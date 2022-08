Ayer por la mañana, el terreno para la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, parecía totalmente libre. Sin obstáculo alguno que le “estorbara” por parte de la oposición.

Aunque, también seamos sinceros, a pesar de que Marcelo Ebrard es de la misma bancada de Sheinbaum y también es una de las llamadas “corcholatas” destapadas por el presidente, fungía como un rival fuerte a vencer. Entre ellos mismos siendo del mismo equipo, interinamente se empezaban a destrozar para ver quien ganaba la presidencia del 2024.

Pero nadie vio venir que ayer intempestivamente por la tarde, Marko Cortés destapara a Mauricio Kuri como candidato de la oposición para la presidencia del 2024.

Y es que desde ayer por la mañana aquí en Querétaro, lugar en el cual resido, las cosas se estaban poniendo sospechosas: De pronto todos los diputados del PAN, decidieron visitar Querétaro, incluido su líder.

Todos, así como que en bola llegaron aquí, nombres que resuenan ya entre la gente como Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán, Lilly Téllez (curiosamente mujeres que podrían ser altamente candidatas por el PAN para la presidencia por su arrojo, empuje y experiencia) y varios más.

Pero Marko Cortés decidió que fuera Mauricio Kuri el candidato para la presidencia de México y quien también, es gobernador de este estado.

Vinieron todos a convencerlo y a motivarlo. Y no erraron en la elección ni en la pretensión.

Si bien por una parte hubiera estado bien que Marko hubiera elegido a una mujer como contendiente, porque ya estamos un poco hartos de que siempre sean hombres los que surgen como candidatos presidenciables, sin duda, Mauricio Kuri es una gran elección.

Como habitante de Querétaro puedo decirles que aquí se le quiere y respeta. Ha hecho muy buen papel como gobernador a pesar de llevar muy poquito tiempo en el poder (apenas el año pasado tomó protesta). Es un hombre íntegro, que no tiene nada que esconder, por más que le busquen, que seguramente le van a buscar, hombre de trabajo de muchos años y tiene además un gran corazón porque me ha tocado saberle sensible de las necesidades de muchos queretanos en particular le importan mucho las mujeres.

Claudia Sheinbaum no tendrá a un candidato fácil de vencer, es un hecho. Aún cuando cuente con todo el aparato del poder para impulsarla, respaldarla y apoyarla, Mauricio Kuri tiene una intachable y positiva imagen en el interior de la República y lo más importante es que aquí ha dado resultados.

Me preocupa un poco lo que pasará de ahora en adelante. Supongo Mauricio Kuri tendrá que ir pensando en su más cercano relevo, para el poder irse de campaña, y ojalá no cometa los mismos errores de Claudia Sheinbaum al justificar sus ausencias de la capital, llamándoles “conferencias” porque todos sabemos que a lo que sale de la CDMX es a hacer campaña.

Mauricio Kuri tendría que hacer lo mismo, pero siendo más honesto y viendo la manera de irse promocionando sin descuidar al estado.

Me parece que Mauricio Kuri era el único elemento candidateable para ser presidente. Y no porque los demás panistas no pudieran hacer un buen papel. Mauricio Kuri tiene algo que se le llama “credibilidad” y empatía. Eso es lo que genera en las demás personas. Siendo el Candidato para gobernador que más votos tuvo de todo el país, Mauricio Kuri suena a garantía.

Pero también ya le toca a una mujer ser presidenta, y el reto para Claudia Sheinbaum no es un reto, son cientos de retos, entre ellos ya desligarse del presidente de una vez por todas. Estar a su sombra le quita energía y luz. En cambio, Kuri va libre y eso es un respiro para todos. No verlo bajo órdenes de nadie .

El PAN destapó a Mauricio Kuri porque por la llamada y ya no famosa alianza “Va por México” nomás no hubo a quien elegir. Ni PAN ni PRD ni PRI juntos funcionaron, no tuvieron resultados, no hubo un líder que cohesionara a la alianza.

Por eso ahora el PAN va solito, y está haciendo exactamente lo que tanto le criticaban a Movimiento Ciudadano.

Pues sí. Con todo el descarriaré de Alito Moreno se dieron cuenta de que ir solitos es mejor.

En fin.

Yo lo que quiero es que tengamos un mejor país, y desde el fondo de mi corazón deseo que en verdad gane el mejor. El que más amor y propuestas tenga para México. El que esté más consciente de que al llegar a la Presidencia, les van a dejar un “cochinero” muchísimo peor que el que dejaron otros sexenios.

En particular en Querétaro, Claudia Sheinbaum y todo lo que tenga que ver con Morena, no son bienvenidos. Querétaro es el estado donde menos aprobación tienen. Y de aquí saldrá el candidato rival de Sheinbaum y no de otro lado.

Entonces la competencia se pone interesante. Entonces creo que Querétaro es el estado en donde más tendría que convencer Claudia Sheinbaum.

Hay cientos de encuestas donde aseguran que Morena arrasará con todo.

Pero la oposición, más los indecisos no son poca cosa.

Veremos qué sucede. He insisto, que lo que suceda sea lo mejor para México.

Piensa bien tu voto... Ya no falta tanto.

Es cuanto.