Se realizó el Primer Informe de Gobierno de Mauricio Kuri, Gobernador de Querétaro y me llamaron la atención varías cosas que aquí les quiero compartir:

Si bien, nunca falta aquel que se queja de todo, y ha sido duro crítico de Kuri, yo que vivo en este estado puedo asegurarles que aquí la mayoría de los queretanos lo quieren bien, lo respetan y tienen confianza en que está haciendo las cosas bien.

A pesar de que ha tenido dos eventos críticos durante su primer año de gobernanza, como lo fueron los disturbios en el estadio corregidora en donde verdaderamente por un momento se creía habían habido muertos y después el, firmemente salió a decir que esto no era verdad, personalmente le creí y le creímos todos y resulto que efectivamente no hubo ningún muerto.

También por ahí una trabe de un Puente se cayó pero sin lesionar a nadie, lo cual puso muy tristes a los Obradoristas, que querían utilizar tal evento para golpearlo políticamente, pero no se les hizo.

El día de ayer realizó su primer Informe acompañado por toda la bancada “pesada” panista. La ya muy mencionada posible candidata a la presidencia como Xóchitl Gálvez estuvo presente, pasando por Santiago Creel que también empieza a sonar mucho su nombre como presidenciable, y muchos panistas más.

Sinceramente no me enteré de la presencia de ningún priista y es lógico. Días antes Mauricio Kuri prácticamente los había llamado “traidores y desleales” así que ya vimos que el gobernador de Querétaro No juega con ese balón. El mismo Mauricio Kuri digamos así como quien mencionó la muerte de la Reina Isabel II, también al mismo estilo el gobernador habló del rompimiento de la llamada “Alianza Va por México”.

Sin embargo, la que sí estuvo presente y me llamo mucho la atención su presencia, fue Tatiana Clouthier.

Es raro cuando hay un informe de gobierno de la llamada “oposición” que alguien de Morena asista, pero sinceramente la presencia y visita de Tatiana por estos rumbos queretanos, me brindo aires de esperanza, y un ambiente político renovado.

Porque tanta grilla y división la verdad ya desgastan y cansan, pero ahí estaba Tatiana presente.

La verdad yo no sé si la Secretaria en Economía fue mandada por el presidente o si ella por sí sola decidió venir.

La relación Kuri y AMLO es estrecha y no es negativa. Mauricio Kuri ha abogado digamos por “llevársela tranquila” con el presidente, y el presidente le ha reconocido que es un buen gobernador, cosa que me impresiona porque siempre anda hablando mal de todo lo que NO tenga que ver con Morena.

Yo también anhelo, como Mauricio Kuri un estado de paz y de unidad. Él mismo también lo dijo en éste su primer informe, que la vía para salir adelante era por la vía de la Paz y de la cordialidad y sí coincido.

Considero profundamente inteligente a este gobernador. Tristemente el gobierno federal ha castigado a los estados en donde no ganó Morena limitándoles recursos económicos. Acá también ha pasado, pero el Gobernador lejos del reclamo, ha optado por la vía de la concordia y para muestra la visita de Tatiana Clouthier.

La sentó junto a ella o bueno, se sentó junto a él en el primer informe y esa escena me impactó mucho. Cómo dos personas de diferentes bandos sí podían estar unidas y hasta cercanas.

Si hay intereses truculentos de fondo con esa visita, eso no lo sé. La política es muy extraña. Pero de que la visita a este estado de Tatiana Clouthier fue sorpresiva y positiva, creo que sí que lo fue.

A ver si ya viene siendo hora que el presidente, que dice amarnos muchísimo, gobierne para los que no lo amamos muchísimo y que éste haya sido un ejemplo de que cuando se quiere, se pueden crear puentes de cordialidad y paz.

En Querétaro se están haciendo las cosas bien aunque el reto que se viene será enorme: muchísima gente está llegando a vivir acá, así que aprovecho para rogarle al Gobernador que haya una planeación para poner más servicios. Por ejemplo la TAQ, (Terminal de Autobuses de Querétaro) empieza a estar peor que el AICM por la saturación. Urgen contemplar muchos más servicios pues están siendo insuficientes para tanta población.

Se que eso puede llevar años, tiempo, y dinero, pero espero al menos deseo con todo mi corazón que esté contemplado.

Algo que recalcar es que Mauricio Kuri no habló sobre su posicionamiento con el tema de la llamada militarización. Prefirió no hablar de ello. Y pues es que Querétaro Colinda con Celaya y con Apaseo el Grande en donde los actos delictivos y criminarles están a la orden del día por grupos y bandas bien estructuradas. Quizá piense Kuri que en una de esas se necesite de la Guardia Nacional acá también por el tema. O prefirió no hablar de eso para no pegarle al avispero. Sería como tocar un tema que está muy álgido y genera mucha polémica, mejor prefirió destacar acerca de lo que sí ha logrado como Gobernador y no son pocas cosas. Sus logros son palpables y lleva poco tiempo en el poder.

No me deja de dar orgullo que la gente quiera venirse a vivir aquí. Y yo que soy capitalina de nacimiento, chilanga pues, puedo decir que este estado me ha dado grandes cosas y estoy inmensamente agradecida con él. Pero en CDMX también se están haciendo las cosas bien.

Así que creo que ya que apareció Mauricio Kuri en el tablero de la encuesta de SDP noticias para ver qué candidatos entran en la contienda, Claudia Sheinbaum tiene un rival importante a vencer y ese es Mauricio Kuri.

Pero por ejemplo: ahí Claudia hubiera hecho muy bien en venir a Querétaro para el informe. Finalmente este estado no se puede entender desvinculado con la CDMX y viceversa.

Falta un poquitito de menos soberbia y de mirar con ojos a los mexicanos, que somos los que anhelamos que por fin alguien nos gobierne bien y a todos y no nada más vean por sus propios intereses.

Tampoco asistió Mauricio Kuri al informe de Claudia Sheinbaum entonces ahí hay que poner atención. Estamos hartos los mexicanos de tanta polarización.

Personalmente me alegra que la Alianza Va por México se haya desintegrado. Ya era muy evidente que esa alianza nada más veía por sus intereses y ya había quedado en el olvido el propósito inicial que era ver por los mexicanos. En fin, sueño con que por fin tengamos a un gobierno que le importemos realmente.

Algún día espero que seamos visibles para todos nuestros políticos, sobre todo para los que ya están dentro de la contienda por el 2024.

Tengo esperanza, veremos qué pasa.

Estar atentos es nuestra forma de exigir y meter presión para lograr tener buenos gobernantes. Lo dejo para el análisis.

Es cuánto