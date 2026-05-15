Donald Trump viajó a China creyendo que todavía podía comportarse como el hombre fuerte del planeta. Regresará descubriendo algo bastante más incómodo: el mundo ya no gira automáticamente alrededor de Washington. Y Pekín se encargó de dejarlo obscenamente claro.

Lo ocurrido no fue solamente una visita diplomática. Fue una exhibición cuidadosamente diseñada de poder, paciencia, jerarquía y simbolismo imperial. Xi Jinping no recibió a Trump como socio equivalente. Lo recibió como las viejas civilizaciones recibían a quienes necesitaban recordarles discretamente —aunque sin misericordia— quién controlaba realmente el tablero.

China ganó. Y ganó incluso antes de sentarse a negociar. Ganó porque logró algo simbólicamente devastador para el trumpismo: obligar al pseudo emperador a ir hasta Pekín en medio de desgaste político interno, tensión económica, conflictos externos, polarización interna y creciente aislamiento internacional. Ganó porque Trump tuvo que apechugar. Tuvo que sentarse. Tuvo que viajar precisamente al país que durante años utilizó como villano favorito de su espectáculo nacionalista.

Y ahí aparece una pregunta deliciosa —y peligrosamente incómoda— para Washington: ¿quién demonios le aconsejó hacer este viaje? ¿Quién dentro de su círculo creyó realmente que esto terminaría fortaleciendo la imagen imperial estadounidense? ¿Pensaron de verdad que Xi Jinping iba a quedar reducido al papel de interlocutor secundario frente a las cámaras del trumpismo? ¿Ingenuidad? ¿Desesperación? ¿O simple estupidez geopolítica?

Porque cuesta trabajo creer que operadores con experiencia internacional no entendieran el tamaño del riesgo simbólico. A menos, claro, que ya no estuvieran intentando ganar… sino simplemente contener daños. Y ahí el asunto se vuelve todavía más interesante: cuando los imperios comienzan a administrar desgaste en lugar de expandir poder, empiezan también las fracturas internas, los cálculos desesperados y las guerras silenciosas entre facciones políticas que intentan salvarse antes del deterioro mayor.

JD Vance y otros sectores radicalizados del trumpismo probablemente imaginaron que la visita serviría para proyectar firmeza, músculo y capacidad negociadora. Terminaron entregándole a China exactamente lo que Pekín quería: la imagen del viejo emperador occidental viajando hasta Oriente para estabilizar tensiones que ya no puede controlar completamente desde casa.

Xi Jinping entendió perfectamente la oportunidad histórica. Por eso cada detalle fue quirúrgicamente calculado: los operativos de seguridad, la solemnidad ceremonial, la disciplina escénica, los símbolos imperiales, la narrativa histórica y hasta los silencios estaban diseñados para transmitir la misma idea: China ya no se siente actor secundario. Y quizá lo más inquietante para Washington es que buena parte del planeta empieza lentamente a pensar lo mismo.

Mientras Estados Unidos vive atrapado entre polarización política, desgaste institucional, conflictos internos, deuda monumental, crisis migratoria, fractura social y ansiedad electoral permanente, China proyecta exactamente lo contrario: estabilidad, continuidad, control y paciencia estratégica. Occidente piensa en encuestas. Pekín piensa en décadas.

Trump sigue actuando como si el planeta continuara funcionando bajo la lógica unipolar posterior a la Guerra Fría. Pero esa etapa empezó claramente a pudrirse. El problema ya no es solamente el ascenso chino. El problema es el desgaste estadounidense. Y China huele ese desgaste. Lo huelen también Europa, BRICS, Medio Oriente y buena parte de Asia. Porque el mundo empieza lentamente a reorganizarse alrededor de un hecho cada vez más evidente: Washington ya no puede imponer condiciones automáticamente.

Por eso esta visita tuvo un peso simbólico gigantesco. Trump llegó intentando proyectar fuerza. Xi lo recibió proyectando permanencia. Y en geopolítica, la permanencia suele terminar derrotando a la estridencia.

Ahí aparece uno de los cambios más delicados de esta nueva era: China ya no solamente compite económicamente. Empieza a darle lecciones de paciencia estratégica al propio Estados Unidos. Mientras Trump necesita titulares diarios, enemigos permanentes y confrontación constante para sostener cohesión interna, Xi Jinping opera bajo una lógica infinitamente más fría: desgaste lento del adversario, expansión silenciosa y acumulación gradual de poder.

Y lo más perturbador para Occidente es que, hasta ahora, esa estrategia parece estar funcionando. China construyó puertos mientras Estados Unidos multiplicaba guerras. China consolidó cadenas industriales mientras Occidente discutía burocracias ideológicas. China expandió influencia financiera mientras Washington erosionaba parte de su autoridad moral en Irak, Afganistán, Gaza y sus propias crisis internas. Y ahora Pekín empieza incluso a colocarse como actor indispensable para estabilizar partes del sistema económico mundial que Estados Unidos ya no controla completamente por sí solo.

Ese es el verdadero fondo de lo ocurrido. Trump no viajó únicamente a negociar. Viajó porque Estados Unidos empieza a necesitar a China más de lo que quisiera admitir públicamente. Y Pekín decidió exhibir esa realidad delante del mundo entero.

Por eso la imagen importa tanto. Porque los imperios también empiezan a caer simbólicamente. Hay fotografías, ceremonias y momentos diplomáticos que anuncian cambios históricos antes de que los mercados o los ejércitos terminen de confirmarlos. Xi Jinping entiende perfectamente eso. Por eso convirtió la visita en una demostración global de serenidad imperial frente a un adversario cada vez más reactivo, más agresivo… y más ansioso.

Mientras tanto, el resto del planeta observa y toma nota. Europa recalcula. BRICS se fortalece. Arabia Saudita juega a varias bandas. India negocia con todos. Rusia aprovecha fracturas occidentales. América Latina intenta sobrevivir entre gigantes. Y Canadá, Alemania, Francia y otros antiguos aliados estadounidenses empiezan lentamente a explorar márgenes mayores de autonomía frente a Washington.

Porque el problema ya no es solamente Trump. El problema es que el mundo entero empieza a percibir que Estados Unidos perdió parte de la capacidad de ordenar el sistema internacional. Y cuando un imperio empieza a perder centralidad, las potencias rivales dejan de actuar con miedo. Empiezan a actuar con ambición.

Ahí radica el verdadero peligro de esta transición histórica. Las etapas más inestables de la humanidad no fueron aquellas donde existía una potencia dominante clara. Fueron aquellas donde el viejo poder comenzaba a desgastarse mientras el nuevo todavía no terminaba de consolidarse. Y eso es exactamente lo que empieza a ocurrir.

Por eso Pekín no solamente recibió a Trump. Lo midió. Lo exhibió. Y, en muchos sentidos, lo utilizó para enviarle al mundo entero un mensaje brutal: China ya no pide permiso. China ya no espera reconocimiento. China empieza a asumirse como centro inevitable del nuevo equilibrio global.

Y mientras el pseudo emperador continúa intentando gobernar mediante amenazas, aranceles, confrontaciones y discursos incendiarios, Pekín avanza bajo una lógica mucho más peligrosa: la paciencia estratégica de quien cree que el tiempo empieza a jugar a su favor.

Porque los imperios cansados suelen cometer un error histórico recurrente: confundir ruido con poder. Confundir fuerza militar con control real del futuro. Confundir espectáculo con victoria.

Y quizá ahí reside la imagen más inquietante de toda esta visita: Trump llegó intentando parecer dominante. Terminó pareciendo un emperador fatigado viajando hasta Oriente para pedir oxígeno económico y contención estratégica. Algo así como esos viejos césares decadentes que todavía exigían aplausos mientras el imperio empezaba lentamente a resquebrajarse detrás de ellos.

Y la historia suele ser cruel con esos personajes. Especialmente cuando todavía no entienden que el problema ya no es perder una negociación.

El problema empieza a ser perder el siglo.