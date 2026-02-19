Mixue , la compañía que ostenta el título de la cadena de restaurantes con mayor número de sucursales en el mundo —superando nada menos que a McDonald’s—, ha llegado a México. Y no viene con la arrogancia de las marcas establecidas, sino con un arma infinitamente más poderosa: el precio.

Mientras Starbucks vende a precios elevados y lo ha hecho durante durante décadas bajo el pretexto del “tercer lugar” (ese espacio entre el hogar y la oficina) con un costo de entrada elevado, Mixue propone una fórmula brutalmente simple y efectiva: el costo.

Hablamos de una empresa que ofrece bebidas a una cuarta o quinta parte del precio de su competidora estadounidense. Traducción: mientras en la cadena de la sirena verde pagas hasta 150 pesos por una bebida azucarada con o sin cafeína en Mixue podrías llevarte tres o cuatro bebidas por el mismo costo.

Y de la competencia más frontal de Starbucks, Luckin Coffee, aún no hablamos. La realidad es que con el auge de la cultura asiática (piensen en tecnología, dramas, videojuegos, cocina y k-pop), las nuevas generaciones no necesariamente buscarán cafés y lattes, sino bubble tea y otras bebidas ligeras como limonadas y tés variados.

Es cuestión de ver los siguientes precios que ya circulan en redes sociales (así como fotos de las nuevas sucursales que pronto abrirán en México) para ver porque cadenas internacionales cómo Starbucks y otras nacionales que venden productos similares podrían tener sus días contados:

Helado MIXUE (Hielo) → $8

Limonada con Hielo (Al tiempo Hielo L) → $20

Milk Tea con boba → $30 (Caliente $40? – appears as Milkcon boba Caliente Hielo)

Súper sundae con galleta → $30

Té Oolong con durazno (Al tiempo Hielo L) → $35

Té de Jazmín con maracuyá (con tiempo Hielo L) → $35

Helados

Súper sundae MIXUE → $30

Súper sundae de chocolate con galleta → $30

Súper sundae de mango → $25–$30 range (varies)

Malteada de fresa con helado → $35 (approx.)

Té con helado & tés puros

Té de Jazmín (Hielo) → $20

Té Oolong (Hielo) → $20

Té negro con limón → $25

Tés de frutas naturales

Té de jazmín y durazno → $30

Naranjada → $40

Té Oolong con mango → $40

Mango con uva y bolitas de taro → $40

Té de jazmín con maracuyá → $35

Té con leche

Milk tea con coco → $25–$35

Milk tea con gelatina de coco → $35–$40

Milk tea con pudín → $35–$40

Milk tea con taro → $35–$45

Milk tea con coco y bolitas de taro → $45

Doble topping → $35–$40

Triple topping → $35–$45

Café

Café americano (Caliente/Hielo) → $25

Latte (Caliente/Hielo) → $35

Latte con coco de leche → $40

Affogato → $40

Latte con jazmín → $35