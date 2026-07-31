Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó que durante el segundo trimestre de 2026 registró resultados favorables en sus principales indicadores operativos y financieros, al incrementar la producción de hidrocarburos, fortalecer la transformación industrial, elevar sus ventas y revertir las pérdidas reportadas en el mismo periodo del año anterior.

La empresa productiva del Estado destacó que estos resultados se obtuvieron en un entorno internacional de alta volatilidad, manteniendo el abastecimiento del mercado nacional y avanzando en el fortalecimiento de su estructura financiera.

PEMEX aumenta producción de hidrocarburos y fortalece el abasto de combustibles

Durante el periodo abril-junio de 2026, PEMEX alcanzó una producción promedio de 2 millones 447 mil barriles de petróleo crudo equivalente por día, cifra 4.6% superior a la registrada en el segundo trimestre de 2025.

La producción de hidrocarburos líquidos se ubicó en 1 millón 658 mil barriles diarios, impulsada por campos estratégicos como Ixachi, Bakté, Itta, Koban y Maloob.

En materia de refinación, el proceso de crudo aumentó 2.9%, con un promedio de 1 millón 8 mil barriles diarios, mientras que la producción de petrolíferos creció 3.4%, destacando el incremento de 19.3% en diésel, 2.9% en gasolinas y 2.3% en turbosina.

Asimismo, las ventas nacionales de petrolíferos crecieron 9.8%, al alcanzar 1 millón 471 mil barriles diarios, fortaleciendo el abasto de combustibles en el país.

PEMEX revierte pérdidas, incrementa ingresos y reduce su deuda

En el segundo trimestre de 2026, PEMEX reportó ingresos por 510 mil 400 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 30.3% y el nivel más alto de los últimos 14 trimestres.

Como resultado de este desempeño, la empresa pasó de una pérdida operativa de 11 mil 100 millones de pesos registrada en el mismo periodo de 2025 a una utilidad operativa de 85 mil 500 millones de pesos. Además, obtuvo una utilidad neta de 18 mil millones de pesos.

En materia financiera, la empresa informó que al 30 de junio de 2026 su deuda financiera se ubicó en 77 mil 500 millones de dólares, lo que representa una reducción de 9.1% respecto al cierre de 2025, en línea con su estrategia de mantener un endeudamiento neto cero.

PEMEX avanza en sostenibilidad y gobierno corporativo

La empresa también destacó avances en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG), entre ellos la firma de un convenio con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) para fortalecer acciones de protección ambiental y combate al cambio climático.

Además, obtuvo 100 puntos y el primer lugar en el ranking Integridad Corporativa 500 (IC500) 2026, reconocimiento que, de acuerdo con la petrolera, refleja su compromiso con la ética, la transparencia y la integridad corporativa.

Con estos resultados, PEMEX aseguró que continúa fortaleciendo su desempeño operativo y financiero, al tiempo que contribuye a la seguridad energética de México mediante el incremento de la producción, el fortalecimiento del sistema nacional de refinación y una mayor solidez financiera.