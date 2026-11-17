¡Murió el llamado “Jefe de Jefes”, pero las redes de dinero, corrupción y complicidades que permitieron florecer al narcotráfico mexicano siguen constituyendo uno de los mayores desafíos del país! Miguel Ángel Félix Gallardo falleció el domingo en Guadalajara y su desaparición provocó un despliegue mediático extraordinario, como si acabara de caer uno de los grandes dirigentes del crimen organizado contemporáneo. Sin embargo, aquel hombre de ochenta años llevaba encarcelado desde 1989 y el antiguo Cártel de Guadalajara había desaparecido como organización original hace décadas. Su muerte pertenece a la historia; el problema criminal que México enfrenta pertenece dolorosamente al presente. Y mientras recordamos la vida del viejo capo, deberíamos atrevernos a formular una pregunta mucho más incómoda: ¿cómo han conseguido las organizaciones delictivas extender sus tentáculos sobre actividades económicas, estructuras políticas e incluso instituciones encargadas de combatirlas? Porque los capos pueden morir, sus cárteles pueden fragmentarse y sus nombres desaparecer de los expedientes activos, pero mientras existan mercados ilícitos, dinero que lavar, funcionarios corruptos y redes de protección, otros delincuentes encontrarán condiciones para ocupar sus lugares.

Félix Gallardo murió el 15 de noviembre en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, después de ser trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande. La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que una falla orgánica múltiple provocó su fallecimiento. Tenía ochenta años y cumplía condenas por delitos relacionados con el narcotráfico y por los asesinatos del agente estadounidense Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. Su muerte generó una cobertura informativa considerable, con reconstrucciones de su trayectoria, referencias a sus antiguos colaboradores y evocaciones del imperio criminal que encabezó durante los años ochenta.

Es comprensible el interés histórico. Félix Gallardo fue uno de los personajes que contribuyeron decisivamente a transformar el tráfico de drogas en México. Junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como “Don Neto”, participó en la consolidación del Cártel de Guadalajara, una organización que articuló rutas de distribución, relaciones con traficantes extranjeros y mecanismos de corrupción que facilitaron el crecimiento del negocio de las drogas hacia Estados Unidos. La expansión del comercio de cocaína procedente de Colombia y el aprovechamiento de redes de protección permitieron que aquella estructura adquiriera una influencia extraordinaria para su época.

Pero hay una diferencia fundamental entre la importancia histórica de un delincuente y la vigencia real de su poder. Félix Gallardo fue detenido en abril de 1989 y la organización que ayudó a construir comenzó a fragmentarse en estructuras que posteriormente dieron lugar a nuevos liderazgos y organizaciones, entre ellas las de Tijuana, Juárez y Sinaloa. No fue un reparto ordenado de territorios ni una sucesión pacífica. Se trató de un proceso de rupturas, disputas, alianzas y enfrentamientos que modificó profundamente el narcotráfico mexicano.

El asesinato de Camarena y Zavala en 1985 representó uno de los episodios más graves de aquella etapa y desató una crisis entre México y Estados Unidos. Su recuerdo obliga a evitar cualquier idealización del pasado. El Cártel de Guadalajara no fue una organización benévola ni una asociación de empresarios clandestinos que simplemente transportaban mercancías prohibidas. Sus operaciones estuvieron vinculadas con violencia, corrupción, intimidación y crímenes que dejaron consecuencias profundamente dolorosas.

Sin embargo, tampoco podemos ignorar que las organizaciones criminales contemporáneas han adquirido características distintas y, en determinados ámbitos, capacidades mucho más complejas. El narcotráfico dejó de concentrarse exclusivamente en las rutas tradicionales de marihuana, heroína y cocaína para incorporar mercados internacionales de drogas sintéticas, redes financieras sofisticadas y actividades delictivas diversificadas.

Hoy encontramos organizaciones involucradas, según las investigaciones correspondientes, en extorsión, tráfico de personas, robo de combustibles, secuestro, lavado de dinero y mecanismos de control territorial que afectan directamente la vida económica de numerosas comunidades. En determinadas regiones, las amenazas ya no buscan solamente proteger el traslado de drogas, sino imponer cuotas a comerciantes, transportistas, agricultores y empresarios, controlar actividades productivas o condicionar decisiones de la población.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y distintas organizaciones regionales corresponden a una etapa diferente de la criminalidad mexicana. Sus estructuras no son idénticas ni sus capacidades pueden equipararse automáticamente, pero su desarrollo refleja la diversificación de mercados ilícitos y la importancia creciente de las redes internacionales, la tecnología, el movimiento de recursos y la capacidad de ejercer presión sobre actividades económicas legítimas.

Y aquí aparece el aspecto que resulta indispensable discutir: las organizaciones criminales no pueden sostener operaciones económicas de semejante magnitud únicamente mediante hombres armados. Necesitan mover recursos, adquirir inmuebles, contratar servicios, transportar mercancías, acceder a información, ocultar ganancias y encontrar mecanismos para incorporarlas a circuitos aparentemente legales. Esas actividades pueden involucrar empresas de fachada, intermediarios financieros, prestadores de servicios y relaciones de corrupción cuya existencia debe investigarse y acreditarse individualmente.

Sería ingenuo suponer que toda la economía relacionada con la delincuencia organizada funciona al margen de los circuitos comerciales formales. Las investigaciones internacionales sobre lavado de dinero han documentado la utilización de sociedades mercantiles, operaciones inmobiliarias, negocios aparentemente legítimos y distintos instrumentos financieros para ocultar el origen ilícito de recursos. Precisamente por eso combatir el crimen organizado exige comprender también su dimensión económica.

Pero debemos establecer una distinción esencial. Numerosos empresarios, comerciantes y productores son víctimas de extorsión y realizan pagos bajo amenazas contra su integridad, sus familias o sus negocios. No pueden confundirse esas situaciones de coacción con la participación voluntaria y consciente en actividades criminales. También existen casos en los que personas vinculadas con negocios formales colaboran deliberadamente para ocultar recursos, facilitar operaciones o beneficiarse de mercados ilegales. Las responsabilidades son diferentes y deben acreditarse mediante investigaciones rigurosas.

La participación de actores del sector privado aparece reconocida en estudios internacionales sobre la criminalidad organizada en México. Eso no significa que el empresariado mexicano, considerado en su conjunto, sea cómplice de los delincuentes. Significa que existen modalidades de penetración económica que deben ser investigadas sin complacencia, pero también sin acusaciones indiscriminadas.

La gravedad del problema alcanza igualmente a las instituciones públicas. Cuando servidores públicos proporcionan información a organizaciones criminales, facilitan sus operaciones, reciben beneficios indebidos o protegen sus actividades, la delincuencia organizada adquiere ventajas que no puede conseguir solamente mediante sus recursos armados.

La infiltración de corporaciones de seguridad y las relaciones corruptas con funcionarios representan riesgos especialmente graves porque comprometen precisamente a las instituciones que tienen la obligación de proteger a los ciudadanos. No todos los policías son corruptos, ni puede desacreditarse a quienes arriesgan su vida cumpliendo responsablemente sus funciones. Pero reconocer el trabajo de los servidores públicos íntegros no significa cerrar los ojos frente a redes de corrupción que hayan sido documentadas o deban investigarse.

El problema se vuelve todavía más delicado cuando esas relaciones alcanzan espacios políticos o administrativos. Las organizaciones criminales pueden intentar influir en decisiones públicas, obtener información privilegiada, obstaculizar investigaciones o garantizar condiciones favorables para sus operaciones. Cualquier señalamiento concreto requiere pruebas y procedimientos legales, pero el riesgo institucional es suficientemente serio para justificar mecanismos permanentes de control, supervisión y rendición de cuentas.

Ésa es una de las grandes diferencias entre perseguir delincuentes y desmantelar organizaciones criminales. Detener a un jefe puede modificar temporalmente una estructura de mando. Investigar sus recursos financieros, identificar colaboradores, combatir el lavado de dinero y sancionar a quienes facilitan sus operaciones permite actuar sobre los mecanismos que hacen posible su continuidad.

La historia posterior al Cártel de Guadalajara ofrece una advertencia particularmente importante. La detención de Félix Gallardo y la desarticulación de aquella organización no terminaron con el narcotráfico mexicano. Surgieron nuevas estructuras, aparecieron dirigentes diferentes y los mercados ilícitos continuaron desarrollándose.

No significa que las capturas sean inútiles ni que debamos renunciar a ellas. Significa que ninguna política seria de seguridad puede medirse solamente por el número de dirigentes detenidos o por la desaparición física de determinados personajes.

La verdadera eficacia debe comprobarse mediante la disminución de delitos, la protección de las víctimas, el esclarecimiento de investigaciones, la recuperación de condiciones de seguridad y la reducción de la capacidad económica de las organizaciones.

Un comerciante extorsionado no recupera automáticamente su tranquilidad porque las autoridades anuncien la detención de un capo. Un productor amenazado necesita garantías para seguir trabajando. Una familia desplazada requiere condiciones efectivas para regresar a su comunidad. Y las personas que han sufrido la desaparición de un familiar necesitan investigaciones capaces de establecer responsabilidades y ofrecer respuestas.

El crimen organizado tiene también una dimensión social profundamente destructiva. Donde logra imponer mecanismos de intimidación, puede distorsionar los mercados, desplazar actividades económicas legítimas y debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Cuando una empresa debe competir contra negocios utilizados para lavar recursos, la competencia deja de desarrollarse bajo condiciones equitativas. Cuando un funcionario protege intereses criminales, el ejercicio del poder público se aparta de sus fines constitucionales. Y cuando una corporación de seguridad es infiltrada, los ciudadanos pueden comenzar a desconfiar precisamente de quienes deberían brindarles protección.

Por eso el combate al crimen organizado exige algo más que fuerza pública. Necesita instituciones capaces de investigar su dimensión financiera, supervisar contrataciones, detectar operaciones sospechosas, proteger denunciantes y establecer responsabilidades mediante procedimientos sólidos.

También requiere fortalecer la autonomía técnica y la capacidad operativa de las fiscalías, profesionalizar las corporaciones policiales y desarrollar mecanismos que permitan identificar posibles conflictos de interés o relaciones indebidas dentro de las estructuras gubernamentales.

No bastará con depurar expedientes o sustituir funcionarios si no se modifican las condiciones que permiten la corrupción. Se necesitan controles internos eficaces, auditorías, investigaciones patrimoniales cuando correspondan legalmente, sistemas de información confiables y consecuencias reales para quienes resulten responsables.

Y aquí encontramos un desafío todavía más profundo: recuperar la confianza social.

México necesita que los ciudadanos puedan confiar nuevamente en la integridad de sus instituciones políticas, en el profesionalismo de sus cuerpos de seguridad y en la actuación responsable de los sectores empresariales. Esa confianza no puede exigirse mediante discursos ni construirse simplemente acusando a quienes expresan dudas.

Debe ganarse mediante resultados verificables, investigaciones independientes, transparencia y sanciones aplicadas sin privilegios.

La clase política tiene una responsabilidad particular porque el ejercicio del poder público supone obligaciones constitucionales y legales. Las organizaciones empresariales también pueden contribuir mediante controles de cumplimiento, vigilancia de operaciones financieras, mecanismos contra la corrupción y colaboración con las autoridades dentro del marco jurídico.

Pero la sociedad necesita garantías para denunciar y participar. No podemos pedir a comerciantes y empresarios que enfrenten individualmente a organizaciones violentas sin ofrecerles protección efectiva frente a posibles represalias. Combatir las complicidades requiere distinguir cuidadosamente entre quienes actúan por miedo y quienes participan deliberadamente para obtener beneficios ilícitos.

La tarea debe ser firme, pero también justa.

Firme para investigar las relaciones de corrupción, impedir el lavado de dinero y sancionar a quienes utilicen posiciones públicas o privadas para favorecer organizaciones criminales. Justa para proteger a quienes son víctimas de amenazas y evitar acusaciones generalizadas que terminen debilitando la confianza en instituciones y sectores económicos legítimos.

Porque una estrategia que confunde a las víctimas con los colaboradores voluntarios puede terminar agravando los problemas que pretende resolver.

La muerte de Félix Gallardo también invita a reflexionar sobre la fascinación mediática que despiertan determinados personajes del narcotráfico. Sus apodos, historias de enriquecimiento, relaciones con otros delincuentes y supuestos códigos de conducta han alimentado libros, documentales y series televisivas que en ocasiones desdibujan la gravedad de sus actividades.

El llamado Jefe de Jefes terminó convertido en una figura reconocible incluso para generaciones que no vivieron la época de su mayor influencia criminal. Su nombre conserva notoriedad, pero esa notoriedad no debe confundirse con autoridad presente ni convertirse en una forma de glorificación.

La historia merece contarse, pero las víctimas también merecen ser recordadas.

Enrique Camarena y Alfredo Zavala Avelar representan dos nombres asociados con aquella etapa, pero detrás de las organizaciones criminales de ayer y de hoy existen numerosas personas cuyas historias no alcanzan las portadas. Familias que han perdido seres queridos, comunidades sometidas a amenazas, trabajadores obligados a abandonar sus actividades y ciudadanos que han sufrido las consecuencias de la violencia.

El verdadero desafío periodístico no consiste en determinar cuántas veces puede repetirse la biografía de un capo famoso, sino en explicar cómo funcionan las estructuras que continúan afectando a la sociedad y qué debe hacerse para debilitarlas.

Félix Gallardo murió después de permanecer casi cuatro décadas encarcelado. El antiguo Cártel de Guadalajara había desaparecido como organización original y sus viejos operadores ya no dirigían aquella estructura. Pero el problema criminal no desapareció: se transformó, se fragmentó y adquirió nuevas modalidades.

Ésa es la reflexión que debería acompañar la noticia de su muerte.

No se trata de comparar mecánicamente a las organizaciones de los años ochenta con las actuales ni de presentar la violencia del pasado como si hubiera sido menos grave para sus víctimas. Se trata de comprender que las estructuras delictivas cambian y que las respuestas institucionales deben adaptarse para enfrentar sus nuevas fuentes de financiamiento, sus mecanismos operativos y sus intentos de penetración económica y política.

La desaparición de un dirigente no elimina automáticamente los incentivos económicos que sostienen un mercado criminal. Y cuando permanecen disponibles las rutas de distribución, los recursos financieros, las relaciones de corrupción y los mecanismos de impunidad, otros actores pueden encontrar condiciones para ocupar su lugar.

Por ello, cualquier estrategia destinada a reducir durablemente el poder del crimen organizado debe actuar sobre esas condiciones y no limitarse a perseguir a sus figuras más visibles.

Murió Miguel Ángel Félix Gallardo y con él desapareció físicamente uno de los principales protagonistas de una etapa del narcotráfico mexicano. Pero su organización llevaba décadas desarticulada y su fallecimiento no modificó automáticamente las estructuras criminales que hoy operan en nuestro país. La extraordinaria atención mediática que recibió su muerte debería servirnos, cuando menos, para formular preguntas más importantes que las habituales reconstrucciones de su biografía.

¿Qué condiciones permiten que las organizaciones criminales sigan acumulando recursos? ¿Cómo consiguen utilizar actividades económicas aparentemente legítimas? ¿Qué mecanismos facilitan la corrupción de servidores públicos? ¿Cómo deben fortalecerse las instituciones para impedir que las redes delictivas obtengan protección e impunidad? Y, sobre todo, ¿qué debe hacerse para recuperar la confianza ciudadana en quienes gobiernan, administran justicia, garantizan seguridad y participan en la vida económica del país?

México necesita enfrentar esas preguntas con determinación. No basta con capturar dirigentes, asegurar armamento o congelar determinadas cuentas. Es indispensable investigar y, cuando existan pruebas suficientes, desmantelar redes de lavado de dinero, sancionar complicidades empresariales voluntarias y combatir la corrupción que permite penetrar estructuras políticas, administrativas y de seguridad.

Pero también hay que proteger a los empresarios extorsionados, respaldar a los servidores públicos honestos y ofrecer garantías a los ciudadanos que colaboran con la justicia. Sanear las instituciones no significa declarar culpables a sectores enteros de la sociedad. Significa investigar responsabilidades individuales y demostrar que la ley puede aplicarse sin privilegios ni excepciones.

La sentencia histórica que deja Félix Gallardo es contundente: los grandes capos pueden caer, pero las organizaciones criminales encuentran oportunidades para sobrevivir cuando permanecen intactas las condiciones económicas e institucionales que hicieron posible su crecimiento. Cambiar de dirigentes no equivale a derrotar al crimen organizado.

Y la advertencia es todavía más grave: cuando las redes delictivas consiguen penetrar instituciones públicas, corromper agentes encargados de combatirlas y utilizar espacios de la economía formal para financiar sus operaciones, el problema deja de limitarse a la seguridad pública. También compromete la legalidad, distorsiona la actividad económica y destruye la confianza de los ciudadanos en el Estado y en quienes ejercen responsabilidades públicas y empresariales.

¡Murió Félix Gallardo, pero México sigue enfrentando organizaciones que no pueden explicarse solamente por sus capos! Necesitamos impedir que el dinero criminal compre protección, que la corrupción facilite operaciones delictivas y que la impunidad permita perpetuar estructuras que deberían ser investigadas y sancionadas.

Porque el verdadero peligro no consiste únicamente en que el crimen organizado tenga tentáculos cada vez más largos. Consiste en que algunos puedan alcanzar las instituciones encargadas de cortarlos, las actividades económicas que deberían funcionar bajo la legalidad y las posiciones públicas desde las cuales debe defenderse a la sociedad.

Esa es la batalla que México no puede seguir postergando: recuperar la confianza ciudadana mediante instituciones íntegras, autoridades capaces de rendir cuentas, empresas comprometidas con la legalidad e investigaciones que no se detengan ante la influencia política o económica de los implicados.

Y aquí está la sentencia final: un país no derrotará al crimen organizado mientras permita que sus negocios ilícitos encuentren protección dentro de las instituciones y complicidades voluntarias en la economía. Porque los capos mueren, pero la corrupción y la impunidad pueden seguir produciendo nuevos capos durante generaciones.

¡El verdadero desafío no es esperar a que mueran los jefes del narcotráfico, sino conseguir que mueran las condiciones de corrupción, complicidad e impunidad que permiten que otros ocupen su lugar!