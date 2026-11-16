PROMETEO

En México, la estabilidad de los precios de la gasolina y la electricidad se presenta como uno de los principales logros de la política energética. Para millones de familias y empresas, evitar incrementos bruscos representa un beneficio real. Pero en economía existe una regla elemental: que un costo no aparezca en el recibo del consumidor no significa que haya desaparecido.

Alguien paga la diferencia.

Durante su comparecencia del 12 de noviembre ante el Senado, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, defendió el fortalecimiento de Pemex y CFE, la estabilidad de los combustibles y los avances en producción e infraestructura.

Según las cifras presentadas, la gasolina regular se mantiene por debajo de 24 pesos por litro y el diésel por debajo de 27 pesos. También destacó que la deuda financiera de Pemex disminuyó hasta 77,600 millones de dólares.

Son datos que merecen examinarse. Pero una comparecencia seria no debería limitarse a presentar resultados favorables. También debe explicar cuánto costaron, cómo se financiaron y qué beneficios económicos generaron.

El debate no es ideológico ni de propiedad pública frente a privada; es una cuestión de eficiencia y resultados medibles por cada peso que aporta la sociedad.

Gasolina: estabilidad con costo fiscal

Los combustibles influyen directamente en el transporte, la distribución de mercancías, la producción agrícola y los precios al consumidor.

Por ello, contener aumentos extraordinarios puede ser una decisión razonable para proteger el poder adquisitivo y evitar presiones inflacionarias.

Sin embargo, una parte de esa estabilidad puede sostenerse mediante estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), acuerdos comerciales y ajustes en los márgenes de quienes participan en el mercado.

Cuando Hacienda reduce el IEPS, el gobierno deja de recaudar recursos que, de otra manera, podrían ingresar a la Tesorería. No es necesariamente una transferencia directa al consumidor, pero sí representa un costo de oportunidad fiscal.

Y cuando una empresa pública absorbe parte del ajuste, ese costo puede afectar sus resultados y su capacidad de inversión.

La pregunta es sencilla: ¿cuánto ha costado mantener los combustibles dentro de los precios anunciados durante 2026?

No basta con informar cuánto paga el automovilista por litro. Debe conocerse el costo fiscal acumulado, los ingresos sacrificados y la distribución de los beneficios.

Porque tampoco todos reciben el mismo apoyo. Un hogar sin automóvil obtiene un beneficio directo menor que otro con varios vehículos, aunque ambos contribuyan al financiamiento del gasto público.

Electricidad: tarifas estables, inversiones pendientes

En electricidad, la discusión es todavía más relevante.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 contempla 87,769 millones de pesos para subsidios a las tarifas eléctricas, además de aproximadamente 4,889 millones para apoyo federal al pago de adeudos por suministro eléctrico.

En conjunto, son alrededor de 92,658 millones de pesos destinados a esos conceptos.

Subsidiar el consumo básico de los hogares de menores ingresos puede ser una política social justificada. Pero debemos distinguir ese objetivo del financiamiento de las operaciones, las inversiones y las obligaciones financieras de CFE.

Una tarifa relativamente estable no demuestra que la empresa sea eficiente ni que exista suficiente capacidad eléctrica para atender nuevas inversiones industriales.

El país necesita generación confiable, redes de transmisión, distribución, mantenimiento y capacidad para conectar nuevas plantas productivas.

Una empresa que desea invertir cientos de millones de pesos necesita algo más que una tarifa atractiva: requiere certeza sobre la disponibilidad de energía durante los próximos diez o veinte años.

La electricidad más costosa para una empresa es aquella que no puede recibir cuando la necesita.

Si el presupuesto se concentra en sostener tarifas sin desarrollar oportunamente infraestructura, el beneficio inmediato puede convertirse en una limitación para el crecimiento futuro.

Pemex: disminuir deuda no equivale a generar rentabilidad

La secretaria informó que Pemex redujo su deuda financiera 27% respecto de 2018 y que el procesamiento de crudo aumentó de 925 mil a un millón 107 mil barriles diarios.

Son indicadores favorables que deben reconocerse.

Pero falta responder una cuestión fundamental: ¿cuánto de esa mejoría proviene de la capacidad económica de Pemex y cuánto del respaldo financiero del gobierno federal?

La deuda financiera reportada de 77,600 millones de dólares continúa siendo una obligación considerable. Además, deben analizarse los compromisos con proveedores, vencimientos, necesidades de inversión y capacidad de generar flujo de efectivo.

Una empresa puede reducir su deuda mediante aportaciones de su propietario, refinanciamientos o transferencias de obligaciones. Eso mejora determinados indicadores, pero no necesariamente demuestra que su operación sea autosuficiente.

Pemex necesita producir, refinar, comercializar, invertir y cumplir sus compromisos con recursos sostenibles.

De lo contrario, el gobierno continuará destinando recursos públicos para mantener su operación y atender sus obligaciones.

La soberanía energética no debería medirse solamente por cuánto petróleo procesa México, sino por cuánto valor económico produce sin comprometer indefinidamente las finanzas públicas.

El costo de oportunidad: lo que México deja de financiar

Cada peso destinado a sostener ese andamiaje energético sale de una bolsa finita. El presupuesto público es limitado.

Los recursos destinados a subsidios y apoyos energéticos compiten, en la planeación fiscal, con necesidades de educación, salud, seguridad, infraestructura hidráulica, carreteras y justicia.

No significa que cada peso destinado a electricidad pudiera trasladarse automáticamente a construir hospitales. Existen obligaciones legales, programas específicos y restricciones presupuestarias.

Pero sí existe un costo de oportunidad.

Con más de 92,600 millones de pesos asignados a los conceptos eléctricos señalados, el país debería evaluar periódicamente si el beneficio social obtenido justifica el gasto y si existen alternativas mejor focalizadas.

La misma exigencia corresponde a los apoyos de Pemex y a los estímulos fiscales sobre combustibles.

¿Cuánto se destina a sostener operaciones existentes y cuánto a crear capacidad productiva futura?

¿Quiénes reciben los beneficios y quiénes asumen los costos?

¿Se está protegiendo temporalmente al consumidor o prolongando problemas estructurales de eficiencia?

Éstas deberían ser preguntas centrales en el Congreso, no asuntos secundarios después de los discursos sobre soberanía.

El sector financiero también paga la factura

La política energética tiene efectos que van mucho más allá de Pemex, CFE y los consumidores.

También modifica las condiciones del crédito, del ahorro y de la inversión financiera.

Cuando el gobierno necesita financiar mayores compromisos presupuestarios, puede recurrir a impuestos, reasignaciones o endeudamiento.

La deuda pública se coloca mediante instrumentos que adquieren bancos, fondos de inversión, aseguradoras, Afores y ahorradores.

Esto no significa que cada peso invertido en valores gubernamentales deje automáticamente de prestarse a una empresa. El sistema financiero puede financiar simultáneamente al gobierno y al sector privado.

Sin embargo, cuando aumentan las necesidades de financiamiento público y la percepción de riesgo fiscal, pueden elevarse las primas exigidas por los inversionistas y modificarse las condiciones generales del crédito.

Un banco evalúa dónde colocar sus recursos considerando rendimiento, riesgo, capital regulatorio y liquidez.

Si los instrumentos gubernamentales ofrecen rendimientos atractivos con menor riesgo crediticio relativo, las empresas privadas deben demostrar una rentabilidad suficiente para justificar el financiamiento.

Las consecuencias pueden ser especialmente relevantes para pequeñas y medianas empresas, que enfrentan mayores costos de evaluación, garantías limitadas y menor capacidad de negociación.

Así, una política energética financieramente costosa puede terminar afectando indirectamente a negocios que necesitan crédito para comprar maquinaria, ampliar inventarios o contratar personal.

El ahorro tampoco permanece al margen

Si el encarecimiento del crédito es una cara de la moneda, la otra está en el destino de los recursos patrimoniales de los ciudadanos. Las familias mexicanas también participan en este proceso.

Los rendimientos de Cetes, depósitos bancarios, fondos de inversión y cuentas para el retiro dependen de las tasas de interés, la inflación y las condiciones financieras.

Una menor inflación energética puede proteger el poder adquisitivo del ahorro, lo cual es positivo.

Pero si los desequilibrios fiscales incrementan las necesidades de endeudamiento y las primas de riesgo, el efecto puede ser distinto.

Los ahorradores pueden recibir mayores rendimientos nominales, mientras los acreditados enfrentan financiamiento más caro.

Y una parte importante del ahorro institucional —incluidos recursos administrados por las Afores— participa en el mercado de deuda gubernamental.

Por eso, la estabilidad fiscal y la calidad del gasto público son relevantes tanto para quien solicita un crédito como para quien ahorra durante décadas para su jubilación.

El dinero público y el ahorro privado no son mundos separados. Se encuentran todos los días en el mercado financiero.

Plan México: anuncios frente a resultados

El gobierno presenta proyectos energéticos, inversiones mixtas y planes de infraestructura como elementos centrales del Plan México.

Es positivo que existan proyectos y que se reconozca la necesidad de incorporar capital privado.

Pero anunciar inversiones no equivale a ejecutarlas.

Para evaluar sus resultados debemos identificar capital efectivamente desembolsado, proyectos concluidos, nueva capacidad eléctrica disponible, empleos formales creados y empresas que comenzaron a producir.

El Fondo Monetario Internacional proyectó en octubre un crecimiento de apenas 1.5% para 2026 y 1.8% para 2027.

Al mismo tiempo, Hacienda reportó una recuperación importante durante el tercer trimestre de 2026, con crecimiento anual de 3.2%.

Ambos datos deben considerarse. La mejoría trimestral merece reconocimiento, pero todavía debe demostrar que puede convertirse en una expansión sostenida.

México necesita crecer por encima de esas proyecciones para mejorar los ingresos familiares, fortalecer la recaudación y ampliar el financiamiento productivo.

El desafío no es anunciar más proyectos. Es convertirlos en inversión, producción y empleo.

Comparecencias para rendir cuentas, no solamente para defender políticas

La secretaria de Energía acudió al Senado y recibió cuestionamientos de legisladores de distintas fuerzas políticas.

El problema no es la ausencia absoluta de preguntas, sino la calidad de las respuestas y la posibilidad de contrastarlas con resultados verificables.

El Congreso debería exigir una evaluación consolidada de los apoyos a Pemex, subsidios eléctricos, estímulos fiscales a combustibles, obligaciones financieras y proyectos de inversión.

También debería analizar cómo estas decisiones afectan el déficit público, la deuda, el costo del financiamiento y las oportunidades de inversión privada.

No se trata de debilitar a las empresas públicas. Se trata de exigirles una administración que permita justificar su costo económico y social.

Pemex y CFE pueden cumplir funciones estratégicas importantes. Pero su carácter público no las exime de demostrar eficiencia, transparencia y resultados.

Una política energética no es exitosa porque el gobierno anuncie precios estables o menores deudas. Lo será cuando esos resultados puedan sostenerse sin sacrificar las posibilidades de crecimiento de la economía.

México necesita energía suficiente y competitiva, empresas financieramente responsables y un sistema financiero que canalice más recursos hacia la inversión productiva.

La gasolina puede mantenerse estable y la electricidad recibir subsidios. Pero alguien financia esas decisiones.

Y si no se explica con claridad quién paga, cuánto cuesta y qué beneficios obtiene el país, la factura seguirá apareciendo en otra parte: en la deuda pública, en el presupuesto, en el costo del crédito o en las oportunidades que nunca llegaron a convertirse en empleos.

No se trata de izquierda o derecha. Se trata de administrar bien los recursos de todos los mexicanos y entregar resultados que puedan comprobarse.