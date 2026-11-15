¡Los tres gigantes quieren sentarse a negociar el futuro del mundo! Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping preparan un encuentro extraordinario en China para discutir asuntos que pueden modificar los equilibrios internacionales, desde las armas nucleares hasta las tensiones en Oriente Medio. La cita está anunciada para el jueves 19 de noviembre en Shenzhen, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y reunirá a los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China, tres potencias que concentran una formidable capacidad militar, económica y tecnológica. Pero mientras los poderosos se disponen a discutir sus rivalidades, Claudia Sheinbaum también viajará a China, se reunirá con Xi Jinping y buscará ampliar las oportunidades comerciales y tecnológicas de México.

¡Vaya escenario! Tres dirigentes que intentan administrar las grandes disputas del planeta y una presidenta mexicana que pretende fortalecer su margen de maniobra internacional. La pregunta es inevitable: ¿México entrará verdaderamente al juego o terminará mirando desde la orilla cómo las potencias deciden asuntos que también afectan nuestro futuro?

La Casa Blanca anunció el viernes 13 de noviembre la reunión trilateral, posteriormente confirmada por el Kremlin. Washington explicó que uno de sus objetivos será explorar entendimientos sobre control de armamento nuclear y otros asuntos estratégicos, incluido Irán, aunque advirtió que no espera necesariamente acuerdos inmediatos. Es una precisión indispensable: no estamos ante un tratado firmado ni frente a un nuevo orden mundial ya establecido, sino ante una negociación cuya trascendencia comienza por el simple hecho de sentar a tres mandatarios que mantienen profundas diferencias y que, sin embargo, necesitan encontrar mecanismos para administrar sus rivalidades.

Estados Unidos conserva una influencia económica, financiera y militar extraordinaria; China se ha convertido en un formidable competidor industrial, tecnológico y comercial; y Rusia mantiene uno de los mayores arsenales nucleares del mundo, importantes recursos energéticos y capacidad para intervenir en conflictos internacionales. Sus intereses coinciden ocasionalmente, pero chocan en cuestiones fundamentales. Washington y Pekín compiten por mercados, tecnologías y posiciones estratégicas; Moscú mantiene un enfrentamiento abierto con Occidente por la guerra en Ucrania, mientras China procura ampliar su influencia económica y diplomática sin renunciar a sus propios intereses de seguridad. Tres potencias, tres proyectos y una realidad que ninguno puede ignorar: por poderoso que sea, ningún país está en condiciones de resolver unilateralmente todos los grandes problemas del planeta.

El asunto nuclear encabeza las preocupaciones. Desde febrero de 2026, cuando expiró el último gran tratado bilateral de control de armamento estratégico entre Estados Unidos y Rusia, las relaciones entre ambas potencias quedaron sin un mecanismo equivalente de límites y verificación. Trump pretende explorar un entendimiento que incorpore también a China, cuyo arsenal es considerablemente menor que los de Washington y Moscú, aunque se encuentra en expansión. Pekín ha mostrado reservas frente a negociaciones que pretendan imponer obligaciones semejantes a países con capacidades tan diferentes. El desafío no se resuelve con una fotografía de tres presidentes estrechándose las manos: cualquier acuerdo serio requiere compromisos precisos, mecanismos verificables y suficiente confianza para impedir que la competencia armamentista se convierta en una amenaza todavía mayor.

¡Qué tremenda contradicción! Las grandes potencias invierten fortunas en desarrollar armas capaces de producir una destrucción inimaginable y después necesitan reunirse para discutir cómo evitar que semejante poder termine desatando una catástrofe. La seguridad internacional no depende solamente de disponer de misiles, submarinos nucleares o sistemas tecnológicos cada vez más sofisticados, sino también de establecer reglas que reduzcan los riesgos de enfrentamientos, errores de cálculo y decisiones precipitadas. La diplomacia resulta indispensable precisamente porque las consecuencias de una confrontación nuclear no respetarían fronteras ni distinguirían entre países poderosos y naciones ajenas al conflicto.

Irán constituye otro de los asuntos previstos. Las tensiones derivadas de la guerra y de la participación estadounidense han colocado nuevamente a Oriente Medio en una situación delicada. Washington defiende sus intereses estratégicos y los de sus aliados regionales; Rusia mantiene vínculos relevantes con Teherán y China tiene intereses comerciales, energéticos y diplomáticos que podrían resultar afectados por una mayor desestabilización. Encontrar coincidencias entre los tres gobiernos será complicado, pero las consecuencias de sus desacuerdos pueden alcanzar a todo el mundo mediante los precios de la energía, las rutas marítimas, los mercados financieros y las decisiones internacionales de inversión.

También resulta reveladora la situación de Ucrania. Funcionarios estadounidenses adelantaron que ese conflicto no figura entre los asuntos formalmente previstos para la reunión trilateral, pues sus negociaciones siguen canales separados. La explicación diplomática no elimina una interrogante fundamental: ¿hasta dónde deben las grandes potencias discutir la seguridad internacional sin la participación directa de los países afectados? La soberanía ucraniana no puede convertirse en una ficha que Washington y Moscú intercambien según sus conveniencias, como tampoco los destinos de las poblaciones de Oriente Medio deberían depender exclusivamente de los intereses estratégicos de gobiernos extranjeros. Negociar la paz es indispensable; pretender decidir por otros pueblos, algo muy diferente.

No estamos necesariamente ante un reparto territorial del planeta ni sería responsable anunciar un nuevo orden mundial antes de conocer los resultados de Shenzhen. Sin embargo, la reunión confirma que las potencias buscan redefinir sus relaciones en un escenario de competencia económica, tensiones militares y profundas transformaciones tecnológicas. El poder mundial no se decide únicamente mediante guerras o tratados: también se disputa en los mercados, las inversiones, las cadenas industriales, el acceso a la energía y el control de las tecnologías que determinarán buena parte de la economía del futuro.

Por eso China eligió un escenario particularmente simbólico. Shenzhen representa una de las transformaciones industriales y tecnológicas más impresionantes de las últimas décadas. Lo que alguna vez fue una ciudad relativamente modesta se convirtió en un centro internacional de electrónica, telecomunicaciones, manufactura avanzada e innovación. Allí, Xi Jinping mostrará la capacidad de su país para competir en sectores estratégicos mientras busca fortalecer su posición como protagonista de la cooperación económica internacional. ¡Negocios, tecnología, diplomacia y poder reunidos en un mismo escenario!

APEC agrupa a 21 economías de Asia y América, entre ellas Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Canadá, Australia, Corea del Sur, Chile, Perú y México. Sus integrantes representan alrededor del 60 por ciento de la economía mundial y aproximadamente la mitad del comercio internacional. No es una alianza militar ni un organismo destinado a resolver conflictos geopolíticos, sino un mecanismo de cooperación económica, inversión, innovación y facilitación comercial. Sin embargo, precisamente porque reúne a gobiernos de enorme relevancia, sus encuentros permiten conversaciones políticas que trascienden ampliamente los asuntos estrictamente comerciales.

Y allí aparece Claudia Sheinbaum. La presidenta mexicana participará en las actividades de APEC del 17 al 19 de noviembre, presentará el Plan México ante representantes empresariales y sostendrá reuniones bilaterales con dirigentes de distintas economías, incluido Xi Jinping. Marcelo Ebrard ha explicado que la agenda contempla encuentros económicos y conversaciones con representantes de países como Canadá, Australia y Vietnam. Entre las oportunidades que México busca explorar destacan la cooperación tecnológica, los hospitales inteligentes, la economía circular, la investigación científica, las energías renovables y el desarrollo de proyectos relacionados con paneles solares.

Conviene establecer una diferencia esencial: Sheinbaum no forma parte de la reunión trilateral de Trump, Putin y Xi, ni se ha anunciado su participación en las negociaciones sobre armamento nuclear o Irán. México acudirá con una agenda propia, principalmente económica y tecnológica. No necesita atribuirse protagonismos inexistentes para reconocer la importancia de estar presente en un encuentro internacional donde se reúnen algunas de las economías más influyentes del planeta. La verdadera oportunidad consiste en aprovechar ese escenario para defender intereses nacionales y construir relaciones productivas que generen resultados concretos.

Nuestro país enfrenta una realidad que nadie puede desconocer: su economía está profundamente integrada con Estados Unidos. Aproximadamente 85 por ciento de las exportaciones no petroleras mexicanas realizadas entre enero y septiembre de 2026 se dirigieron al mercado estadounidense. La cifra demuestra la importancia extraordinaria de esa relación, pero también nuestra exposición frente a las decisiones comerciales de Washington. Las amenazas arancelarias de Trump, las controversias migratorias y las tensiones alrededor de los acuerdos norteamericanos han recordado que una dependencia tan considerable puede convertirse en un factor de vulnerabilidad.

Pero diversificar no significa romper con Estados Unidos ni imaginar que China puede sustituir de inmediato las ventajas geográficas, logísticas e industriales que México ha construido durante décadas. La relación norteamericana constituye una realidad económica estratégica que debe preservarse y fortalecerse. Lo que México necesita es ampliar opciones, desarrollar nuevos mercados, atraer inversiones productivas, formar personal especializado y aprovechar las transformaciones tecnológicas sin comprometer sus vínculos comerciales fundamentales.

China representa oportunidades importantes, pero también desafíos. Su capacidad manufacturera compite con numerosos sectores productivos mexicanos y la rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín genera consecuencias sobre inversiones, reglas de origen, cadenas de suministro y acceso a componentes estratégicos. Sheinbaum ha aclarado que México no negocia un tratado de libre comercio con China. La cooperación que pretende desarrollar corresponde a un marco distinto del que regula nuestras relaciones con Estados Unidos y Canadá. Esa precisión es importante para evitar interpretaciones exageradas sobre un supuesto cambio de alianzas.

México no tiene por qué convertir cada acercamiento con China en una provocación contra Washington, pero tampoco puede ignorar que las dos potencias mantienen diferencias profundas que afectan directamente a nuestra economía. La política exterior exige firmeza, prudencia y claridad. No se trata de cambiar una dependencia por otra ni de coleccionar fotografías presidenciales, sino de conseguir inversión, transferencia tecnológica, empleos y mejores condiciones para competir en los mercados internacionales.

Y aquí aparece un dato que merece mayor atención: México fue elegido por unanimidad para presidir y organizar APEC en 2028. Marcelo Ebrard confirmó que nuestro país será anfitrión de la reunión de líderes de ese año, lo que representa una oportunidad diplomática y económica de considerable importancia. No se trata solamente de organizar ceremonias y recibir mandatarios. México podrá participar activamente en discusiones sobre comercio, innovación, cadenas de suministro, infraestructura, energía y desarrollo tecnológico, además de promover proyectos productivos y fortalecer relaciones con algunas de las economías más importantes del planeta.

Pero esa responsabilidad exigirá preparación. Una cumbre internacional puede convertirse en una plataforma extraordinaria para atraer inversiones y promover acuerdos, o terminar reducida a discursos, recepciones y fotografías. Habrá que definir desde ahora prioridades nacionales, identificar sectores estratégicos y construir propuestas capaces de producir beneficios verificables. México debe llegar a 2028 con una agenda económica propia, no solamente con hoteles reservados, salones preparados y discursos redactados para recibir a los visitantes.

Las oportunidades también tienen una dimensión particularmente importante para Jalisco. Nuestra entidad cuenta con una industria electrónica, tecnológica y de manufactura avanzada vinculada con cadenas productivas internacionales. El desarrollo de semiconductores, componentes electrónicos, automatización, servicios especializados y nuevas tecnologías puede abrir posibilidades importantes de inversión y empleo. Pero aprovecharlas exige formación de talento, capacitación laboral, investigación, infraestructura y coordinación entre empresas, instituciones educativas y autoridades. No basta con declarar que queremos participar en las industrias del futuro: hay que preparar a nuestra gente para competir en ellas.

La participación de Sheinbaum en Shenzhen debe evaluarse precisamente desde esa perspectiva. ¿Qué proyectos podrán concretarse? ¿Cuáles son las condiciones de las inversiones anunciadas? ¿Qué transferencia tecnológica podría recibir México? ¿Qué oportunidades se abrirán para nuestras empresas y trabajadores? Las visitas presidenciales pueden facilitar relaciones, pero no sustituyen las políticas industriales, educativas y económicas necesarias para convertirlas en resultados.

Mientras tanto, Trump, Putin y Xi tendrán por delante negociaciones mucho más delicadas. ¿Podrán establecer mecanismos para disminuir las tensiones nucleares? ¿Conseguirán algún entendimiento sobre Irán? ¿Qué consecuencias tendrán sus conversaciones para otros países? Nadie puede responder todavía. La diplomacia internacional suele producir anuncios espectaculares antes de que los acuerdos estén realmente construidos. Una fotografía histórica no equivale necesariamente a un cambio efectivo en las relaciones entre las potencias.

Sin embargo, el diálogo entre gobiernos rivales merece atención porque puede contribuir a evitar conflictos, abrir canales de comunicación y reducir riesgos. Lo que no debe aceptarse es la idea de que tres presidentes tienen derecho exclusivo a decidir el destino de los demás países. El mundo es considerablemente más amplio que Washington, Moscú y Pekín. Las naciones de menor dimensión económica y militar también tienen soberanía, intereses legítimos y derecho a participar en las decisiones que afectan su futuro.

México debe defender ese principio con claridad. Nuestro país no dispone del poder militar de las tres potencias, pero cuenta con una posición geográfica estratégica, una economía importante, capacidades industriales, relaciones comerciales y una tradición diplomática que pueden contribuir a la cooperación internacional. Su influencia dependerá de la consistencia de sus políticas, de la fortaleza de sus instituciones y de su capacidad para presentar propuestas útiles, no de aparecer ocasionalmente junto a los dirigentes más poderosos del planeta.

Trump, Putin y Xi Jinping se sentarán a conversar sobre asuntos que pueden influir en el equilibrio mundial. Pero una reunión entre tres mandatarios, por poderosos que sean, no les concede el derecho de decidir unilateralmente el futuro de las demás naciones. Negociar la reducción de amenazas nucleares es indispensable; pretender administrar los destinos ajenos como si el planeta fuera una propiedad compartida entre tres gobiernos sería algo muy diferente.

Sheinbaum, por su parte, llegará a China con una oportunidad concreta: ampliar relaciones comerciales, explorar inversiones tecnológicas, presentar proyectos productivos y preparar el camino hacia la presidencia mexicana de APEC en 2028. Pero deberá demostrar que esos encuentros producen beneficios para nuestro país y no solamente imágenes diplomáticas destinadas a ocupar las portadas.

México necesita preservar su relación estratégica con Estados Unidos, aprovechar oportunidades con China y fortalecer sus vínculos con otras economías. No debe confundir diversificación con confrontación ni soberanía con aislamiento. Tampoco puede aceptar que su futuro económico dependa de los desplantes o amenazas de ningún gobernante extranjero.

¡Que Trump, Putin y Xi negocien cuanto sea necesario para reducir los peligros que amenazan al mundo! Pero que nadie confunda el poder de las grandes potencias con una autorización para decidir por todas las naciones. Y que México aproveche su presencia en China no como un invitado deslumbrado por los gigantes, sino como un país que tiene intereses propios y capacidad para defenderlos.

Porque en la política mundial no basta con conseguir una silla cerca de los poderosos. Lo verdaderamente importante es tener propuestas, capacidad para negociar y suficiente independencia para no terminar aceptando solamente aquello que otros ya decidieron.

La pregunta no es únicamente si México entrará al juego de Trump, Putin y Xi. La pregunta de fondo es si sabremos jugar nuestras propias cartas, defender nuestros intereses y construir un futuro que no dependa exclusivamente de la voluntad de las grandes potencias. ¡Porque quien llega a la mesa sin una estrategia termina jugando con las cartas que le reparten los demás!

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