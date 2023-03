Vivo en este estado desde hace muchos años. Lo que Querétaro me ha brindado es invaluable: Me ha dado oportunidades de trabajo, seguridad para mí y para mis hijos y vivir, la mera verdad, sin miedo a los temblores (uno de los tantos motivos por los que me salí de la CDMX).

Querétaro es la muestra más clara de que se vive y se sobrevive sin que Morena esté en el poder.

Nuestro gobernador, Mauricio Kuri, es el claro ejemplo de como se debe de gobernar. Ha sabido ser diplomáticamente correcto y ha sostenido breves encuentros con AMLO. Sin embargo, para ambos esto ha sido de gran peso.

¿Porqué digo esto? Porque para el presidente sostener encuentros con gobernadores que no sean de Morena, en especial los que son panistas, le resulta muy difícil.

Pero Mauricio Kuri es un hombre que tiene ya de por sí mucho carisma; tiene habilidad para empatizar con otros y además es un caballero, por lo que creo que esto le ha ayudado mucho a López Obrador para encontrarse con él.

Para el gobernador, que el presidente no soporte nada que venga de la oposición y de los partidos opositores como él les llama es también una carga muy pesada de llevar.

Ya que el gobernador tiene que estar lidiando y luchando todo el tiempo para que Querétaro reciba recursos federales y el presidente voltee a ver las necesidades del estado. Pero no hace berrinches en público ni desacredita al presidente. Punto más para el gobernador.

En su última visita a este estado, el presidente aseguró que no estaría mal proyectar el tren que iría de CDMX a Querétaro, un proyecto que sonó con fuerza en el gobierno de Peña Nieto, pero que resultó incosteable e inviable al parecer.

De pronto Obrador nos quiso “enamorar” con este recurso que de plano resulta inverosímil y ya muy “choteado” por llamarle de alguna manera, para ver si alguien de este estado opta por votar por Morena.

No obstante de ganar Claudia Sheinbaum veo una gran esperanza para el estado, porque Mauricio Kuri sabe entablar buenas relaciones con todos y eso nos beneficia también a todos.

Al menos que yo sepa Marcelo Ebrard no ha tocado tierras queretanas.

Claudia tendrá que aventurarse a ganarse a la gente de Querétaro (que en su mayoría la mira con recelo y desconfianza) y mostrar que es totalmente imparcial. Pero le cuesta trabajo abrirse camino por sí sola en los estados donde no son territorio de Morena.

Si la jefa del gobierno de la CDMX gana la Presidencia, seguramente, Mauricio Kuri sabrá abrirle las puertas de Queretaro y Claudia siendo inteligente como es sabrá aprovechar la oportunidad para demostrarle a los queretanos que ella es mucho más que el partido del presidente y que puede sentarse a dialogar con gobernadores que no sean de espíritu güinda.

Mauricio Kuri ha sabido enseñarle al presidente de México que no somos enemigos.

Es en verdad una fortuna tener de gobernador al gobernador que tenemos. Y fortuna será más si Claudia Sheinbaum, de ganar la presidencia, valora la calidad de ser humano que es el gobernador.

Pero ojo, a Mauricio Kuri no le aplaude a nadie. Se dedica a gobernar pero además a ser respetuoso de las instituciones. El gobernador no verá como enemiga a Sheinbaum y confío que ella tampoco lo vea como rival.

Pero los queretanos somos gente buena; que hacemos muchas cosas muchas veces por mero amor. Y eso es lo que sigue manteniendo al estado a salvo. Pero si a eso le sumamos que pueda existir una muy buena relación entre el o la que siga como presidente y el gobernador, estamos del otro lado .

Mauricio Kuri no se detiene en desacreditar al presidente ni en reclamarle la falta de apoyos. No se desgasta en ello. Y eso es lo que necesitamos también. Eso es tener paz.

En verdad, todos los que quieran contender por la presidencia deberían de aprenderle a Kuri.

El propio presidente debería de aprenderle también, pero su soberbia es tanta que es difícil que a estas alturas Obrador se permita cambiarse a sí mismo para bien de él y de toda una nación.

Ojalá el panorama sea distinto cuando tengamos a un nuevo o una nueva presidenta.

Es cuanto.