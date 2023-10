“Para los amigos gracia; para los enemigos hasta inventamos delitos.” PARAFRASEANDO A BENITO JUÁREZ

“Toda cualidad del espíritu que es útil o agradable a la propia persona o a otras, proporciona un placer al espectador, suscita su estimación y es admitida bajo la honrosa denominación de virtud o mérito.” (Y al revés, también). DAVID HUME

Medalla para López Obrador y el gobierno federal que encabeza por la aprehensión de Andrés Roemer en Israel. Aun sin tener un tratado de extradición con dicho país, después de dos años, cinco acusaciones y trabajo en conjunto con la Interpol, el día de ayer las autoridades israelitas detuvieron al escritor.

En mayo de 2021, México presentó a Israel cinco solicitudes de extradición contra Roemer, acusado en México de abuso sexual agravado y violación. Con su detención y debido a los delitos que se le atribuyen en las solicitudes en comento, la fiscalía israelí considera al exdiplomático mexicano extraditable.

Medalla también para el colectivo “Periodistas Unidas Mexicanas” (PUM), quien recopiló más de 60 denuncias que se pueden tipificar como delitos enmarcados en nuestro Código Penal como son acoso, abuso y violación sexual.

Roemer durante muchos años fue cercano al gobierno y se benefició con recursos públicos para su asociación “Poder Cívico” A.C. y con cargos que lo llevaron como cónsul a San Francisco y como embajador de México ante la UNESCO en París (en ese entonces, por cierto, decidió votar en contra a la posición de México mismo siendo nuestro representante).

Cuando Roemer sea extraditado a México, esperemos caiga sobre de él todo el peso de la ley. Eso sería una magnífica señal.

Desafortunadamente, la justicia y la norma no siempre tienen la misma fuerza ni la misma intensidad en todos los casos cuando se trata de la 4t. Vaya, me refiero a que la justicia no es ciega y tampoco imparcial, y la autoridad que debería hacer cumplir la ley, la utiliza, la cambia o la inventa a contentillo. Valgan algunos ejemplos:

• Diputado Saúl Huerta. Morenista. En abril 2021 se reportó su detención por abuso sexual en contra de un menor de edad. Logró su liberación gracias al fuero legislativo, mismo que le quitaron hasta agosto de ese año (ya que estaba por concluir su periodo) por la presión social. Se entregó finalmente, pero durante cinco largos meses el régimen obradorista lo protegió.

• Diputado local por BCS, Juan Pérez Cayetano. Morenista. Obtuvo el perdón de la víctima por abuso; mas perdón no es sinónimo de inocencia. Para entonces, el coordinador de Morena en el congreso del estado informó que no se daría la expulsión del acusado de su bancada. El gobernador —también morenista— Víctor Castro Cosío se deslindó “de esa persona nefasta y que debe ser expulsado de Morena”. De todo el partido, solo él opinó de esa manera. El diputado dijo ser “víctima” del racismo por ser descendiente afroamericano…

• Nazario Norberto Sánchez, diputado de Morena en la CDMX. Acusado de abuso sexual por la diputada del PAN Luisa Gutiérrez. Su caso sigue congelado en la Fiscalía de la CDMX. ¡Qué sorpresa!

• David Monreal, actual gobernador de Zacatecas por la 4t. En plena campaña (2021) se le vio tocando el trasero de una compañera de partido (un video da fe de ello). No es delito, es cierto, lo que no quita que las feministas de la 4t guardaron silencio.

• Félix Salgado Macedonio. Este senador por Guerrero fue acusado en tres ocasiones de abuso sexual. Morena lo mantiene dentro del partido. Nombró a su hija como candidata a la gubernatura de Guerrero.

• Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el PT. En enero de 2021, el TEPJF confirmó que debía ofrecer una disculpa pública por haber cometido violencia política de género contra la diputada Adriana Dávila.

• Julio César Lorenzini, exdiputado local de Morena, ocultó una denuncia por violación de 2019.

La lista de impresentables sigue y sigue. Hay algunos que, sin ser miembros de Morena, son muy cercanos al régimen cuatroteísta. Como el “pastor” Naasón Joaquín García de la Iglesia La Luz del Mundo, quien fue agasajado por miembros de la 4t en el Palacio de Bellas Artes y hoy purga una condena en los Estados Unidos, luego de que él mismo se declaró culpable del abuso sexual de tres menores de edad.

Para todos ellos, la justicia —cuando la ha habido— ha sido benévola… y el manto de la impunidad les cubre. Así, por ejemplo, mientras se giraba una orden de aprehensión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI en la CDMX, acusado de trata de personas en modalidad explotación sexual agravada, Félix Macedonio estaba siendo protegido.

Quizá, como en el caso de Andrés Roemer o de Cuauhtémoc Gutiérrez, es necesario sean figuras políticas participantes de regímenes pasados para que se proceda contra ellos. Me temo que eso, más allá de justicia tardía, es venganza pura.

P.D.

En el muro de su cuenta de X (Twitter), Roemer tiene esta frase de Kant: “dejad que la justicia triunfe, aun si el mundo perece por ello”. Será interesante atestiguar si estará dispuesto a enfrentarla.