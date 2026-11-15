Un Boeing 767-300F de UPS y un Boeing 737-800 de Copa Airlines chocaron mientras realizaban maniobras de rodaje en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos, el incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, y ya es investigado por las autoridades aeronáuticas.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), la punta del ala del avión de Copa Airlines golpeó la nariz de la aeronave de carga de UPS; el vuelo 427 de Copa acababa de aterrizar procedente de Panamá y se dirigía a su puerta de desembarque.

¿Cómo ocurrió el choque entre los aviones de UPS y Copa Airlines en Miami?

Según el reporte de la FAA, los controladores de tráfico aéreo habían indicado a la tripulación de UPS que cediera el paso al avión de Copa Airlines, mientras el Boeing 767 se preparaba para despegar con destino a Bogotá, Colombia.

Sin embargo, ambas aeronaves terminaron involucradas en la colisión durante sus desplazamientos en tierra, y tras el impacto, comenzaron a circular reportes sobre personas lesionadas entre los pasajeros del avión de Copa Airlines, aunque todavía no se ha precisado el número de afectados ni la gravedad de sus heridas.

Chocan aviones de UPS y Copa Airlines en Miami (Especial )

Chocan aviones de UPS y Copa Airlines en Miami (Especial )

El accidente ocurre en medio de un escenario de caos aéreo en Miami, mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del incidente.

La información continúa en desarrollo y se espera que la FAA y las aerolíneas involucradas proporcionen más detalles sobre los daños, los pasajeros afectados y las posibles repercusiones en las operaciones del aeropuerto.