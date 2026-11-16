Jorge G. Castañeda empieza así su columna de Nexos sobre el viaje a China: “Me salto el comentario, obvio pero innecesario, sobre la forma tercermundista y demagógica en que la presidenta Sheinbaum acudió a la reunión de APEC”.

Pero el Güero Castañeda no se salta ni madres. Solo le interesaba decir eso, pero fingiendo que no lo dijo. El resto de su artículo es rollo baratón, supuestamente de sabiduría geopolítica, nada más para justificar la descalificación de que fue “tercermundista y demagógica” la decisión de Sheinbaum de viajar en aerolínea comercial, en clase turista, la que, por cierto, nunca utilizó don Jorge cuando el gobierno pagaba sus viajes.

Ese “no lo voy a decir, pero ya lo dije” tiene nombre: preterición, paralipsis o paralepsis . Maroma retórica que consiste en anunciar que se omitirá algo para, al subrayar que se omite, decirlo todavía con más fuerza.

Cicerón, gran maestro de la preterición, la utilizó durante su primera Catilinaria. Anunció que pasaría por alto el episodio de cuando Cayo Servilio mató a Espurio Melio. Al decir que no recordaría aquel episodio, lo recordó.

Sheinbaum utilizó la misma figura cuando, con elegancia, respondió a una provocación de Donald Trump diciendo que no iba a mencionar lo difícil que era para México vivir junto a un país con tantos consumidores de drogas y tanta producción de armas. Sin mencionarlas, mencionó las culpas de EEUU.

Castañeda recurrió a una preterición chafa para calificar de “tercermundista y demagógica” la forma de viajar de Sheinbaum, que es la de las personas que solo pueden pagar la cabina más económica de los aviones, la llamada turista.

Tal perversidad del Güero Castañeda, lejos de hablar mal, termina por elogiar la austeridad de Sheinbaum, quien, pudiendo viajar en primera clase o en aviones ejecutivos de la Fuerza Aérea Mexicana, prefiere hacerlo como casi toda la gente que utiliza aeronaves: en turista.

Castañeda sí queda evidenciado como aspiracionista clasista, capaz de pisotear a los de abajo. El Güero lanzó el insulto clasista, pero evadió la responsabilidad de sostenerlo. Y, por si aún hubiera dudas, volvió a la carga con una burla:“comodísimos asientos de turista de China Southern Airlines”.

El que pretericionice un buen pretericionizador será . Inspirado en don Castañeda, juro que no recordaré aquella maledicencia que quizá él sí recuerda. Una versión de sus tiempos de canciller de Fox. No diré, por respeto, lo que decían: que el Güero en modo derrochador había comprado toda la primera clase de Iberia para él solo en un vuelo de Madrid a México.

El vocabulario del desprecio

Jorge Fernández Menéndez, en Excélsior, fue todavía más lejos. Escribió que el error de Sheinbaum fue llegar a China “como el socio pobre que tiene que volar en línea comercial a una cumbre mundial”, y remató: “Lo que se quiere vender como austeridad adentro, en el mundo global es visto como indigencia”. Vaya diagnóstico de don Jorge FM, experto en el mundo global, que seguramente es más sofisticado que el mundo mundial, muchísimo más que el globo mundial, pero definitivamente menos que el mundial globero.

Qué acomplejados lucen los queridos Jorges, Castañeda y FM. Veamos los conceptos que utilizan: “socio pobre”, “indigencia”, “comodísimos asientos de turista”, “tercermundista y demagógica”. El de ellos no es un análisis de logística de Estado. Es un vocabulario ciento por ciento clasista, utilizado solo para desprestigiar.

Para Castañeda y Fernández Menéndez, viajar en turista equivale a pobreza, y la pobreza equivale a vergüenza. Es la mirada de quien cree que la dignidad de una nación se mide por el lujo de su gobernante. Así es la derecha cada día más radicalizada.

Vaya comentocracia tan nacuarra la que concluye que México, para sentirse respetado, necesita que su gobierno derroche recursos públicos en turismo político.

Sheinbaum lo explicó hace tiempo: viajar en vuelo comercial le da una idea de cómo la recibe la ciudadanía. Si la clase turista en un vuelo a China es indigencia, ¿cómo llamará la comentocracia a los millones de personas que nunca han subido a un avión?

Fernández Menéndez carece de toda lógica. Asegura que “no es un asunto de comodidad, es un asunto de Estado”, pero su argumento final es de imagen: lo que, en su opinión, el mundo “ve” cuando Sheinbaum viaja a las cumbres de líderes en avión comercial. Pienso que el mundo solo puede ver con admiración la austeridad.

El coqueteo que no existe

A Castañeda le mortifica que en ocho años ni el expresidente AMLO ni la presidenta Sheinbaum hubieran acudido a las reuniones de APEC. Pero ahora que la presidenta asiste, el Güero insinúa que hay en ello algo emparentado con un coqueteo con Beijing que podría enemistarnos con EEUU.

Otro columnista, Ciro Gómez Leyva, pregunta en Excélsior: “Y a todo esto, ¿qué vamos a hacer en China?”. Responde con un galimatías, negando que la visita de la presidenta vaya a mover a México “del punto muerto en que se halla ante la revolución tecnológica, la computación acelerada, los chips de última generación, las fuentes de energía”. Todos temas en los que don Ciro, como es bien sabido en Silicon Valley, es un especialista de calidad global mundial y hasta olímpica.

Eso, por qué fue Sheinbaum a China, es en el fondo lo que preguntan —y a lo que dan respuestas inadecuadas— Jorge Castañeda, en Nexos; su tocayo Fernández Menéndez, en Excélsior, y Héctor Aguilar Camín, en Milenio. Responden, palabras más, palabras menos, que participar en la APEC ha sido una metida de pata.

Ciro, los Jorges y Aguilar Camín pudieron haber buscado la mejor respuesta en la navaja de Occam, según la cual la explicación más simple suele ser la verdadera.

Sheinbaum acudió a la APEC en China por la obvia obligación de recibir la estafeta, ya que México será sede de esa cumbre en 2028, en Acapulco, creo. Esa es la respuesta verdadera. De pasada, su equipo —que de cualquier manera habría asistido— difundirá las virtudes del Plan México, además de lo que se hace en nuestro país por el medio ambiente y la tecnología. Si se enredaran menos, acertarían más los muy apreciados columnistas citados.

Castañeda omite otro hecho, este sí sin preterición: desde el 1 de enero de 2026, el gobierno de Sheinbaum aplica aranceles de hasta 50% a determinadas mercancías chinas. Una medida que en su momento fue leída por analistas como un alineamiento con Washington. China, por supuesto, pidió a México “corregir esta práctica errónea”, lo que no ha ocurrido y tal vez no ocurrirá. Extraño coqueteo con el gigante asiático, ¿no?

El jueves Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán en Shenzhen, ciudad sede de la APEC. Si el presidente de Estados Unidos negocia con Xi cara a cara, difícilmente podrá considerarse un coqueteo que lastime a EEUU la reunión bilateral de la presidenta de México con el anfitrión de la cumbre.

La lección

La política es más símbolo que talacha. La plomería del gobierno la hacen los gabinetes; el ejemplo lo da quien manda. Una presidenta que viaja como viaja la mayoría de la gente con acceso a aviones no degrada al Estado: le resta al poder privilegios y le suma dignidad.

Viajar en turista no es tercermundista. Despreciar a quienes viajan en turista, como lo hacen los Jorges, Castañeda y FM, sí lo es. Peor aún: es clasismo puro. La presidenta de México no necesita parecer rica para representar a un país grande, admirado y respetado, como el nuestro, que no se pelea con Estados Unidos, pero tampoco se le entrega.

Entregarse fue lo que hizo el gobierno de Vicente Fox, con Jorge Castañeda como canciller, cuando en 2002 le pidió a Fidel Castro aquello de “comes y te vas”, para que el cubano no coincidiera en la cumbre de Monterrey con George W. Bush. Eso sí fue vergüenza internacional: lacayismo first class.