Nos acostumbramos a la indiferencia. Hay historias que pasan todos los días frente a nosotros y, aún así, decidimos ignorarlas.

Sucede en la esquina de cualquier calle, en un semáforo, en un parque. Un perro que deambula sin rumbo, un gato que se esconde entre coches, buscando un lugar seguro donde pasar la noche. No tienen voz para reclamar, pero sí tienen ojos que lo dicen todo: hambre, miedo, abandono.

Durante años, decidimos que eso era normal, pero no lo es y hay cosas que ya no podemos seguir ignorando.

Hoy sabemos —no por intuición, sino por evidencia — que los animales sienten. Sienten dolor, alegría, apego. Generan vínculos, reconocen a quienes los cuidan y también a quienes los lastiman. Y aun así, millones viven en condiciones que no solo son indignas, sino profundamente injustas.

El problema no es nuevo. Lo nuevo es que ya no hay excusas.

México enfrenta una realidad incómoda: una enorme cantidad de animales en situación de calle, muchos de ellos resultado del abandono, la falta de responsabilidad o la ausencia de reglas claras. Detrás de cada caso hay una historia que empezó con alguien que decidió no hacerse cargo.

Hablar de bienestar animal no es solo hablar de animales. Es hablar de responsabilidad, empatía y del tipo de sociedad que queremos construir.

En los últimos meses se han dado pasos importantes para transformar esta realidad con acciones concretas que buscan poner orden donde antes había vacío. En el Estado de México ya existe una nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal.

Esta ley busca poner orden en cómo se adquiere un animal, para evitar que se trate como un objeto desechable. Orden en la responsabilidad, para que cada ser tenga un seguimiento, una identidad, alguien que responda por él. Orden en las instituciones, para que no dependa del municipio donde estés el nivel de protección que reciban.

Pero, sobre todo, un cambio en la forma de entender el problema. Porque no basta con rescatar; hay que prevenir. No basta con castigar; hay que construir una cultura distinta. No basta con indignarnos; hay que asumir nuestra parte.

El maltrato ya no puede verse como algo menor. Es una señal clara de violencia que, si se permite, crece. Por eso, establecer consecuencias reales también es parte de la solución. No desde el castigo por sí mismo, sino desde la certeza de que hay límites que no se pueden cruzar.

Sin embargo, ninguna ley, por buena que sea, va a funcionar si como sociedad seguimos siendo indiferentes.

La verdadera transformación empieza en lo cotidiano: en no comprar por impulso, en adoptar con responsabilidad, en denunciar cuando vemos algo mal, en educar a las nuevas generaciones para que entiendan que cuidar a un animal no es un juego, es un compromiso de vida.

Se trata de dejar de pensar que “alguien más lo resolverá”. Porque la realidad es que ese “alguien” somos todos.

Imaginar un entorno donde ningún animal tenga que sobrevivir en la calle no es una idea lejana. Es una meta alcanzable si dejamos de normalizar lo que está mal y empezamos a actuar desde lo que sí podemos cambiar.

Al final, este tema no mide solo cómo tratamos a los animales. Mide quiénes somos como sociedad. Y hoy, más que nunca, es momento de dejar la indiferencia atrás y asumir la responsabilidad.