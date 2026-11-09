En economía, el efecto mariposa describe cómo una pequeña variación puede desencadenar consecuencias de gran alcance. En el sistema financiero mexicano, ese fenómeno puede comenzar con algo tan sencillo como sustituir un billete de cien pesos por una transferencia electrónica.

La operación parece inofensiva: el comprador paga con su teléfono, el comerciante recibe el dinero en su cuenta y ambos evitan manejar efectivo. Pero detrás aparecen nuevas relaciones económicas: bancos, plataformas tecnológicas, procesadores de pagos, autoridades fiscales, proveedores de crédito y empresas que administran información.

Lo que empieza como una facilidad para pagar puede terminar modificando los costos de operación, la competencia, el acceso al financiamiento y la distribución del ingreso.

México está avanzando hacia un uso más intensivo de los medios digitales. La discusión reciente sobre la obligatoriedad de determinados pagos electrónicos vuelve oportuno preguntar si contamos con la infraestructura y las condiciones económicas necesarias para acelerar esa transición.

Digitalizar el dinero es relativamente sencillo. Digitalizar una economía profundamente desigual es otra historia.

Donde el dinero digital puede funcionar

Los mayores beneficios aparecen en actividades con operaciones frecuentes, infraestructura estable y capacidad administrativa.

Supermercados, cadenas comerciales, hoteles, hospitales, empresas industriales y proveedores organizados pueden reducir costos de manejo de efectivo, mejorar sus conciliaciones y fortalecer el control de sus ingresos.

Las transferencias electrónicas también facilitan el pago de nóminas, impuestos, servicios y proveedores. Disminuyen riesgos de traslado de valores y permiten identificar operaciones con mayor precisión.

Para una empresa mediana, cobrar oportunamente puede representar una diferencia importante en su capital de trabajo. Para una microempresa, disponer de su dinero el mismo día puede evitar la contratación de financiamiento costoso.

México dispone de una infraestructura relevante mediante SPEI, CoDi y DiMo. El desafío no consiste únicamente en crear más plataformas, sino en conseguir que las existentes funcionen de manera sencilla, interoperable y económica.

Un sistema de pagos eficiente debe permitir que el dinero circule rápidamente entre personas y empresas, sin obligarlas a permanecer dentro de una sola institución financiera.

La digitalización también puede reducir espacios para operaciones opacas. Pero conviene recordar que la trazabilidad financiera no sustituye la fiscalización inteligente ni convierte automáticamente una economía informal en formal.

El primer aleteo: las microfinanzas

Imaginemos una pequeña tienda que vende 3,000 pesos diarios. Si todos sus clientes comienzan a pagar digitalmente y el comerciante enfrenta una comisión de 2%, el costo puede alcanzar 1,800 pesos mensuales, suponiendo treinta días de ventas.

Para una cadena comercial, ese porcentaje puede negociarse. Para una tienda familiar, puede representar una parte importante de su utilidad.

El ejemplo es ilustrativo: las transferencias SPEI y los cobros mediante tarjeta tienen estructuras de costos diferentes. Precisamente por eso no deberían tratarse como si fueran el mismo producto.

Aquí aparece el primer efecto mariposa.

El comerciante traslada la comisión a sus precios, reduce su margen o establece un consumo mínimo. El consumidor termina pagando parte del costo de una transformación presentada como gratuita o inevitable.

Pero también existe el escenario favorable.

Si la digitalización permite acreditar ventas reales, administrar mejor los flujos y construir un historial financiero, una microempresa puede obtener crédito productivo con mejores condiciones.

Las SOFOM, cooperativas, bancos y fintech tienen una oportunidad para financiar inventarios, equipo, transporte y expansión comercial.

Sin embargo, conocer los movimientos de una cuenta no equivale a conocer la capacidad de pago de un negocio.

El análisis crediticio exige comprender márgenes, estacionalidad, endeudamiento, condiciones regionales y riesgos de recuperación.

Las microfinanzas no deben convertirse simplemente en una fábrica de pequeños créditos digitales de alto costo.

El segundo aleteo: las regiones y la informalidad

México no tiene un solo mercado financiero.

Las necesidades de una empresa exportadora en Nuevo León son distintas de las de un productor agrícola en Veracruz, un comerciante en Aguascalientes o una familia que recibe remesas en una comunidad rural en Chiapas o Michoacán.

En las regiones urbanas, con conectividad estable y alta aceptación comercial, la transición digital puede ser relativamente rápida.

En mercados populares, comunidades rurales, actividades agrícolas y servicios personales, imponer obligaciones sin alternativas puede provocar efectos contraproducentes.

Un comerciante que no puede cobrar por falta de señal pierde la venta. Una persona sin acceso sencillo a una cuenta puede quedar excluida de determinadas operaciones.

Incluso podría crecer el uso de intermediarios informales que cobren por recibir transferencias y entregar efectivo, agregando costos y riesgos que la política pública pretendía eliminar.

El efectivo tiene desventajas, pero también ofrece disponibilidad inmediata, privacidad y capacidad de pago cuando falla la infraestructura tecnológica.

Por eso, limitarlo requiere gradualidad, no solamente disposiciones administrativas.

La formalización debe resultar económicamente atractiva. Si incorporarse al sistema significa mayores costos, trámites y obligaciones sin acceso real a financiamiento y servicios, muchos pequeños negocios buscarán permanecer fuera de él.

El tercer aleteo: una población que envejece

La transformación financiera coincide con otra transición: México envejece.

Durante las próximas décadas habrá más personas administrando pensiones, ahorros, gastos médicos y patrimonio familiar.

Para ellas, la seguridad financiera no consiste exclusivamente en disponer de una aplicación.

Significa poder consultar movimientos, autorizar pagos, recuperar contraseñas, bloquear operaciones sospechosas y recibir atención cuando algo sale mal.

Los fraudes digitales, la suplantación de identidad y la ingeniería social representan riesgos relevantes. Una transferencia autorizada mediante engaño puede causar pérdidas patrimoniales difíciles de recuperar.

La biometría, las alertas y los sistemas automatizados ayudan, pero no sustituyen la responsabilidad institucional.

Los adultos mayores necesitan aplicaciones accesibles, límites de operación configurables, procedimientos de recuperación seguros y atención humana efectiva.

Cerrar sucursales y sustituir empleados por chatbots puede reducir costos bancarios; no necesariamente mejora la calidad del servicio.

Una transformación financiera que excluya a sus usuarios de mayor edad será tecnológicamente moderna, pero socialmente deficiente.

El cuarto aleteo: concentración y poder económico

Cada pago digital genera información.

Esa información permite conocer hábitos de consumo, frecuencia de compras, ubicación comercial y comportamiento financiero.

Bien utilizada, facilita mejores servicios y evaluaciones crediticias. Mal administrada, puede favorecer prácticas comerciales invasivas, discriminación algorítmica o concentración del mercado.

Las grandes plataformas cuentan con ventajas de escala, tecnología y bases de clientes. Los intermediarios pequeños enfrentan mayores costos relativos de cumplimiento, ciberseguridad y desarrollo.

El riesgo es que una política diseñada para ampliar la inclusión termine fortaleciendo a unos cuantos operadores.

La competencia requiere interoperabilidad, reglas proporcionales, protección de datos y mecanismos que permitan cambiar de proveedor sin perder funcionalidad.

No se trata de frenar a bancos o fintech. Se trata de impedir que la infraestructura de pagos se convierta en una barrera de entrada para nuevos competidores.

El quinto aleteo: las finanzas públicas

La mayor trazabilidad de los pagos puede contribuir a identificar operaciones económicas y mejorar el cumplimiento fiscal.

Pero sería un error suponer que digitalizar equivale automáticamente a recaudar más.

La recaudación depende también de la calidad de la administración tributaria, la claridad de las obligaciones y la capacidad de los contribuyentes para cumplirlas.

Si las autoridades utilizan la digitalización exclusivamente como instrumento de vigilancia y recaudación, sin facilitar la formalización, pueden generar resistencia.

El objetivo debería ser ampliar la base productiva, no solamente aumentar el control sobre quienes ya realizan operaciones identificables.

Una economía más digital no será necesariamente más productiva si continúa creciendo poco, invirtiendo insuficientemente y generando empleos precarios.

El verdadero efecto mariposa

La sustitución progresiva del efectivo puede producir una cadena positiva: pagos más rápidos, menores costos, mayor seguridad, mejores historiales financieros, más crédito productivo y mayor formalización.

Pero también puede generar una cadena negativa: comisiones elevadas, exclusión tecnológica, concentración bancaria, fraudes, menor privacidad y mayores costos para microempresas y consumidores.

La diferencia estará en el diseño de las políticas públicas y en la capacidad de ejecución de las instituciones.

México necesita medios de pago de bajo costo, interoperables, con liquidación rápida, protección frente al fraude, atención humana y cobertura territorial suficiente.

También necesita educación financiera práctica y reglas claras antes de imponer obligaciones generalizadas.

El efectivo no debe desaparecer por una decisión burocrática. Debe perder relevancia porque existan alternativas superiores.

Al final, el efecto mariposa del dinero digital puede comenzar con una transferencia de cien pesos.

La pregunta es si ese pequeño movimiento terminará impulsando a millones de negocios y familias o simplemente aumentará las utilidades de los intermediarios y los costos de quienes producen y consumen.

La tecnología puede transformar la circulación del dinero. Lo que todavía está por demostrarse es si México sabrá convertir esa transformación en desarrollo económico.