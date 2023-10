I. La tregua

Solicito una tregua a mí mismo. Estoy en el tránsito de un fin de semana, viernes a martes, difícil, cargado de 2-3 trabajos de orden académico; más la presentación de mi libro, Un sibarita tropical (Plaza & Valdés; 2023), en la Feria del Libro del Zócalo este domingo 21 a las once de la mañana. Aprovecho como emergencia un elemento relacionado con uno de los trabajos que elaboro –sin poder decir del todo de qué se trata por ahora- para compartir parte del mismo: su música. Este ejercicio aborda la relación entre cierta literatura mexicana y la música clásica.

Les comparto videos de algunas de las obras musicales cuyos compositores aparecen en dicho estudio; sólo 2 o 3 de ellos pudieran ser una clara referencia y no observan progresión cronológica sino el orden de aparición en mi trabajo. Como los compositores son todos hombres, la interpretación corre mayormente a cargo de las mujeres.

II. El descanso

1. Antonio Vivaldi (1678-1741) L’estro armonico – Concierto No. 10 in Si menor para 4 violines, Op. 3. Compuesta en 1711. Se trata de un ejercicio de doce sinfonías breves de no más de doce minutos la más prolongada. Algunos críticos consideran a esta obra y a Concerti Grossi, Opus 6, de Arcangelo Corelli, como dos de las más influyentes dentro del barroco y en la música posterior, por supuesto. Bach mismo transcribió algunos de estos ejercicios de Vivaldi para el órgano, clavecín y cuerdas:

2. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Concierto para Clarinete, K. 622. Este concierto de 1791 tiene su antecedente en el Quinteto para Clarinete y Cuerdas, K. 581, de 1789; su vínculo es evidente en la estructura, tonalidad y temperamento:

3. Johann Sebastian Bach (1685-1750). Concierto No.1 in Re Menor; BWV 1052. Concierto originalmente para clavecín y orquesta de cuerda de 1734 (con versiones previas). Es el primero de los conciertos para clavecín de Bach:

4. Paul Dukas (1865-1935). El aprendiz de brujo, Poema Sinfónico estrenado en 1897 a partir de la anécdota de un poema de Goethe, “Der Zauberlehrling” (“El aprendiz de mago”; traducción literal), la relación entre un maestro y un discípulo perezoso, mañoso a quien no le salen bien los conjuros para usarlos en su pernicioso beneficio:

5. Johannes Brahms (1833-1897). “Wiegenlied”, Op. 49, No. 4. Es una canción de cuna para voz y piano publicada en 1868; breve y bella:

6. Robert Schumann (1810-1856). Concierto para piano en La Menor, Op. 54; 1845. Sin más palabras; interpretado por Katia Buniatishvili.

Héctor Palacio: @NietzscheAristo