El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, reaccionó al fallecimiento de Miguel Ángel Félix Gallardo, ocurrido domingo 15 de noviembre, a los 80 años.

En un mensaje publicado en redes sociales, el funcionario estadounidense recordó al agente Enrique “Kiki” Camarena, asesinado en 1985, y aseguró que su sacrificio nunca será olvidado.

Cole sostuvo que la agencia continuará buscando la verdad y la justicia por el crimen, luego de que Félix Gallardo muriera bajo custodia tras más de 37 años en prisión.

¿Qué dijo Terry Cole sobre la muerte de Félix Gallardo?

En su publicación, el director de la DEA describió a Félix Gallardo como el líder histórico de un cártel mexicano que construyó un imperio de violencia.

El funcionario señaló que el narcotraficante murió bajo custodia, después de permanecer más de 37 años en prisión por el asesinato del agente Camarena.

“El sacrificio de Kiki nunca será olvidado”, escribió Cole, en referencia al agente especial de la DEA cuyo asesinato ocurrió en 1985 en México.

El director también afirmó que la valentía de Camarena permanece presente en el trabajo de los agentes que actualmente cumplen funciones dentro de la institución.

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara (@Dennisalberto_g)

En el mismo mensaje, Cole aseguró que la agencia no olvidará a los responsables ni la corrupción relacionada con el asesinato del agente estadounidense.

Félix Gallardo, conocido como “el jefe de jefes”, fue condenado por el homicidio de Camarena, uno de los casos más relevantes en la historia de la DEA.

La declaración de Cole concluyó con el compromiso de mantener la búsqueda de verdad y justicia, sin dar detalles sobre posibles acciones nuevas de la agencia.