tanto.

El que también aplico el “comes y te vas” fue el Rey Juan Carlos de España pues tenía que asistir a la final de la Copa de Rey que él , como monarca, le tiene que entregar al campeón que en esta ocasión fue mi amado Real Madrid.

En México también hubo coronación

En el estadio de las Chivas del Guadalajara, el bien querido, Saúl “Canelo” Álvarez retuvo la corona ante, curiosamente, un peleador ingles de nombre John Ryder. Si dieran los puntos por la cantidad de carazos que le dio Ryder a los puños del Canelo seguramente hubiera ganado. Una paseada total del Canelo que no acabo en K.O. solo porque el inglés aguanto todos los embates del mexicano.

La F1

En la F1, Checo Pérez no le pudo ganar a Verstappen que, aunque nos caiga mal, es un extraordinario piloto. Checo está en la elite mundial, voto porque cuando se retire el autódromo de México se llame Checo Pérez.

Mención honorifica para Fernando Alonso, piloto increíble que al volante de un buen auto está haciendo pedazos a los que no son de Red Bull. Ellos están en otra competencia.

¿Y la Liga MX?

Pues esa no me interesa tanto hasta la otra semana cuando empiezan a jugar los equipos de verdad. Esperemos que no haya cosas “extrañas” en el arbitraje y en el VAR y que lleguen a las finales los que mejor disputen los juegos. Este fin de semana no vi futbol mexicano pues era más interesante cepillar a mis perros.

Buen inicio de semana. ¡Animo!