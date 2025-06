“Qué triste es ver que mis años se fueron Y no pude hacer centavos Qué triste es ver que dejaste al que te ama Vestido y alborotado Qué bien me decía mi tata M’hijito no seas confiado Si la escoges muy bonita Vas a morir engañado Lo bello cuesta dinero muchacho Y el cariño es regalado” VICENTE FERNÁNDEZ

No se dio la reunión estrella que todos estábamos esperando. No se dio el cara a cara entre Trump y Claudia Sheinbaum. Ella tenía programada una reunión bilateral el día de hoy con Trump en el marco del G-7 en Canadá, pero Trump salió intempestivamente de esa cumbre de regreso a Washington D.C., según se informó el día de ayer por la tarde.

Antes de ello, hizo un dramático llamado en la cumbre, diciendo: “Todos deberían evacuar Teherán de inmediato”. Subrayo lo de ‘dramático’ pues es así como lo calificó el diario La Nación de Argentina. Y dramático ha de ser porque pocas veces tantos líderes del mundo están jugando, compitiendo, con prender fuego al orbe con tal de hacer su voluntad y/o hacerse de reflectores.

Volviendo al tremendo (no deseado, involuntario, inconveniente) plantón que le propinó Trump a la presidenta de México, habría que repetir que ella no es culpable de que la hayan dejado sin reunión. Hasta donde sé ni en la Cancillería ni en Palacio Nacional tienen una bola de cristal que avise de los bandazos del inquilino de la Casa Blanca, menos aún si ello se debe a una escalada crisis en el Medio Oriente, como parece ser el caso.

Lo que sí espero es que la Secretaría de Relaciones Exteriores le haya preparado alguna otra reunión bilateral, trilateral que valgan la pena. Alguna época de mi vida me encargaba de elaborar las carpetas de ‘temas de conversación’ para los viajes del presidente de México al extranjero y siempre, de los siempres, teníamos plan B y C por si se caía la reunión estelar. Porque, vamos, si bien México no es parte del G-7, su presencia sí es una oportunidad para pulir acuerdos importantes con Canadá, nuestro otro socio del T-MEC; con Francia (¿le dará permiso su esposa a Macron de hablar con Claudia?); con el canciller Merz sobre cómo reforzar la inversión alemana en nuestro país; con el primer ministro Ishiba de Japón, para que nos enseñe que en las huelgas de maestros lo que hacen estos es dar más horas clase; con el primer ministro inglés Starter también para detonar una mayor inversión en nuestro país y que ellos nos enseñen el arte de las buenas discusiones parlamentarias y cómo por ningún motivo el presidente del parlamento exige que particulares vayan a pedirle disculpas al recinto legislativo.

Entiendo que con Giorgia Meloni de Italia no tendrá mucho que platicar dado que ella es líder de extrema derecha y Claudia no, pero podrían hacer alguna colaboración en lo que se refiere a modas. No es broma, los bordados de las manos indígenas más de una vez han sido utilizados en la alta costura. Si en numerosas ocasiones a Sheinbaum la ha vestido Claudia Vázquez Aquino y Olivia Trujillo (no repitiendo atuendo nunca en lo que va de su sexenio), la primer mandataria bien podría hacerle camino para que las diseñadoras se adentrasen más a los círculos de la moda de Milán.

Mientras que una reunión tanto con la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen como con Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, sería no solo un importante encuentro de féminas; sería explorar inversiones propuestas para nuestro país.

Digo todo lo anterior mientras sabemos si entre Benjamín Netanyahu, Vladimir Putin y Donald Trump se encargan de acabar con el planeta.

Hay quienes dirán que Claudia corrió con suerte; que es mejor no haber tenido la reunión con Trump a ser maltratada como le pasó a Zelenski o al presidente de Sudáfrica cuando se reunieron con él. Pero yo difiero totalmente.

A Sheinbaum le era necesaria esa reunión; a México también. Urgen definiciones para las relaciones entre los tres países de América del Norte. Urge certeza a las empresas, a los bancos, a los gobiernos, a los ciudadanos. En materia de aranceles, acero, aluminio, autos y autopartes, comercio en general. Migración, mercado laboral. Urgen definiciones y estas no se tendrán; no por ahora.

Trump salió despavorido debido a la guerra entre Israel e Irán. Porque este país musulmán no es Palestina, porque China y Rusia solo están esperando entrar al ruedo, y en el balance pierde Sheinbaum con el plantón. Mas, cual giro de la Perinola, en México perdemos todos.

Giros de la Perinola

Quedó plantada con A… tirándole a nada de nadA.

Por favor, suplico a quien le lleva agenda y notas a nuestra presidenta, que no vaya a decir que el no ver a Trump hizo que el viaje fuera todo un éxito.