Uno de los eventos más recientes, el Congreso Fearless (sin miedo) 2026, se promocionó como un evento para replantearse cómo vivir la masculinidad sin miedo. Al respecto, hay que aclarar algunos aspectos:

1. No fue un congreso de masculinidades. Promover el machismo y las violencias patriarcales no es una reflexión sobre las masculinidades; de hecho, las masculinidades positivas nos invitan a repensar y superar el modelo heteropatriarcal en donde se asume cierta superioridad del hombre sobre la mujer. En todo caso fue un congreso de hombres católicos para repensar el catolicismo a la luz de su sexo.

2. Recibir críticas no es señal de hacer lo correcto. Frente a los múltiples ataques y cuestionamientos sobre el evento, se intentó generar una narrativa de persecución contra los grupos de católicos conservadores. Esta narrativa es falsa. No se persigue a la gente católica por promover su fe, se critica (y se debe prohibir) que aprovechando la libertad religiosa, introduzcan discursos de odio. Ninguna religión que se asume como tal tiene por principio el odio. Los grupos de personas fundamentalistas rara vez están en sintonía con la religión que dicen defender. Los fundamentalistas “cristianos” no son cristianos. No creen realmente en Dios. Creen en algunos elementos morales del cristianismo los cuales ajustan a sus propios prejuicios y con ello fundamentan sus violencias.

3. La peligrosa relación Iglesia-Estado en Jalisco. Después del escándalo de un donativo obsceno realizado para la construcción del Santuario de los Mártires por parte del gobierno de Jalisco en 2008 (fueron 90 millones de pesos) y la intrusión partidista de Juan Sandoval Íñiguez que derivó en la anulación de una elección municipal en 2021, la lección todavía no se ha aprendido. La actual administración del municipio de Guadalajara donó 400 millones a este congreso de hombres católicos conservadores, finalmente entre desmentidos y comunicados, se entendió que el municipio sí aprobó el dinero pero que no fue recibido por organizadores del congreso. Los logos de otras entidades públicas igualmente promotoras de valores fundamentalistas, fueron retirados. El debate sobre el Estado laico sigue pendiente en Jalisco.

4. ¿Cuál es el temor de los hombres conservadores? Esta parte es la que no comprendo. ¿Temen perder privilegios? ¿Temen perder el control sobre sus parejas? ¿Temen ser acusados de violencia de género al desplegar violencia de género? ¿Temen que los logros del feminismo finalmente les eviten decir piropos que nadie pidió y respetar las decisiones de las mujeres en lo que respecta al cuerpo? ¿Temen ser considerados en las estadísticas de feminicidas, aunque ellos proclamen que rezan el rosario todos los días? ¿Temen que las dinámicas de pedagogía de la violencia transfóbica que influencers y autores conservadores que defienden sean confundidas por discursos pseudoreligiosos y disfrazadas de datos pseudocientíficos? ¿Temen que sus creencias en un Dios que es amor los lleve a no ser aceptados y eventualmente en reacción se agrupen entre hombres solitarios para planear cómo lastimar mujeres? ¿Temen que la virilidad se esté perdiendo en nuestros tiempos? ¿Temen que su discurso fascista no sea lo suficientemente atractivo para las juventudes contemporáneas?

5. Mientras tanto queda la reflexión. Un gran punto de partida para conocer en dónde se posiciona intelectual e ideológicamente una persona es saber si participó conscientemente de este congreso o qué opinión le merece. En estos abismos del espíritu podemos encontrar grandes oscuridades pero también enormes oportunidades para huir.