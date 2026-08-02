Alicia Villarreal atraviesa una crisis legal debido a una demanda laboral interpuesta por un extrabajador ligado a Cruz Martínez que exige el pago de 11 millones de pesos.

Además de este proceso, Alicia Villarreal sufrió el embargo de bienes en una de sus cuatro propiedades, procedimiento que su defensa califica como irregular y carente de sustento.

Alicia Villarreal negó rotundamente cualquier vínculo profesional con el demandante, señalando que el sujeto fue en realidad empleado de su expareja, Cruz Martínez.

“Esta demanda no es de un trabajador que fue mío, es un trabajador que fue del padre de mis hijos y así me han llevado, es una injusticia, la verdad” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal enfrenta embargo y demanda laboral de extrabajador ligado a Cruz Martínez

Alicia Villarreal enfrenta una demanda laboral de un extrabajador que exige una compensación económica de más de 11 millones de pesos.

Alicia Villarreal (Alicia Villarreal Facebook @Alicia Villarreal )

El hombre que presentó la demanda afirma haber sido empleado de la cantante, aunque Alicia Villarreal y su defensa sostienen que el individuo trabajó para su expareja, Cruz Martínez, años antes de que ella y el productor iniciaran su relación.

Alicia Villarreal niega haber firmado documentos que la vinculen laboralmente con el demandante. Su equipo legal prepara peritajes para verificar la autenticidad de las firmas en los documentos presentados y ha interpuesto un juicio de amparo para proteger a la artista.

“Y ahora si vamos a ver qué saquen sus papeles y todo para ver si sí es cierto que yo firmé cosas. No es mi trabajador, nunca fue mi trabajador ni lo conozco” Alicia Villarreal

La cantante ha manifestado públicamente que esta demanda es una “injusticia” y que está dispuesta a defender su patrimonio y su verdad por la vía legal hasta las últimas consecuencias.

Además de este proceso, ya se ha ejecutado el aseguramiento de bienes en una de las propiedades de Alicia Villarreal.

El abogado de Alicia Villarreal, Gerardo Rincón, denunció que este embargo fue irregular, pues se retiraron bienes de un domicilio que no correspondía al señalado en la notificación legal

“Son dos procedimientos. Uno que hace tiempo embargaron en un domicilio que no debieron haber embargado, obviamente la autoridad es responsable de donde levantan bienes, el actuario, el abogado y el mismo supuesto trabajador sabían que si iban al domicilio A, no tenían nada que hacer en el B, ni en el C, ni en el D y del cual secuestraron bienes de Alicia” Gerardo Rincón, abogado de Alicia Villarreal

Abogados de Alicia Villarreal creen que la demanda y embargo tiene el objetivo de perjudicar a la cantante

El abogado Gerardo Martín Rincón Flores ha señalado una posible falta de ética y corrupción en el proceso, sugiriendo que las autoridades y los abogados de la contraparte podrían estar actuando para perjudicar a un tercero ajeno a la relación laboral original.

“Es una injusticia lo que está pasando. Ahora hay otra demanda con un laudo, con una persona que dice que trabajó con Alicia, que es mentira, era trabajador del señor Cruz, nada que ver con Alicia, ni lo conoce y le quieren afectar de una forma, de otra quieren hacerle daño a Alicia” Gerardo Rincón, abogado de Alicia Villarreal

No se descarta que este conflicto esté relacionado con la situación personal de la cantante, quien mantiene paralelamente un proceso judicial contra Cruz Martínez por violencia familiar, cuya próxima audiencia está fijada para el 18 de agosto.

El abogado de la cantante, Gerardo Rincón, sostiene que el demandante trabajaba en el grupo de Martínez incluso antes de que este y Villarreal se conocieran.

La cantante afirma que el origen del conflicto radica precisamente en su vínculo con Martínez.

Aunque el equipo legal de Villarreal aclara no tener pruebas directas para acusar a Cruz Martínez de estar detrás de la demanda o de la resolución desfavorable, no descartan que exista una intención de perjudicar a la artista a través de este proceso.

La defensa enfatiza que Villarreal ni siquiera conoce al individuo en cuestión y que nunca existió una relación laboral directa entre ellos.

“Hay unas notificaciones, hay unos documentos que Alicia nunca ha firmado porque no conoce un trabajador que era del señor Cruz, que presuntamente están. Por eso estamos con los peritajes preparados. Traigo un amparo, un juicio de garantías” Gerardo Rincón, abogado de Alicia Villarreal