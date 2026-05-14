El problema ya no es quién dominará el mundo. El planeta empieza a oler demasiado a distopía. Durante décadas, películas como Mad Max parecían delirios exagerados sobre civilizaciones destruidas peleando salvajemente por agua, energía y supervivencia. Hoy empiezan a parecer menos fantasía… y más advertencia. Porque las peores etapas de la historia comienzan cuando el orden deja de sostenerse sobre reglas y empieza a sostenerse sobre miedo, fuerza y supervivencia. Y el mundo actual empieza inquietantemente a caminar hacia ahí.

Cuando las grandes potencias dejan de competir por ideas y empiezan a pelear únicamente por control, recursos y supervivencia estratégica, el planeta entra en una zona peligrosamente parecida a aquellas viejas distopías: caos, militarización, miedo y sociedades fracturadas luchando por lo básico. Y quizá ahí reside la señal más inquietante de esta época: el viejo orden ya empezó a derrumbarse, aunque muchos todavía no quieran admitirlo.

Durante décadas, Estados Unidos funcionó como centro político, militar, económico y cultural del planeta. El sistema internacional orbitaba alrededor de Washington. Europa seguía su liderazgo. América Latina dependía de su economía. Asia calculaba sus movimientos en función de la Casa Blanca. Los organismos internacionales operaban bajo coordenadas occidentales. Incluso los enemigos de Estados Unidos actuaban aceptando que seguía siendo el eje dominante del tablero global. Pero algo empezó a romperse. Y quizá lo más delicado es que el desgaste ya no parece temporal: empieza a parecer estructural.

Estados Unidos sigue siendo una potencia gigantesca, sí. Pero también exhibe señales de fatiga imperial: polarización extrema, deterioro institucional, fractura social, deuda monumental, conflictos raciales, tensión migratoria, pérdida de cohesión política, enfrentamientos internos entre poderes, radicalización ideológica, desgaste militar y una creciente pérdida de autoridad moral frente al resto del planeta. Vietnam dejó heridas. Irak destruyó credibilidad. Afganistán exhibió límites brutales. Gaza erosiona legitimidad. Y mientras tanto, Washington parece cada vez más atrapado entre confrontaciones externas y tensiones internas imposibles de contener del todo.

Ahí aparece una de las señales más peligrosas de las potencias cansadas: suelen volverse más agresivas exactamente cuando empiezan a percibir que ya no infunden el mismo miedo. Donald Trump encarna perfectamente esa ansiedad de control. Su narrativa política gira alrededor de restaurar una grandeza que, en el fondo, refleja miedo al declive. Por eso multiplica amenazas, tensiones comerciales, confrontaciones diplomáticas, discursos nacionalistas y enemigos permanentes: China, migrantes, Europa, México, universidades, prensa y organismos internacionales. Todo termina convertido en escenario de choque, porque los proyectos personalistas necesitan fabricar confrontación constante para sostener cohesión interna.

Pero mientras Washington se desgasta entre polarización y conflictos, China avanza. Y avanza con paciencia. Ese es quizá el dato más inquietante de la nueva era. Pekín no piensa en ciclos electorales; piensa en décadas. Mientras Occidente discutía ideologías, burocracias y guerras interminables, China construyó puertos, rutas comerciales, cadenas industriales, infraestructura tecnológica y expansión financiera global. Lo hizo bajo un régimen autoritario que combina vigilancia política extrema con capitalismo feroz y planificación estratégica de largo plazo.

Y lo más perturbador para Occidente no es solamente el crecimiento chino. Es que China está demostrando que existe un modelo alternativo de poder capaz de desafiar la hegemonía occidental sin copiar necesariamente la democracia liberal. Eso explica buena parte de la tensión global actual. Porque el mundo ya no tiene bandos claros. Ya no existen hegemonías sólidas. Existen alianzas móviles, coyunturales, multipolares y profundamente pragmáticas.

Ahí aparece BRICS, el bloque formado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al que se han ido acercando o incorporando otras potencias emergentes interesadas en construir un sistema menos dependiente de Washington y del dominio financiero occidental. No es una alianza ideológica clásica ni un nuevo “bloque comunista”, como algunos simplifican. Es más bien una asociación pragmática de países que buscan redistribuir influencia global, fortalecer intercambios propios y reducir la centralidad estadounidense.

India negocia con todos. Arabia Saudita juega doble. Turquía oscila entre bloques. Europa duda. América Latina intenta sobrevivir entre gigantes. Y mientras tanto Rusia incendia regiones enteras aprovechando el desgaste occidental.

El problema es que esta transición ocurre en el peor momento posible: guerras abiertas, tensiones nucleares, radicalización política, crisis energética, migraciones masivas, deterioro económico, inteligencia artificial fuera de regulación clara y una carrera tecnológica donde nadie quiere quedarse atrás. Taiwán hierve. Ucrania sigue desangrándose. Gaza arde. Irán desafía. Corea del Norte amenaza. Y el planeta entero parece entrar lentamente en una fase donde las potencias ya no quieren solamente coexistir: empiezan a querer reemplazarse.

Pero además existe otro cambio todavía más inquietante: las guerras dejaron de librarse principalmente por confrontación ideológica. Hoy se pelea por control. Control de energía. Control de minerales estratégicos. Control de rutas marítimas. Control de agua. Control tecnológico. Control alimentario. Control de inteligencia artificial. Control financiero. La moral se fue evaporando incluso de las guerras.

Antes las potencias al menos intentaban justificar sus conflictos bajo discursos ideológicos, democráticos o revolucionarios. Hoy cada vez resulta más evidente el fondo descarnado: asegurar recursos, cadenas de suministro, influencia tecnológica y capacidad de presión global. Y cuando la lucha deja de ser por ideas y empieza a ser solamente por supervivencia estratégica y control material, el riesgo de brutalización se multiplica.

Ahí radica el verdadero peligro histórico. Las etapas más peligrosas de la humanidad no fueron aquellas donde existía un imperio dominante. Fueron aquellas donde el viejo poder empezaba a caer mientras el nuevo todavía no terminaba de nacer. Los imperios cansados y el mundo sin árbitro suelen producir exactamente eso: ansiedad global, militarización, nacionalismos extremos, radicalización política y conflictos crecientes entre potencias que empiezan a medir fuerzas reales.

Europa lo percibe. Por eso intenta soltarse lentamente de Washington. Macron habla cada vez más de autonomía estratégica. Alemania recalcula. Italia duda. España impulsa nuevos espacios políticos. Canadá empieza a construir redes alternativas. Lula juega una diplomacia multipolar moviéndose entre BRICS, China, Europa y Estados Unidos sin entregarse completamente a ninguno.

Y mientras tanto empieza a surgir otra señal profundamente reveladora: el mundo ya no parece buscar un liderazgo hegemónico único, sino figuras capaces de contener el caos. Por eso muchos vuelven la mirada hacia personajes como Barack Obama, quizá el último dirigente occidental con capacidad real de interlocución transversal, legitimidad internacional y aceptación relativamente amplia en distintos bloques políticos y culturales. Incluso Michelle Obama podría hoy aglutinar fuerzas moderadas de enorme amplitud si decidiera entrar directamente al escenario político. Y alrededor de ese espacio empiezan a mencionarse figuras como Gavin Newsom o liderazgos emergentes capaces de encabezar una reconstrucción post-trumpista menos basada en supremacía imperial y más orientada a evitar el colapso del sistema.

Del otro lado, Xi Jinping consolida un liderazgo disciplinado y pragmático que articula intereses de China, BRICS y sectores del mundo cansados del viejo predominio occidental. Incluso Vladimir Putin, con toda su lógica incendiaria, entiende que el caos absoluto tampoco le conviene. Y ahí aparece quizá la paradoja más inquietante de esta época: bloques rivales obligados a cooperar parcialmente para evitar un desorden global que podría terminar devorándolos a todos.

Porque el planeta entero empieza lentamente a reorganizarse. Y eso explica por qué las grandes potencias endurecen tanto el tono. Porque cuando los imperios sienten desgaste, suelen reaccionar incrementando presión externa, propaganda nacionalista y demostraciones de fuerza. La historia ya vio demasiadas veces esa película. Y casi nunca terminó bien.

Porque las guerras entre potencias rara vez comienzan el día que se disparan los primeros misiles. Empiezan mucho antes. Empiezan cuando el orgullo sustituye a la prudencia. Cuando los líderes convierten la geopolítica en espectáculo interno. Cuando las sociedades empiezan a perder miedo. Cuando los bloques dejan de aceptar límites. Cuando todos sienten que todavía pueden controlar el incendio.

Porque cuando el orden mundial se rompe, no desaparece solamente la diplomacia. Empiezan a romperse también las certezas más básicas: la seguridad, la estabilidad, la confianza y el futuro. Y detrás de todo eso aparece la amenaza más antigua y brutal de la historia humana: la lucha desesperada por sobrevivir.

No tener agua.

No tener alimento.

No tener energía.

No tener seguridad.

No tener reglas.

No tener árbitro.

No tener orden.

Y cuando la humanidad entra en fases donde el miedo colectivo sustituye a la racionalidad política, las sociedades empiezan a aceptar cosas que antes habrían parecido imposibles: militarización extrema, autoritarismo, control social absoluto, vigilancia permanente y violencia normalizada.

Ahí es donde las civilizaciones empiezan realmente a fracturarse. No solamente por las guerras, sino por el colapso de la confianza en que exista todavía un rumbo común.

Porque cuando los imperios se cansan, las potencias dejan de temerse lo suficiente y el planeta entra en zona de peligro…

La historia suele dejar de oler a diplomacia.

Empieza a oler a pólvora.

Y después… a humo.

Y después… a ruinas.