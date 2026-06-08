Cada año, durante la temporada de incendios forestales , vemos imágenes que preocupan muchísimo: montañas llenas de humo, árboles consumidos por el fuego y brigadistas luchando durante horas para evitar que las llamas sigan avanzando.

Son escenas que impactan, pero que parecen a veces lejanas. Algo que ocurre en otro municipio, montaña o bosque, hasta que nos damos cuenta de que un incendio forestal también nos afecta a quienes a veces no estamos alado del fuego.

Porque cuando un bosque se incendia, no solamente se queman árboles, también se pierde agua, biodiversidad, aire limpio y parte del equilibrio natural que necesitamos para vivir. Un incendio deja daños que pueden tardar años en recuperarse y, en algunos casos, nunca vuelven a ser iguales.

Durante mucho tiempo se pensó que estos incendios eran inevitables o completamente naturales. Hoy sabemos que no es así. La gran mayoría son provocados por actividades humanas: una fogata mal apagada, quemas agrícolas sin control, basura en zonas forestales o incluso una simple colilla de cigarro. Acciones que parecen pequeñas, pero que pueden provocar tragedias enormes.

En México este problema se ha vuelto cada vez más serio, y el Estado de México no es la excepción. Municipios con grandes áreas forestales han enfrentado incendios muy fuertes que ponen en riesgo tanto al medio ambiente como a las familias que viven cerca de estas zonas.

Y es que las consecuencias van mucho más allá del momento en que vemos el fuego. Cuando desaparecen los bosques, también disminuye la capacidad de captar agua para miles de hogares. Perdemos árboles que ayudan a limpiar el aire y a regular la temperatura. Muchas especies animales pierden su hogar y el humo afecta directamente la salud de niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Además, combatir un incendio requiere muchísimo esfuerzo humano y económico. Se necesitan brigadistas, vehículos, herramientas, equipo especializado y personal de emergencia trabajando durante horas, muchas veces en condiciones muy difíciles.

Por eso es importante reconocer el enorme trabajo que hacen las y los brigadistas forestales. Son mujeres y hombres que arriesgan su vida para proteger nuestros bosques y nuestras comunidades. Trabajan entre el humo, el calor y el cansancio extremo con tal de evitar que el daño sea aún mayor. Su labor merece todo nuestro respeto, pero también más apoyo, capacitación y mejores herramientas para realizar su trabajo.

Sin embargo, la solución no está solamente en apagar incendios cuando ya comenzaron. La verdadera diferencia está en prevenirlos.

Necesitamos fortalecer la educación ambiental y crear más conciencia sobre el cuidado de nuestros bosques. Desde evitar tirar basura, apagar completamente fogatas y reportar incendios a tiempo, hasta participar en campañas de reforestación y protección ambiental. Cada pequeña acción cuenta más de lo que imaginamos.

Cuidar nuestros bosques no es un lujo ni un tema secundario. Es cuidar el agua que llega a nuestras casas, el aire que respiramos y el futuro de nuestras familias. Proteger el medio ambiente también significa proteger nuestra calidad de vida.

Hoy más que nunca debemos entender que el cuidado de la naturaleza es responsabilidad de todas y todos. Gobierno, comunidades y ciudadanía tenemos que trabajar juntos para prevenir incendios y proteger nuestras áreas naturales. Desde el Estado de México, el reto es claro: pasar de reaccionar ante la emergencia a construir una cultura permanente de prevención.

Porque cuando un bosque se incendia, no solamente se pierde naturaleza. También se consume parte del futuro que queremos para nuestras comunidades, para el Estado de México y para las próximas generaciones.