Entre las 50 mejores playas del mundo hay dos mexicanas: Balandra (La Paz, Baja California Sur), en la octava posición, y Xpu-ha (Riviera Maya, Quintana Roo), en el lugar 37.

No hay duda de que el más hermoso mar que tenemos es el Golfo de California . Otras de las playas sudcalifornianas pueden llegar a las listas mundiales. Para que ocurra, hay que cuidarlas. En ese sentido, sigo sin entender por qué agredir tanto al que es considerado el Acuario del Mundo.

No valen la pena los proyectos de gas natural licuado que se están desarrollando . Ambientalmente son un crimen y, en lo económico, el gran beneficio será para gaseros texanos. ¿Empleos? Unos pocos cientos permanentes, a cambio de dañar el modo de vida de muchos pequeños pescadores. Digamos las cosas como son.

Tales proyectos invadirán el océano con enormes y ruidosos buques tanque de 300 metros de largo que espantarán a las ballenas, digan lo que digan sus promotores: juran que se trata de naves silenciosas, pero afirmaría el dueño de Milenio, Pancho González, es una mentira que no es verdad.

Por favor, cuentos no. Si por sus ‘desos’ van a ensuciar el mar y provocar que en el Golfo de California deje de escucharse el canto de las ballenas, pues ni modo: hagan lo que se les pegue la gana porque, por lo visto, nadie podrá impedirlo. Pero no se burlen. ¿Buques de 300 metros silenciosos? Por favor.

¿En serio piensan que vamos a creer que barcos de ese tamaño recorrerán el Mar de Cortés encerrados en una flotante cámara anecoica —del griego an-, que significa sin, y echo, que significa eco: cámara sin eco—, una instalación existente solo en sofisticados laboratorios que es capaz de absorber el 99.99% del sonido? No frieguen con ficciones que insultan a la gente preocupada por el mar.

Tan potencialmente agresivo como los buques tanque es el hecho de que Loreto, Baja California Sur, haya conseguido la categoría de puerto de altura. No juguemos al Tío Lolo que se hacía tonto solo: los cruceros también son ruidosos. ¿Para qué carajos promueven que los grandes barcos sigan invadiendo aguas tan bellas, por cierto sin un beneficio claro para la industria turística?

Enseguida, las 50 mejores playas del mundo:

Del 1 al 10

1° Playa de Entalula, El Nido (Palawan), Filipinas.

2° Playa de Fteri, Isla de Cefalonia, Grecia.

3° Playa de Wharton, Bahía Esperanza, Australia.

4° Nosy Iranja, Isla de Nosy Be, Madagascar.

5° Playa de la Isla Vomo, Islas Mamanuca, Fiyi.

6° Bahía de Shoal Este, costa norte, Anguila (territorio británico de ultramar).

7° Playa de Dhigurah, atolón Ari del Sur, Maldivas.

8° Playa Balandra, La Paz (Baja California Sur), México.

9° Playa de Koh Rong, Isla de Koh Rong, Camboya.

10° Bahía del Pato Donald, Islas Similan, Tailandia.

Del 11 al 20

11° Cayo de Agua, archipiélago Los Roques, Venezuela.

12° Cala Macarella, costa sur de Menorca, España.

13° Isla de un Pie, atolón Aitutaki, Islas Cook.

14° Playa Princesa Diana, Isla de Barbuda, Antigua y Barbuda.

15° Bahía Turquesa, Parque Nacional Cape Range, Australia.

16° Playa PK 9, atolón de Fakarava, Polinesia Francesa.

17° Bahía de la Gracia, Isla de Providenciales, Islas Turcas y Caicos.

18° Cala de las Gaviotas, golfo de Orosei (Cerdeña), Italia.

19° Playa de Saadiyat, Isla Saadiyat (Abu Dabi), Emiratos Árabes Unidos.

Árabes Unidos. 20° Canto de la Playa, Isla Saona, República Dominicana.

Del 21 al 30

21° Bahía de la Copa de Vino, Parque Nacional Freycinet (Tasmania), Australia.

22° Playa Rosa, Isla de Komodo, Indonesia.

23° Playa Paraíso, Isla de Koh Kradan, Tailandia.

24° Anse Source d’Argent, Isla de La Digue, Seychelles.

25° Isla de Kalanggaman, Palompon (Leyte), Filipinas.

26° Playa de Siete Millas, Gran Caimán, Islas Caimán.

27° Playa de la Libertad, Isla de Phuket, Tailandia.

28° Playa Siesta, Sarasota (Florida), Estados Unidos.

29° Playa de Kaputas, costa de Kas, Turquía.

30° Cayo Zapatilla, Parque Marino Bastimentos, Panamá.

Del 31 al 40

31° Los Baños, Isla de Virgin Gorda, Islas Vírgenes Británicas.

32° Cabo San Juan del Guía, Parque Nacional Tayrona, Colombia.

33° Bahía del Sancho, Fernando de Noronha, Brasil.

34° Puerto Katsiki, Isla de Lefkada, Grecia.

35° Playa de Santa Giulia, Porto-Vecchio (Córcega), Francia.

36° Laguna Azul, Isla Nanuya Lailai (Yasawa), Fiyi.

37° Playa Xpu-ha, Solidaridad (Riviera Maya, Quintana Roo), México.

38° Playa de Ofu, Isla de Ofu, Samoa Americana.

39° Playa de Cofete, península de Jandía (Fuerteventura), España.

40° Playa de Le Morne, península de Le Morne, Mauricio.

Del 41 al 50